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Boğaziçi Üniversitesi'nde Söyleşiye Katılan Derin Talu'nun "Matchaa" Repliği Tekrarı 'Vay Halimize' Dedirtti!

Boğaziçi Üniversitesi'nde Söyleşiye Katılan Derin Talu'nun "Matchaa" Repliği Tekrarı 'Vay Halimize' Dedirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.05.2025 - 17:57

Defne Samyeli'nin TikTok'la hayatımıza hızlı bir giriş yapan, son günlerde de gündemden düşmeyen küçük kızı Derin Talu, Boğaziçi Üniversitesi'nde söyleşiye katıldı. 

Öğrencilerin isteğiyle meşhur 'matchaa' repliğini tekrarlayan Derin Talu, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü! Buyurun, neler yaşanmış beraber görelim!

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Defne Samyeli'nin 2003'lü küçük kızı Derin Talu, son birkaç aydır magazin gündeminden bir an olsun düşmüyor.

Defne Samyeli'nin 2003'lü küçük kızı Derin Talu, son birkaç aydır magazin gündeminden bir an olsun düşmüyor.

Uzun bir süredir büyümelerine tanıklık ettiğimiz Derin ve Deren Talu, haftalardır hiç olmadığı kadar aktif. Her ikisinin de TikTok hesabı oldukça hareketli fakat Derin Talu, ablası Deren Talu'nun önüne bir miktar geçmiş vaziyette. 

Onu daha çok konuşacağız belli oldu demiştik, haklı da çıktık! Kendisi hayatımıza ilk olarak 'banana bread' ve 'matchaa' takıntısıyla girdi, denk gelmişsinizdir.

Annesi evde olmadığı için matcha içemeyeceğini "So sad, so sad" cümleleriyle ifade eden Derin Talu, ilk andan itibaren sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.

Annesi evde olmadığı için matcha içemeyeceğini "So sad, so sad" cümleleriyle ifade eden Derin Talu, ilk andan itibaren sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.

İngilizce Türkçe karışık konuşması ve annesine bile dersler verdirten müthiş (!) diksiyonuyla tüm gözleri üzerine toplayan Derin Talu, sevgili adaylarından CV beklemesinden, mutfaktaki üstün yeteceğiyle yemek yapma çabasını sergilediği videolarına birçok sebepten, özellikle de TikTok mecrasının aranan yüzü haline geldi. 

O kadar ki son zamanlarda pek bir popüler olan sosyal medya fenomenlerinin üniversitelerde söyleşiye katılması furyasına da dahil oldu kendisi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki söyleşiye katılan Derin Talu, öğrencilerin isteğiyle meşhur "matchaa" repliğini tekrarladı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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