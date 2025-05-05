Boğaziçi Üniversitesi'nde Söyleşiye Katılan Derin Talu'nun "Matchaa" Repliği Tekrarı 'Vay Halimize' Dedirtti!
Defne Samyeli'nin TikTok'la hayatımıza hızlı bir giriş yapan, son günlerde de gündemden düşmeyen küçük kızı Derin Talu, Boğaziçi Üniversitesi'nde söyleşiye katıldı.
Öğrencilerin isteğiyle meşhur 'matchaa' repliğini tekrarlayan Derin Talu, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü! Buyurun, neler yaşanmış beraber görelim!
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Defne Samyeli'nin 2003'lü küçük kızı Derin Talu, son birkaç aydır magazin gündeminden bir an olsun düşmüyor.
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Annesi evde olmadığı için matcha içemeyeceğini "So sad, so sad" cümleleriyle ifade eden Derin Talu, ilk andan itibaren sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki söyleşiye katılan Derin Talu, öğrencilerin isteğiyle meşhur "matchaa" repliğini tekrarladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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