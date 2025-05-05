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Teşkilat’ın Altay’ı Tolga Sarıtaş ve Eşi Zeynep Mayruk’un Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu!

Teşkilat’ın Altay’ı Tolga Sarıtaş ve Eşi Zeynep Mayruk’un Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.05.2025 - 22:20

Magazin Burada muhabirleri tarafından bir etkinlikte görüntülenen Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, heyecanla bekledikleri bebeklerinin cinsiyetini ilk kez açıkladı!

Peki Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un bebeğinin cinsiyeti ne? Bir oğulları mı olacak kızları mı? Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Güneşin Kızları dizisiyle hayatımıza giren, o günden beri de hem temiz yüzü hem de yakışıklılığıyla sık sık dikkat çeken Tolga Sarıtaş, 2024 Haziran'da Zeynep Mayruk'la evlenmişti.

Güneşin Kızları dizisiyle hayatımıza giren, o günden beri de hem temiz yüzü hem de yakışıklılığıyla sık sık dikkat çeken Tolga Sarıtaş, 2024 Haziran'da Zeynep Mayruk'la evlenmişti.

Moda dünyasının önemli ismi Zeynep Mayruk'la yıllardır yaşadığı aşkla hayran bırakan Tolga Sarıtaş, evlendikten sonra süreçten pek memnun kalmış, 'Evlilikte bereket varmış' açıklamasıyla gündeme oturmuştu. 

Son birkaç haftada gözleri üzerine çekmesinin sebebi ise ne oyunculuğu ne de özel hayatı oldu.

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'ta Altay karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş'ın partneri Aybüke Pusat'tı.

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'ta Altay karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş'ın partneri Aybüke Pusat'tı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından boykot çağrısında bulunan Özgür Özel'e katılan Aybüke Pusat, 'tüketimi durdurma' paylaşımı yaptığı için TRT ve Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Birçok ünlünün tepki gösterdiği ve arkadaşının yanında durduğu süreçte, Aybüke Pusat'ın partneri Tolga Sarıtaş'ın gıkını bile çıkarmaması göze fena batmıştı.

Fakat Sarıtaş'ın gündemi radikal bir şekilde değişti. Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk'la bir bebek beklediklerini açıkladı. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tolga Sarıtaş ve eşi Zeynep Mayruk, birkaç saat önce Magazin Burada muhabirleri tarafından bir davette görüntülendi. 32 diş gülen çift, bebeğin cinsiyetini de ilk kez açıkladı!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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