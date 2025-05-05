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Ağzını Bıçak Açmayan Pelin Akil, Anıl Altan'la Reklam Anlaşması Yüzünden Boşanamadığı İddiasına Cevap Verdi!

Ağzını Bıçak Açmayan Pelin Akil, Anıl Altan'la Reklam Anlaşması Yüzünden Boşanamadığı İddiasına Cevap Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.05.2025 - 21:46

2. Sayfa muhabirleri tarafından bir davette görüntülenen Pelin Akil, gazeteci Mehmet Üstündağ'ın 'Anıl Altan'la reklam anlaşması yüzünden boşanamıyorlar' iddiasına cevap verdi. 

Normalde ağzını bıçak açmayan Pelin Akil, ilk kez açıklama yapma gereği duydu. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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2016'da evlenen o zamandan bu yana da örnek çift ve örnek aile olarak parmakla gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti aylardır boşanacakları iddiasıyla gündemde.

2016'da evlenen o zamandan bu yana da örnek çift ve örnek aile olarak parmakla gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti aylardır boşanacakları iddiasıyla gündemde.

Seneler önce hayatımıza giren ve birbirlerine düşkünlükleriyle binlerce insanın kalbini çalan Pelin Akil ve Anıl Altan, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına aldığında tamamlanmış, mutlu aile pozlarıyla kalp eritmeye devam etmişti. 

Fakat yaklaşık altı ay önce hiç beklemediğimiz yerden vurulduk. Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşanmaya karar verdiği dedikodusu kol gezmeye başladı. Konuyla ilgili ilk kez konuştuğunda, 'Şu an için öyle bir şey düşünmüyoruz' cümlesiyle boşanmayı yalanlasa da 'şimdilik' vurgusuyla dikkat çeken Pelin Akil, bunca zaman hep daha mesafeli duran taraf oldu.

İkilinin arasındaki mesafenin büyüdüğüne günbegün şahitlik ettik. Çiftin evleri ayırdığı, boşanmaya çoktan karar verildiği ve asıl boşanma sebebinin 'tahammülsüzlük' olduğu öne sürülmüştü.

İkilinin arasındaki mesafenin büyüdüğüne günbegün şahitlik ettik. Çiftin evleri ayırdığı, boşanmaya çoktan karar verildiği ve asıl boşanma sebebinin 'tahammülsüzlük' olduğu öne sürülmüştü.

Pelin Akil ve Anıl Altan, konuyu geçiştirip kapattıkça boşanma sebebiyle ilgili türlü türlü senaryolar üretildi. 

Hoş, ne Altan'dan ne de Akil'den net bir açıklama asla gelmedi. Son birkaç hafta içinde birden çok kez beraber görüntülenen ikili, düzenli olarak 'Çocuklarımız var' vurgusu yaparak boşanma konusunu konuşmayacağını net bir dille belirtti. Fakat onlar konuşmadıkça boşanma mevzusu daha çok merak edildi, daha çok irdelendi. 

En son, çiftin boşanacağından adı kadar emin olan gazeteci Mehmet Üstündağ, boşanmayı ertelemelerinin bir sebebi olduğunu iddia etmiş, reklam anlaşması yüzünden boşanma sürecinin tamamlanamadığı açıklamıştı.

Kaçıranlar içine detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda bir davette 2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülenen Pelin Akil, "reklam anlaşmasının" Anıl Altan'la boşanmalarına engel olduğu dedikodusuna ilk kez cevap verdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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