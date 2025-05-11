18 Yıllık Evlilikleri İhanet İddiasıyla Sarsılan Güzide Duran İtiraflarda Bulunurken Gözyaşlarını Tutamadı
Türkiye’deki kariyerini bırakarak Adnan Aksoy ile evlendikten sonra Amerika’ya yerleşen Güzide Duran, yıllar sonra biten evliliğiyle gündemde. Çift ayrılık kararı aldıktan sonra iş insanı Aksoy’un mahkemeye sunduğu 9 kişilik tanık listesinde Duran'ın aşk yaşadığı iddia edilen Okan Buruk'un yer alması herkesi şoke etmişti. Tüm bu gelişmelerin üzerine Güzide Duran, Hülya Avşar’ın programına katıldı ve gözyaşlarını tutamadı. “Çok aşık oldum, boşanacağım diye evlenmedim” diyerek içini döktü.
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1996 Best Model of Turkey birincisi olarak podyumların tozunu attıran Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine girmişti.
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Duran ise mahkemeye sunduğu dilekçede asıl kusurlunun eşi olduğunu belirtti.
Son olarak Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk olan Güzide Duran, duygularını açık açık dile getirdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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