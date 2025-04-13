Saçlarını Kazıtıp Bıyık Bıraktı: Tarzını Epey Değiştiren Peker Açıkalın'ın Son Hali Dikkat Çekti!
Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Gaffur' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Peker Açıkalın aylar önce beyin kanaması geçirmişti. Tüm sevenlerini hayli korkutan ünlü oyuncunun konuşma yetisini kaybettiği ileri sürülmüştü. Neyse ki bu iddia eşi tarafından yalanlanmıştı.
Uzun zamandır herhangi bir projede rol almayan Peker Açıkalın bu kez de son haliyle gündeme damgasını vurdu. Saçlarını kazıtıp bıyık bırakan Açıkalın kimileri tarafından modacı Cemil İpekçi'ye benzetildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rol aldığı her yapımda büyük beğeni toplayan Peker Açıkalın, Avrupa Yakası'nda hayat verdiği 'Gaffur' karakteriyle gönüllere taht kurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyin kaması geçiren Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği iddiasıysa gündeme damgasını vurmuştu.
Uzun zamandır herhangi bir projeyle izleyemediğimiz Peker Açıkalın bu sefer de bir hayli radikal şekilde değiştirdiği tarzıyla gündem oldu.
Açıkalın'ın sosyal medyada paylaştığı yeni imajını görenlerin bir kısmı ünlü oyuncuyu Cemil İpekçi'ye bir kısmı da Cem Yılmaz'a benzetti.
Gelin kullanıcılardan gelen yorumları da beraber görelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın