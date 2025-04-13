Saçlarını Kazıtıp Bıyık Bıraktı: Tarzını Epey Değiştiren Peker Açıkalın'ın Son Hali Dikkat Çekti!

Haberlerin kısa sürede yayılmasının ardından Peker Açıkalın'ın eşi Çilem Açıkalın oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklamada bulunmuştu.

X hesabından paylaşım yapan Çilem Açıkalın 'Peker Açıkalın haberleri doğru değil. Evet 4 ay oldu operasyon geçirdi ancak sağlığı gayet iyi. Yazılanlar gibi değil... Lütfen bu asılsız haberlere inanmayın. Eşim gayet iyi ve sağlıklı.' demişti.

Daha sonra da ünlü oyuncu kamera karşısına geçmiş ve “Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok.” diyerek iddiaları bir kez daha yalanlamıştı.