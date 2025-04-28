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Hastaneye Kaldırıldı: Peker Açıkalın'ın "Damarımı Bulamadılar" Paylaşımı Endişelendirdi!

Hastaneye Kaldırıldı: Peker Açıkalın'ın "Damarımı Bulamadılar" Paylaşımı Endişelendirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.04.2025 - 13:08

Geçen sene Ağustos ayında beyin kanaması geçirdiği iddia edilen, birkaç gün önce de saçlarını kazıtması üzerine imaj değişikliğiyle gündeme oturan Peker Açıkalın, hastane odasından peş peşe paylaşımlarda bulundu. 

Son paylaştığı videoda 'Damarlarımı bulamadılar' serzenişinde bulunan Açıkalın'ın son hali sevenlerini endişelendirdi.

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Avrupa Yakası'nın Gaffur'u olarak türk televizyon tarihine damga vuran Peker Açıkalın'ı son zamanlarda sağlık sorunlarıyla konuşuyoruz.

Avrupa Yakası'nın Gaffur'u olarak türk televizyon tarihine damga vuran Peker Açıkalın'ı son zamanlarda sağlık sorunlarıyla konuşuyoruz.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz sene Ağustos ayında kendisinin beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddiaları ortaya atılmıştı. 

Konuşma yetisinde herhangi bir problem olmadığını açıklayan Peker Açıkalın, sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgi vermemişti. Fakat geçtiğimiz günlerde imaj değişikliyle gündeme oturmuş, saçlarını kazıtmasının sebebinin sağlığıyla ilgili olup olmadığı merak edilmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birkaç gün önce sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yapan Peker Açıkalın durumunun pek de iç açıcı olmadığını şu sözlerle sarf etmişti;

Birkaç gün önce sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yapan Peker Açıkalın durumunun pek de iç açıcı olmadığını şu sözlerle sarf etmişti;

'Beyin kanaması da geçirsem ,kalp krizi de geçirsem, hastahane de yaşasam, yanında milyonlarca kalp var Atam, onun için demiş, sana dua etmiş analarımız, dedelerimiz 'ATAM sen kalk da ben yatam', kurban olsun sana bu vatan...'

Birkaç saat önce ise hastane odasından yaptığı paylaşımla endişelendirdi. Damarını bulamadıklarını söyleyen Peker Açıkalın'ın son görüntüsü sevenlerini korkuttu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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