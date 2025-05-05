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Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Pis Yedili'nin Alis'i Ecem Karavus, Hasan Can Kaya'nın Başını Fena Döndürdü!

Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Pis Yedili'nin Alis'i Ecem Karavus, Hasan Can Kaya'nın Başını Fena Döndürdü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.05.2025 - 20:42

Bir döneme damgasını vuran gençlik dizisi Pis Yedili'de Alis karakterine hayat veren Cemre Karavus, yıllar sonra Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında ortaya çıktı!

Senelerdir ortalarda gözükmeyen oyuncu, güzelliğiyle Hasan Can Kaya'nın dengesini bozdu! Buyurun, o anları beraber izleyip Karavus'un son haline göz atalım!

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2011'de yayınlanan SHOW Tv'nin meşhur dizisi Pis Yedili, döneme damgasını vuran, milyonların gönlünde taht kurmuş bir gençlik dizisiydi, hatırlarsınız.

2011'de yayınlanan SHOW Tv'nin meşhur dizisi Pis Yedili, döneme damgasını vuran, milyonların gönlünde taht kurmuş bir gençlik dizisiydi, hatırlarsınız.

2014 yılına dek devam eden ve iki sezon süren Pis Yedili, dizideki tiplemelerle olduğu kadar efsane oyuncu kadrosuyla da dikkat çekmişti. 

Ayşegül Aldinç, Asuman Dabak, Eda Ece, Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, ve Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı dizide sevilen karakterlerden biri de Alis'ti. 

Pis Yedili'nin Alis'ine hayat veren Ecem Karavus, dizi final yaptıktan sonra o dönem yakaladığı başarıyı bir daha tutturamadı, haliyle de biraz uzak kalmıştı magazin gündeminden...

Cemre Karavus, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Konuşanlar'ın 180. bölümünde izleyiciler arasında yer aldı.

Cemre Karavus, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Konuşanlar'ın 180. bölümünde izleyiciler arasında yer aldı.

Hasan Can Kaya'nın radarına takılan Cemre Karavus, sosyal medya kullanıcılarının 'Pis Yedili'nin Alis'i' aydınlanması yaşamasına vesile olurken, Hasan Can'ın da aklını başından aldı. 

'Ben ceketimi çıkarabilir miyim?' diyerek Hasan Can'dan müsaade isteyen Cemre Karavus üstünü çıkarınca olanlar oldu. 

Hasan Can Kaya, 'Benim için bir araya ihtiyacımız var. Mükemmel duruyor sana doğru fazla bakmayacağım ki programa devam edebileyim' dedi.

Buyurun, o anları beraber izleyelim!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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can oz

bunun neresi komik? üzerini çıkarınca kolları görünüyor diye bu kadar abazalık yapılır mı? millette buna gülüyor ruh hastalığınız mı var?

Kar tanesi

Doğrusu "abaza" değil "abazan" olacak arkadaşım. Kafkasya 'da yaşayan Abaza (Abhaz) halkı buna çok bozuluyor bilesin😄

Anıl

süzme abazanın bu kadar prim yaptığı tek ülkeyiz bence net.Mizah böyle birşey değil

maestro__

Fazla izleyince bayıyor ama kısa kısa izleyince keyifli Hasan Can hem itici hem sempatik😊