Ölüm Nedeni Belli Oldu: 1 Eylül'de Hayatını Kaybeden Ahu Tuğba'nın Otopsi Sonucunu Kızı Anjelik Açıkladı!
Ölüm Nedeni Belli Oldu: 1 Eylül'de Hayatını Kaybeden Ahu Tuğba'nın Otopsi Sonucunu Kızı Anjelik Açıkladı!
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Ahu Tuğba, 1 Eylül tarihinde Miami’deki evinde hayatını kaybetmişti. Tuğba'nın vefatı sanat camiasını yasa boğarken ünlü ismin kızı Anjelik Calvin, annesinin cenazesini Türkiye'ye getirmek için elinden geleni yapmıştı. Annesinin ölümünün şüpheli olduğunu düşünen Anjelik, otopsi yapılmasını da istemişti. Ünlü isim geçtiğimiz saatlerde Ahu Tuğba'nın otopsi sonucunu açıkladı.
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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Ahu Tuğba, 1 Eylül tarihinde Miami’deki evinde hayatını kaybetmişti hatırlarsanız.
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69 yaşında vefat eden Ahu Tuğba’nın cenazesi, ölümü şüpheli bulunduğu için 27 gün sonra Türkiye’ye getirilmiş, ünlü oyuncunun cenazesi 28 Eylül tarihinde gerçekleştirilmişti.
Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin ise annesinin cenazesini Türkiye'ye getirmek için elinden geleni yapmış, Tuğba'nın ölümünün şüpheli olduğunu düşünerek otopsi istemişti.
"Ölümünden sonra sağ gözünde ve ağzında kan vardı. Otopsi yapılmasını ben istedim. Otopsi sonucu doğal (natural) ölüm olarak rapora geçmiş." diyen Anjelik Calvin, annesinin ölüm nedenini de açıkladı.
Anjelik Calvin, "Ölüm nedeni Hipertansif Kardiyovasküler hastalık... Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden olmuş." açıklamalarında bulundu.
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