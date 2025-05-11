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18 Yıllık Evlilikleri İhanet İddiasıyla Sarsılan Güzide Duran İtiraflarda Bulunurken Gözyaşlarını Tutamadı

18 Yıllık Evlilikleri İhanet İddiasıyla Sarsılan Güzide Duran İtiraflarda Bulunurken Gözyaşlarını Tutamadı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.05.2025 - 11:16

Türkiye’deki kariyerini bırakarak Adnan Aksoy ile evlendikten sonra Amerika’ya yerleşen Güzide Duran, yıllar sonra biten evliliğiyle gündemde. Çift ayrılık kararı aldıktan sonra iş insanı Aksoy’un mahkemeye sunduğu 9 kişilik tanık listesinde Duran'ın aşk yaşadığı iddia edilen Okan Buruk'un yer alması herkesi şoke etmişti. Tüm bu gelişmelerin üzerine Güzide Duran, Hülya Avşar’ın programına katıldı ve gözyaşlarını tutamadı. “Çok aşık oldum, boşanacağım diye evlenmedim” diyerek içini döktü.

İşte detaylar...

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1996 Best Model of Turkey birincisi olarak podyumların tozunu attıran Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine girmişti.

1996 Best Model of Turkey birincisi olarak podyumların tozunu attıran Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine girmişti.

Türkiye’deki kariyerini noktalayıp Amerika’ya taşınan Duran, uzun yıllar gözlerden uzak bir hayat sürdü. Çiftin bu evlilikten iki çocukları dünyaya geldi. Ancak 18 yıllık beraberlik geçtiğimiz aylarda çatırdamaya başladı ve ayrılık haberleri kulaktan kulağa yayılmaya başladı.

İlk açıklama Güzide Duran’dan geldi. “Evet doğru, bir süreçten geçiyoruz” diyerek boşanmayı doğrulayan Duran, bu konunun özel ve mahrem olduğunu belirtti. Ancak kısa süre sonra işin rengi değişti. Adnan Aksoy boşanma davasını İstanbul Aile Mahkemesi’nde açtı ve çekişmeli boşanma talebinde bulundu. Duran’ın gizemli davranışlar sergilediğini ileri sürdü, iki çocuğun velayetini istedi ve 2 TL’lik tazminat davası açtı.

Duran ise mahkemeye sunduğu dilekçede asıl kusurlunun eşi olduğunu belirtti.

Duran ise mahkemeye sunduğu dilekçede asıl kusurlunun eşi olduğunu belirtti.

Evlilik süresince fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü, tehdit edildiğini iddia etti. Çocukların velayetini isteyen Duran, ayrıca aylık 600 bin lira nafaka ve toplam 20 milyon lira tazminat talep etti.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Adnan Aksoy’un mahkemeye sunduğu 9 kişilik tanık listesi gündeme bomba gibi düştü. Listenin başında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un yer alması büyük yankı uyandırdı. Buruk’un, Duran ile ilişki yaşadığı iddiaları sosyal medyada dalga dalga yayıldı. Güzide Duran ise bu iddialara “Umursasam ne olacak? Kime neyi ispatlamak zorundayım?” diyerek net bir yanıt verdi.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Son olarak Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk olan Güzide Duran, duygularını açık açık dile getirdi.

Son olarak Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk olan Güzide Duran, duygularını açık açık dile getirdi.

“Çok aşık oldum. Boşanacağım diye evlenmedim. Hayalim birlikte yaşlanmaktı. İki çocuğumun babası, hala seviyorum tabii ki de” diyerek gözyaşlarına boğuldu. 'Şanslı olduğum çok yer vardı' diyen Duran, çok doğru bir insanla evlilik yaptığını, eşinin çok iyi bir eş ve baba olduğunu belirtti.

Hülya Avşar 'Ben seni çok iyi anlıyorum. 'Çocuklar nasıl olacak?' diyorsundur. 'Çocukların acaba ruhsal durumları ne hale gelecek?' diyorsundur. Ben de aynı şeyleri yaşadım. Ben senin yüzünde o hüznü görüyorum' derken Duran gözyaşlarını tutamadı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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