Seren Serengil'den Anlamlı Anneler Günü Paylaşımı: "Hiçbir Kutlama İçimizden Gelmiyor"

Sosyal medya şimdiden “Canım annem”, “Senin gibi biri yok” paylaşımlarıyla dolup taşmış durumda. Bu yıl da pek çok ünlü isim, Anneler Günü’ne özel duygularını takipçileriyle paylaştı. Kimisi çocuklarıyla çekilmiş karelere yer verdi, kimisi annesiyle geçmişe dair dokunaklı anılara...

Ancak içlerinden biri vardı ki, o mesaj klasik kutlamalardan çok uzaktı.