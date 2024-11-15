Biyografi Filmlerinin Kraliçesi Farah Zeynep Abdullah Hayatını Oynamasını İstediği Kişiyi Açıkladı!
Biyografi Filmlerinin Kraliçesi Farah Zeynep Abdullah Hayatını Oynamasını İstediği Kişiyi Açıkladı!
Biyografi filmlerinin kraliçesi Farah Zeynep Abdullah, magazin gündeminin gözde isimlerinden bir tanesi. Ünlü isim kimin hayatı film olsa akıllara ilk gelen isimlerden de bir tanesi biliyorsunuz ki. Ancak bu sefer sıra ona geldi. Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından soru-cevap yapan Farah Zeynep Abdullah, 'Hayatın film olsa kim oynar?' sorusunu yanıtladı. Gelin Farah Zeynep Abdullah'ı kim oynar birlikte bakalım!
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Başarılı oyunculuğu ile dizi - sinema sektöründe adı sık sık duyulan isimlerden biri olan Farah Zeynep Abdullah'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ünlü oyuncu aynı zamanda nerede bir biyografi filmi çekileceğinin haberi çıksa akıllara gelen ilk isimlerden de bir tanesi. Yani kendisi biyografi filmlerinin aranan ismi desek yeri!
Ancak bu sefer işler tersine döndü! Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından soru-cevap yapan Farah Zeynep Abdullah, "Hayatın film olsa kim oynar?" sorusunu yanıtladı.
Farah Zeynep Abdullah, hayatı film olsa Ahsen Eroğlu'nun oynamasını istediğini açıkladı! Ünlü oyuncu Eroğlu ile kendisinin çok benzediğini ve ünlü ismi bazen kendisi zannettiğini de söyledi.
İşte o anlar 👇🏻
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Sizce Farah Zeynep Abdullah ve Ahsen Eroğlu birbirine benziyor mu?
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