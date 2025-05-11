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Seren Serengil'den Anlamlı Anneler Günü Paylaşımı: "Hiçbir Kutlama İçimizden Gelmiyor"

Seren Serengil'den Anlamlı Anneler Günü Paylaşımı: "Hiçbir Kutlama İçimizden Gelmiyor"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.05.2025 - 12:07

Bugün Anneler Günü… Sosyal medya yine sevgi dolu mesajlarla, eski fotoğraflarla ve duygu yüklü satırlarla dolup taşıyor. Birçok ünlü isim de annelerine veya çocuklarına olan sevgisini paylaşırken, Seren Serengil’den yürek burkan bir paylaşım geldi. Serengil, bu yıl kutlamaların sessizliğe büründüğünü söyleyerek, çocuklarından ayrı kalan annelere ve annesini kaybetmiş çocuklara dikkat çekti. 

İşte Seren Serengil’in Anneler Günü’ne özel o anlamlı mesajı…

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Mayıs ayının en anlamlı günü geldi çattı. Evet, Anneler Günü’nden bahsediyoruz.

Mayıs ayının en anlamlı günü geldi çattı. Evet, Anneler Günü’nden bahsediyoruz.

Sosyal medya şimdiden “Canım annem”, “Senin gibi biri yok” paylaşımlarıyla dolup taşmış durumda. Bu yıl da pek çok ünlü isim, Anneler Günü’ne özel duygularını takipçileriyle paylaştı. Kimisi çocuklarıyla çekilmiş karelere yer verdi, kimisi annesiyle geçmişe dair dokunaklı anılara...

Ancak içlerinden biri vardı ki, o mesaj klasik kutlamalardan çok uzaktı.

Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Anneler Günü’nü şu sözlerle kutladı:

Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Anneler Günü’nü şu sözlerle kutladı:

“Bu Anneler Günü’nü içimizden, sessizce kutluyoruz. Çünkü bazı anneler, çocuklarından ayrı. Çünkü bazı çocuklar artık yok.” 

Kartalkaya’daki otel yangınında çocuklarını, Kadıköy’deki bir bıçaklı saldırıda oğlunu kaybeden anneleri, ya da siyasi nedenlerle tutuklu kalan gençlerin annelerini unutmayan Serengil, sözlerine şöyle devam etti:

“Kartalkaya otel yangınında evladını, ailesini kaybeden annelerin...

Kadıköy'de pazar yerinde tartıştığı kişilerce bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin'in...

Hükümete protesto ettiği için polis tacizine, şiddetine uğrayan ardından da tutukluluğu devam eden öğrencilerin annelerinin...

Hiçbir kutlama içimizden gelmediği gibi bu da gelmiyor. Benim çocuklarımın da çoğu öldürüldü, işkence gördü. Diğerleri de hapiste. Yüreği acı dolu tüm annelere ve annesiz kalmış çocuklara saygı ve sabırla…”

Serengil’in bu mesajı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Serengil’in bu mesajı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Pek çok takipçisi onun bu duygusal yaklaşımına destek verirken, paylaşım özellikle acı yaşayan ailelerin sesi oldu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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