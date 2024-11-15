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Bu da mı Gol Değil? Riyad Defilesine Hazırlanan Hande Erçel'in İngilizce Konuşması Kullanıcıları İkiye Böldü!

Bu da mı Gol Değil? Riyad Defilesine Hazırlanan Hande Erçel'in İngilizce Konuşması Kullanıcıları İkiye Böldü!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
15.11.2024 - 18:56

Oyunculuk kariyerine başladığı ilk günden itibaren magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'in attığı her adım çok eleştiriliyor biliyorsunuz ki. Özellikle şimdilerde ülke ülke gezen, defileden ödül törenlerine koşan Hande Erçel, aldığı ödüller nedeniyle de tepki topluyor. Geçtiğimiz günlerde Riyad'da 'The 1001 Seasons of Elie Saab' defilesine markanın özel davetlisi olarak katılan Hande Erçel bu kez de İngilizce konuşması ile sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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Hayatımıza 'Güneşin Kızları' dizisi ile giren ve girdiği günden itibaren de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hayatımıza 'Güneşin Kızları' dizisi ile giren ve girdiği günden itibaren de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kimi zaman ilişkisiyle kimi zaman kariyeriyle gündeme gelen Hande Erçel'in attığı her adım olay oluyor biliyorsunuz ki. Aynı zamanda ünlü oyuncunun attığı her adım da mutlaka eleştiri yağmuruna tutuluyor.

Kimi zaman ilişkisiyle kimi zaman kariyeriyle gündeme gelen Hande Erçel'in attığı her adım olay oluyor biliyorsunuz ki. Aynı zamanda ünlü oyuncunun attığı her adım da mutlaka eleştiri yağmuruna tutuluyor.

Şimdilerde ülke ülke gezen, defileden ödül törenlerine koşan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Riyad'da "The 1001 Seasons of Elie Saab" defilesine markanın özel davetlisi olarak katılmıştı hatırlarsanız.

Şimdilerde ülke ülke gezen, defileden ödül törenlerine koşan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Riyad'da "The 1001 Seasons of Elie Saab" defilesine markanın özel davetlisi olarak katılmıştı hatırlarsanız.

Defileye hazırlandığı anları Instagram hesabından yayınlayan Hande Erçel, bu kez de İngilizce konuşması ile sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Ünlü oyuncunun İngilizce konuşmasını kimileri övdü, kimileri gömdü.

Defileye hazırlandığı anları Instagram hesabından yayınlayan Hande Erçel, bu kez de İngilizce konuşması ile sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Ünlü oyuncunun İngilizce konuşmasını kimileri övdü, kimileri gömdü.

Gelin önce o anlara bakalım 👇🏻

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Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bir göz atalım 👇🏻

Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bir göz atalım 👇🏻

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Bu ülkede yıllarca oyunculuk yapıp Türkçe konuşamayan oyuncular da var. Gittim baktım gayet güzel ve yeterli bir şekilde konuşmuş. Merak ettim baktım diğer c... Devamını Gör