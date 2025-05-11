18 Yıllık Evlilikleri İhanet İddiasıyla Sarsılan Güzide Duran İtiraflarda Bulunurken Gözyaşlarını Tutamadı

Evlilik süresince fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü, tehdit edildiğini iddia etti. Çocukların velayetini isteyen Duran, ayrıca aylık 600 bin lira nafaka ve toplam 20 milyon lira tazminat talep etti.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Adnan Aksoy’un mahkemeye sunduğu 9 kişilik tanık listesi gündeme bomba gibi düştü. Listenin başında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un yer alması büyük yankı uyandırdı. Buruk’un, Duran ile ilişki yaşadığı iddiaları sosyal medyada dalga dalga yayıldı. Güzide Duran ise bu iddialara “Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım?” diyerek net bir yanıt verdi.