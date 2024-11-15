onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
Dev Anket: Bu Ünlü Çiftlerden Hangisi Kesinlikle Evlenir?

Dev Anket: Bu Ünlü Çiftlerden Hangisi Kesinlikle Evlenir?

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
15.11.2024 - 22:28

Bu yıl birçok ünlü isim yeni bir ilişkiye imza attı biliyorsunuz ki. Kimilerinin aşkı büyük sürpriz oldu, kimileri çok yakıştırıldı, kimileri de çok eleştirildi. Kimileri de zaten uzun süredir beraberdi! Ancak bu yıl birçok diğer çiftin aksine bu çiftlerimiz evliliğe adım atamadı. Peki sizce evliliğe en yakın çiftimiz kim? Son kararı size bıraktık!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu yıl da birçok ünlü ismimiz yeni bir ilişkiye adım attı. Kimileri çok sevildi kimileri çok eleştirildi. Peki sizce bu çiftlerden hangisi evlenir?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın