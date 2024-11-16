"Bugün Kutlama Günü": Mauro Icardi'nin Erkek Kardeşi Guido Icardi'den Wanda Nara'ya Ağır Sözler!

Suların bir türlü durulmadığı Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde her gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor, yeni bir iddia ortaya atılıyor. Nara'nın L-Gante ile olan ilişkisinden sonra ikili arasında yaşananlar bir türlü bitmezken şiddet iddiaları ve boşanma davası açıldığı iddialarını konuşmuştuk. Bu kez de Icardi'nin erkek kardeşinin yaptığı paylaşım gündeme geldi. Gelin, Icardi'nin erkek kardeşi Guido Icardi'nin açıklamalarına birlikte bakalım!