Dev Anket: Bu Ünlü Çiftlerden Hangisi Kesinlikle Evlenir?
Dev Anket: Bu Ünlü Çiftlerden Hangisi Kesinlikle Evlenir?
Bu yıl birçok ünlü isim yeni bir ilişkiye imza attı biliyorsunuz ki. Kimilerinin aşkı büyük sürpriz oldu, kimileri çok yakıştırıldı, kimileri de çok eleştirildi. Kimileri de zaten uzun süredir beraberdi! Ancak bu yıl birçok diğer çiftin aksine bu çiftlerimiz evliliğe adım atamadı. Peki sizce evliliğe en yakın çiftimiz kim? Son kararı size bıraktık!
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Bu yıl da birçok ünlü ismimiz yeni bir ilişkiye adım attı. Kimileri çok sevildi kimileri çok eleştirildi. Peki sizce bu çiftlerden hangisi evlenir?
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