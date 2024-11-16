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Sergi İçin Verdiği Pozlar Nedeniyle Linç Edilen Uraz Kaygılaroğlu Sorulan Sorulara Sonunda İsyan Etti!

Sergi İçin Verdiği Pozlar Nedeniyle Linç Edilen Uraz Kaygılaroğlu Sorulan Sorulara Sonunda İsyan Etti!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
16.11.2024 - 18:38

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği pozlar nedeniyle çok eleştirilmişti. Kaygılaroğlu, daha sonra verdiği pozlar için özür dilemiş ancak tepki toplamaya devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde Taksim'de kameralara yakalanan Uraz Kaygılaroğlu'na yine sergi ile ilgili sorular yöneltildi. Ünlü oyuncu sergiyle ilgili sorulara isyan ederek 'Beni rahat bırakın' dedi.

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Pis Yedili'yle hayatımıza hızlı bir giriş yapan, seneler içinde verdiği kiloyla ve oyunculuğuyla gündemden hiç düşmeyen Uraz Kaygılaroğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Pis Yedili'yle hayatımıza hızlı bir giriş yapan, seneler içinde verdiği kiloyla ve oyunculuğuyla gündemden hiç düşmeyen Uraz Kaygılaroğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda fotoğrafçı eski sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği pozlar ile gündeme gelmiş, Kaygılaroğlu'nun pozları büyük tepki çekmişti.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda fotoğrafçı eski sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği pozlar ile gündeme gelmiş, Kaygılaroğlu'nun pozları büyük tepki çekmişti.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Ünlü oyuncu çok eleştirilen pozları nedeniyle "Amacım sanat çalışmasına destek vermekti" açıklamalarında bulunmuş ve özür dilese de tepki çekmeye devam etmişti.

Ünlü oyuncu çok eleştirilen pozları nedeniyle "Amacım sanat çalışmasına destek vermekti" açıklamalarında bulunmuş ve özür dilese de tepki çekmeye devam etmişti.

Geçtiğimiz günlerde Taksim'de objektiflere takılan Uraz Kaygılaroğlu yine muhabirlerin sergi ile ilgili soruları ile karşılaştı.

Geçtiğimiz günlerde Taksim'de objektiflere takılan Uraz Kaygılaroğlu yine muhabirlerin sergi ile ilgili soruları ile karşılaştı.

Sergi pozları ile ilgili sorulan sorulara isyan eden Uraz Kaygılaroğlu, "Beni rahat bırakın, huzur verin artık" diye çıkışarak muhabirlerin yanından uzaklaştı.

Sergi pozları ile ilgili sorulan sorulara isyan eden Uraz Kaygılaroğlu, "Beni rahat bırakın, huzur verin artık" diye çıkışarak muhabirlerin yanından uzaklaştı.

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