Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Pis Yedili'nin Alis'i Ecem Karavus, Hasan Can Kaya'nın Başını Fena Döndürdü!
Bir döneme damgasını vuran gençlik dizisi Pis Yedili'de Alis karakterine hayat veren Cemre Karavus, yıllar sonra Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında ortaya çıktı!
Senelerdir ortalarda gözükmeyen oyuncu, güzelliğiyle Hasan Can Kaya'nın dengesini bozdu! Buyurun, o anları beraber izleyip Karavus'un son haline göz atalım!
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2011'de yayınlanan SHOW Tv'nin meşhur dizisi Pis Yedili, döneme damgasını vuran, milyonların gönlünde taht kurmuş bir gençlik dizisiydi, hatırlarsınız.
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Cemre Karavus, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Konuşanlar'ın 180. bölümünde izleyiciler arasında yer aldı.
Buyurun, o anları beraber izleyelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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bunun neresi komik? üzerini çıkarınca kolları görünüyor diye bu kadar abazalık yapılır mı? millette buna gülüyor ruh hastalığınız mı var?
Doğrusu "abaza" değil "abazan" olacak arkadaşım. Kafkasya 'da yaşayan Abaza (Abhaz) halkı buna çok bozuluyor bilesin😄
süzme abazanın bu kadar prim yaptığı tek ülkeyiz bence net.Mizah böyle birşey değil
Fazla izleyince bayıyor ama kısa kısa izleyince keyifli Hasan Can hem itici hem sempatik😊