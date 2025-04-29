Sınıfsaldır Mesela: Zenginlerin Evde Ayakkabıyla Dolaşmasını Masaya Yatıran Derin Talu Konuyu Anlamlandıramadı

Genel diksiyonu, 'Anne' telaffuzu, sevgilisi olmak isteyen adaylardan istediği CV bir yana, annesiyle de çektiği videolarla gündeme oturan Derin Talu, bir kesimin inanılmaz sevdiği, bir kesiminse bir gram tahammül edemediği isimler arasında yer almayı başarıyor.

Belki denk gelmişsinizdir, en son dün de spor kombiniyle tüm gözleri üzerine çekmişti kendisi. Bebek bezi takıyormuş gibi gözüken fotoğrafları sosyal medyada alay konusu olmuştu.