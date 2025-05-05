Teşkilat’ın Altay’ı Tolga Sarıtaş ve Eşi Zeynep Mayruk’un Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu!
Magazin Burada muhabirleri tarafından bir etkinlikte görüntülenen Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, heyecanla bekledikleri bebeklerinin cinsiyetini ilk kez açıkladı!
Peki Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un bebeğinin cinsiyeti ne? Bir oğulları mı olacak kızları mı? Buyurun, detaylara beraber bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güneşin Kızları dizisiyle hayatımıza giren, o günden beri de hem temiz yüzü hem de yakışıklılığıyla sık sık dikkat çeken Tolga Sarıtaş, 2024 Haziran'da Zeynep Mayruk'la evlenmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'ta Altay karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş'ın partneri Aybüke Pusat'tı.
Tolga Sarıtaş ve eşi Zeynep Mayruk, birkaç saat önce Magazin Burada muhabirleri tarafından bir davette görüntülendi. 32 diş gülen çift, bebeğin cinsiyetini de ilk kez açıkladı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın