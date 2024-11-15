Biyografi Filmlerinin Kraliçesi Farah Zeynep Abdullah Hayatını Oynamasını İstediği Kişiyi Açıkladı!

Biyografi filmlerinin kraliçesi Farah Zeynep Abdullah, magazin gündeminin gözde isimlerinden bir tanesi. Ünlü isim kimin hayatı film olsa akıllara ilk gelen isimlerden de bir tanesi biliyorsunuz ki. Ancak bu sefer sıra ona geldi. Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından soru-cevap yapan Farah Zeynep Abdullah, 'Hayatın film olsa kim oynar?' sorusunu yanıtladı. Gelin Farah Zeynep Abdullah'ı kim oynar birlikte bakalım!