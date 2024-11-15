Ölüm Nedeni Belli Oldu: 1 Eylül'de Hayatını Kaybeden Ahu Tuğba'nın Otopsi Sonucunu Kızı Anjelik Açıkladı!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Ahu Tuğba, 1 Eylül tarihinde Miami’deki evinde hayatını kaybetmişti. Tuğba'nın vefatı sanat camiasını yasa boğarken ünlü ismin kızı Anjelik Calvin, annesinin cenazesini Türkiye'ye getirmek için elinden geleni yapmıştı. Annesinin ölümünün şüpheli olduğunu düşünen Anjelik, otopsi yapılmasını da istemişti. Ünlü isim geçtiğimiz saatlerde Ahu Tuğba'nın otopsi sonucunu açıkladı.