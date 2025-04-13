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Saçlarını Kazıtıp Bıyık Bıraktı: Tarzını Epey Değiştiren Peker Açıkalın'ın Son Hali Dikkat Çekti!

Saçlarını Kazıtıp Bıyık Bıraktı: Tarzını Epey Değiştiren Peker Açıkalın'ın Son Hali Dikkat Çekti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
13.04.2025 - 15:05

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Gaffur' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Peker Açıkalın aylar önce beyin kanaması geçirmişti. Tüm sevenlerini hayli korkutan ünlü oyuncunun konuşma yetisini kaybettiği ileri sürülmüştü. Neyse ki bu iddia eşi tarafından yalanlanmıştı. 

Uzun zamandır herhangi bir projede rol almayan Peker Açıkalın bu kez de son haliyle gündeme damgasını vurdu. Saçlarını kazıtıp bıyık bırakan Açıkalın kimileri tarafından modacı Cemil İpekçi'ye benzetildi.

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Rol aldığı her yapımda büyük beğeni toplayan Peker Açıkalın, Avrupa Yakası'nda hayat verdiği 'Gaffur' karakteriyle gönüllere taht kurmuştu.

Rol aldığı her yapımda büyük beğeni toplayan Peker Açıkalın, Avrupa Yakası'nda hayat verdiği 'Gaffur' karakteriyle gönüllere taht kurmuştu.

'Yahşi Cazibe', 'Hababam Sınıfı Askerde', 'Maskeli Beşler' gibi birçok yapımda izlediğimiz Peker Açıkalın son yıllarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu. 

2011 yılında geçirdiği kalp krizi ile ölümden dönen ünlü oyuncu adeta yürekleri ağıza getirmişti.

Geçtiğimiz aylarda sevenlerini bir kez daha korkutan Açıkalın 9 Ağustos günü beyin kanaması geçirmişti.

Beyin kaması geçiren Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği iddiasıysa gündeme damgasını vurmuştu.

Beyin kaması geçiren Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği iddiasıysa gündeme damgasını vurmuştu.

Haberlerin kısa sürede yayılmasının ardından Peker Açıkalın'ın eşi Çilem Açıkalın oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklamada bulunmuştu.

X hesabından paylaşım yapan Çilem Açıkalın 'Peker Açıkalın haberleri doğru değil. Evet 4 ay oldu operasyon geçirdi ancak sağlığı gayet iyi. Yazılanlar gibi değil... Lütfen bu asılsız haberlere inanmayın. Eşim gayet iyi ve sağlıklı.' demişti.

Daha sonra da ünlü oyuncu kamera karşısına geçmiş ve “Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok.” diyerek iddiaları bir kez daha yalanlamıştı.

Uzun zamandır herhangi bir projeyle izleyemediğimiz Peker Açıkalın bu sefer de bir hayli radikal şekilde değiştirdiği tarzıyla gündem oldu.

Uzun zamandır herhangi bir projeyle izleyemediğimiz Peker Açıkalın bu sefer de bir hayli radikal şekilde değiştirdiği tarzıyla gündem oldu.

Son dönemlerde yaşamına magazin dünyasından uzakta devam eden ünlü oyuncu alışık olduğumuz uzun saçlarını kazıtıp bir de bıyık bıraktı. 

Açıkalın aktif şekilde kullandığı sosyal medya hesabından gösterdiği son haliyle radikal bir değişime imza attığını gösterdi. Bu kareler bazı kullanıcılar tarafından 'Yeni bir proje mi geliyor?' diye yorumlandı.

Açıkalın'ın sosyal medyada paylaştığı yeni imajını görenlerin bir kısmı ünlü oyuncuyu Cemil İpekçi'ye bir kısmı da Cem Yılmaz'a benzetti.

Açıkalın'ın sosyal medyada paylaştığı yeni imajını görenlerin bir kısmı ünlü oyuncuyu Cemil İpekçi'ye bir kısmı da Cem Yılmaz'a benzetti.

Kilo aldığı görülen ünlü oyuncunun son hali sosyal medyanın trendleri arasına girdi.

Gelin kullanıcılardan gelen yorumları da beraber görelim...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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