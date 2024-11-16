"Bugün Kutlama Günü": Mauro Icardi'nin Erkek Kardeşi Guido Icardi'den Wanda Nara'ya Ağır Sözler!
"Bugün Kutlama Günü": Mauro Icardi'nin Erkek Kardeşi Guido Icardi'den Wanda Nara'ya Ağır Sözler!
Suların bir türlü durulmadığı Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde her gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor, yeni bir iddia ortaya atılıyor. Nara'nın L-Gante ile olan ilişkisinden sonra ikili arasında yaşananlar bir türlü bitmezken şiddet iddiaları ve boşanma davası açıldığı iddialarını konuşmuştuk. Bu kez de Icardi'nin erkek kardeşinin yaptığı paylaşım gündeme geldi. Gelin, Icardi'nin erkek kardeşi Guido Icardi'nin açıklamalarına birlikte bakalım!
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Wanda Nara ve Icardi'nin sallantılı ilişkisi son günlerde gündemden hiç düşmüyor biliyorsunuz ki. Wanda'nın fiziksel Icardi'nin psikolojik şiddet iddiaları, Nara'nın boşanma davası açtığı iddiaları ve daha nicesi... İkilinin arasında yaşanan detayları konuşmak günler sürer.
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O yüzden biz hemen sadede gelelim! Son olarak "Hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna her şeyi çarpıtıyor" açıklamalarında bulunan Icardi'nin Wanda Nara'ya "Hayatımı mahvettin. Sakatlanmam senin suçun. Sen rezil bir kadınsın. Kötü bir annesin. Sen bir yalancısın" dediği iddia edilmişti.
Geçtiğimiz günlerde ise Icardi'nin kız kardeşinin yıllar önce Icardi'ye X hesabından yazdığı "ARKALARINDA büyü yapan bir yılan yok, ve görünen o ki sihir de yapıyor ki ona benzemeye başladılar. Bu kadar saf olmayı bırak ve gözlerini aç! Eskisi gibi ol 🤦🏻" açıklamaları yeniden gündeme gelmişti.
Bugün ise ünlü futbolcunun erkek kardeşi Guido Icardi'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.
Guido'nun "Bugün kutlama günü! Nihayet o iğrenç insan ailemden uzaklaştı, artık başkalarının sorunu." açıklamaları akıllara "Boşanma gerçekleşti mi?" sorusunu da getirdi.
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