Sergi İçin Verdiği Pozlar Nedeniyle Linç Edilen Uraz Kaygılaroğlu Sorulan Sorulara Sonunda İsyan Etti!

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği pozlar nedeniyle çok eleştirilmişti. Kaygılaroğlu, daha sonra verdiği pozlar için özür dilemiş ancak tepki toplamaya devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde Taksim'de kameralara yakalanan Uraz Kaygılaroğlu'na yine sergi ile ilgili sorular yöneltildi. Ünlü oyuncu sergiyle ilgili sorulara isyan ederek 'Beni rahat bırakın' dedi.