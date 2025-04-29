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Sınıfsaldır Mesela: Zenginlerin Evde Ayakkabıyla Dolaşmasını Masaya Yatıran Derin Talu Konuyu Anlamlandıramadı

Sınıfsaldır Mesela: Zenginlerin Evde Ayakkabıyla Dolaşmasını Masaya Yatıran Derin Talu Konuyu Anlamlandıramadı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.04.2025 - 10:21

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, TikTok'ta kullanıcıların yönelttiği sorulara büyük bir ciddiyetle cevap vermeye devam ediyor... 

Bu sefer konumuz; zenginlerin neden evde ayakkabıyla dolaştığı! Buyurun, oldukça 'sınıfsal' bu mesele hakkında Derin Talu ne demiş beraber görelim!

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Senelerdir sunuculuğu, son zamanlarda da şarkıcılık kariyeriyle konuştuğumuz Defne Samyeli, son birkaç aydır kızları Derin ve Deren Talu'yla gündeme oturuyor.

Senelerdir sunuculuğu, son zamanlarda da şarkıcılık kariyeriyle konuştuğumuz Defne Samyeli, son birkaç aydır kızları Derin ve Deren Talu'yla gündeme oturuyor.

Defne Samyeli'nin şimdiye dek birçok kez gördüğümüz ve hatta ne zaman üçü birden bir araya gelse 'Yerli Kardashianlar' olarak yorumladığımız kızları, şimdilerde başlıca TikTok'ta paylaştıkları videolarla dikkat çekiyor. 

Küçük kızı Derin Talu, ablası Deren Talu'nun da önüne geçmiş vaziyette üstelik...

Birkaç hafta önce hayatımıza "Banana bread"i ve "Matchaaa"sıyla giren Derin Talu, düzenli olarak TikTok videolarındaki açıklamaları ve halleriyle dile düşüyor.

Birkaç hafta önce hayatımıza "Banana bread"i ve "Matchaaa"sıyla giren Derin Talu, düzenli olarak TikTok videolarındaki açıklamaları ve halleriyle dile düşüyor.

Genel diksiyonu, 'Anne' telaffuzu, sevgilisi olmak isteyen adaylardan istediği CV bir yana, annesiyle de çektiği videolarla gündeme oturan Derin Talu, bir kesimin inanılmaz sevdiği, bir kesiminse bir gram tahammül edemediği isimler arasında yer almayı başarıyor. 

Belki denk gelmişsinizdir, en son dün de spor kombiniyle tüm gözleri üzerine çekmişti kendisi. Bebek bezi takıyormuş gibi gözüken fotoğrafları sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu sefer de fitillediği "sınıfsal" tartışmayla konuşuluyor Derin Talu... Soru; "Zenginler neden evde ayakkabıyla dolaşır?" Verdiği cevap ise tek kelimeyle muazzam.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim... 😂

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim... 😂
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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