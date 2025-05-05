Boğaziçi Üniversitesi'nde Söyleşiye Katılan Derin Talu'nun "Matchaa" Repliği Tekrarı 'Vay Halimize' Dedirtti!

Uzun bir süredir büyümelerine tanıklık ettiğimiz Derin ve Deren Talu, haftalardır hiç olmadığı kadar aktif. Her ikisinin de TikTok hesabı oldukça hareketli fakat Derin Talu, ablası Deren Talu'nun önüne bir miktar geçmiş vaziyette.

Onu daha çok konuşacağız belli oldu demiştik, haklı da çıktık! Kendisi hayatımıza ilk olarak 'banana bread' ve 'matchaa' takıntısıyla girdi, denk gelmişsinizdir.