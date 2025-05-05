Ağzını Bıçak Açmayan Pelin Akil, Anıl Altan'la Reklam Anlaşması Yüzünden Boşanamadığı İddiasına Cevap Verdi!
2. Sayfa muhabirleri tarafından bir davette görüntülenen Pelin Akil, gazeteci Mehmet Üstündağ'ın 'Anıl Altan'la reklam anlaşması yüzünden boşanamıyorlar' iddiasına cevap verdi.
Normalde ağzını bıçak açmayan Pelin Akil, ilk kez açıklama yapma gereği duydu. Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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2016'da evlenen o zamandan bu yana da örnek çift ve örnek aile olarak parmakla gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti aylardır boşanacakları iddiasıyla gündemde.
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İkilinin arasındaki mesafenin büyüdüğüne günbegün şahitlik ettik. Çiftin evleri ayırdığı, boşanmaya çoktan karar verildiği ve asıl boşanma sebebinin 'tahammülsüzlük' olduğu öne sürülmüştü.
Geçtiğimiz dakikalarda bir davette 2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülenen Pelin Akil, "reklam anlaşmasının" Anıl Altan'la boşanmalarına engel olduğu dedikodusuna ilk kez cevap verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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