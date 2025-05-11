Teşkilat’ın Altay’ı Tolga Sarıtaş'tan Karnı Burnunda Eşi Zeynep Mayruk'a Doğum Günü Sürprizi!
Geçtiğimiz günlerde bebeklerinin cinsiyetini açıklayan Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti, bu kez doğum günü kutlamasıyla dikkat çekti. Aybüke Pusat olayında sessiz kalması nedeniyle eleştiri alan Sarıtaş, son olarak eşiyle birlikte katıldığı doğum günü kutlamasında görüntülendi. Zeynep Mayruk’un büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı. Karnı burnunda haliyle ışıltı saçan anne adayı, yaptığı paylaşımlarla kutlamadan kareleri takipçileriyle de paylaştı.
İşte merak edilen detaylar…
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Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Tolga Sarıtaş, ilk olarak Güneşin Kızları ile geniş kitleler tarafından tanındı.
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Ancak oyuncunun gündemi şimdilerde çok daha farklı.
Çift, geçtiğimiz saatlerde Zeynep Mayruk’un doğum günü için düzenlenen kutlamada görüntülendi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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