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Teşkilat’ın Altay’ı Tolga Sarıtaş'tan Karnı Burnunda Eşi Zeynep Mayruk'a Doğum Günü Sürprizi!

Teşkilat’ın Altay’ı Tolga Sarıtaş'tan Karnı Burnunda Eşi Zeynep Mayruk'a Doğum Günü Sürprizi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.05.2025 - 09:07

Geçtiğimiz günlerde bebeklerinin cinsiyetini açıklayan Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti, bu kez doğum günü kutlamasıyla dikkat çekti. Aybüke Pusat olayında sessiz kalması nedeniyle eleştiri alan Sarıtaş, son olarak eşiyle birlikte katıldığı doğum günü kutlamasında görüntülendi. Zeynep Mayruk’un büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı. Karnı burnunda haliyle ışıltı saçan anne adayı, yaptığı paylaşımlarla kutlamadan kareleri takipçileriyle de paylaştı. 

İşte merak edilen detaylar…

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Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Tolga Sarıtaş, ilk olarak Güneşin Kızları ile geniş kitleler tarafından tanındı.

Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Tolga Sarıtaş, ilk olarak Güneşin Kızları ile geniş kitleler tarafından tanındı.

Ardından Söz, Baba ve Arıza gibi yapımlarda da yer alan Sarıtaş, son olarak TRT’nin ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat”ta Altay karakteriyle ekranda boy gösterdi. 

Dizideki partneri Aybüke Pusat, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası TRT kadrosundan çıkarılmış, bu olayın ardından Sarıtaş’ın sessiz kalması sosyal medyada oldukça dikkat çekmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ancak oyuncunun gündemi şimdilerde çok daha farklı.

Ancak oyuncunun gündemi şimdilerde çok daha farklı.

2024 Haziran’ında uzun süredir birlikte olduğu modacı Zeynep Mayruk’la evlenen Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz günlerde bebek beklediklerini açıklamıştı. Çift, bir davette basın mensuplarıyla sohbet ederken bebeklerinin erkek olacağını duyurdu. 

“İlk başta şok olduk, sonra güzel bir heyecan başladı” diyen Sarıtaş, duygularını paylaşmıştı. Mayruk ise herhangi bir aşerme yaşamadığını, sağlıklı bir hamilelik geçirdiğini belirtmişti.

Kaçıranlar için:

Çift, geçtiğimiz saatlerde Zeynep Mayruk’un doğum günü için düzenlenen kutlamada görüntülendi.

Çift, geçtiğimiz saatlerde Zeynep Mayruk’un doğum günü için düzenlenen kutlamada görüntülendi.

Kutlama karelerini sosyal medya hesabında paylaşan Mayruk’un, büyüyen karnı dikkat çekerken, doğal ışıltısı beğeni yağmuruna tutuldu. 

Gülümseyen halleriyle objektiflere yansıyan çift bebeklerini sağlıkla kucaklarına alacakları günü heyecanla beklediklerini bir kez daha hissettirdi.

Görünen o ki anne ve babalık çiftimize çok yakışacak. ❤️

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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