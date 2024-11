Bu da mı Gol Değil? Riyad Defilesine Hazırlanan Hande Erçel'in İngilizce Konuşması Kullanıcıları İkiye Böldü!

Oyunculuk kariyerine başladığı ilk günden itibaren magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'in attığı her adım çok eleştiriliyor biliyorsunuz ki. Özellikle şimdilerde ülke ülke gezen, defileden ödül törenlerine koşan Hande Erçel, aldığı ödüller nedeniyle de tepki topluyor. Geçtiğimiz günlerde Riyad'da 'The 1001 Seasons of Elie Saab' defilesine markanın özel davetlisi olarak katılan Hande Erçel bu kez de İngilizce konuşması ile sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.