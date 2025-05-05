Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Pis Yedili'nin Alis'i Ecem Karavus, Hasan Can Kaya'nın Başını Fena Döndürdü!

2014 yılına dek devam eden ve iki sezon süren Pis Yedili, dizideki tiplemelerle olduğu kadar efsane oyuncu kadrosuyla da dikkat çekmişti.

Ayşegül Aldinç, Asuman Dabak, Eda Ece, Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, ve Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı dizide sevilen karakterlerden biri de Alis'ti.

Pis Yedili'nin Alis'ine hayat veren Ecem Karavus, dizi final yaptıktan sonra o dönem yakaladığı başarıyı bir daha tutturamadı, haliyle de biraz uzak kalmıştı magazin gündeminden...