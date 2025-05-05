Ağzını Bıçak Açmayan Pelin Akil, Anıl Altan'la Reklam Anlaşması Yüzünden Boşanamadığı İddiasına Cevap Verdi!

Pelin Akil ve Anıl Altan, konuyu geçiştirip kapattıkça boşanma sebebiyle ilgili türlü türlü senaryolar üretildi.

Hoş, ne Altan'dan ne de Akil'den net bir açıklama asla gelmedi. Son birkaç hafta içinde birden çok kez beraber görüntülenen ikili, düzenli olarak 'Çocuklarımız var' vurgusu yaparak boşanma konusunu konuşmayacağını net bir dille belirtti. Fakat onlar konuşmadıkça boşanma mevzusu daha çok merak edildi, daha çok irdelendi.

En son, çiftin boşanacağından adı kadar emin olan gazeteci Mehmet Üstündağ, boşanmayı ertelemelerinin bir sebebi olduğunu iddia etmiş, reklam anlaşması yüzünden boşanma sürecinin tamamlanamadığı açıklamıştı.