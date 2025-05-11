Seren Serengil'den Anlamlı Anneler Günü Paylaşımı: "Hiçbir Kutlama İçimizden Gelmiyor"
Bugün Anneler Günü… Sosyal medya yine sevgi dolu mesajlarla, eski fotoğraflarla ve duygu yüklü satırlarla dolup taşıyor. Birçok ünlü isim de annelerine veya çocuklarına olan sevgisini paylaşırken, Seren Serengil’den yürek burkan bir paylaşım geldi. Serengil, bu yıl kutlamaların sessizliğe büründüğünü söyleyerek, çocuklarından ayrı kalan annelere ve annesini kaybetmiş çocuklara dikkat çekti.
İşte Seren Serengil’in Anneler Günü’ne özel o anlamlı mesajı…
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Mayıs ayının en anlamlı günü geldi çattı. Evet, Anneler Günü’nden bahsediyoruz.
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Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Anneler Günü’nü şu sözlerle kutladı:
Serengil’in bu mesajı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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