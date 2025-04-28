Dizi Oyuncularını Küçümseyen Okan Bayülgen'e Fatih Altaylı'dan Sert Sözler!

Bayülgen için 'İleri yaş bunalımında' diyen Altaylı,

'Okan Bayülgen son yıllarda, son dönemlerde sıklıkla saçmalama hakkını kullanıyor. Bu manasız bir şey. Dünyanın her yerinde tiyatrocular zaten dizi ve sinema oyuncularından daha az kazanır.

Ben hiç bir Broadway aktörünün veya aktrisinin kalkıp da 'Kardeşim HBO dizlerinde oynayanlar bölüm başı 1 milyon dolar, 2 milyon dolar alırken biz burada gecede 20 bin dolara, 10 bin dolara sahneye çıkıyoruz dediğini duymadım. Bu bir tercihtir. Ayrıca onlara böyle bir teklif geldiğinde de çıkarlar.

Şimdi mesela Okan Bayülgen, onurlu bir tiyatrocu olarak kendisine televizyondan ve sinemadan gelen teklifi reddettiği için mi tiyatroda oynuyor?

Yoo, Okan Bayülgen yıllarca televizyon yaptı ve televizyon yaptığı zamanda kendisine televizyonda program yaptıran bendim, başkası değil. Okan Bayülgen'in kaç para aldığını da ben biliyorum öyle az buz paralar almadı.

Gerek Beyazıt Öztürk, gerek Okan Bayülgen o dönemki dizi oyuncularından daha az para almıyordu. Üstelik dizi oyuncularının işi daha zordu. Bunlar haftada bir gün gelip bir şov yapıyorlardı.

Helali hoş da olsun bir karşılığı vardı ki yaptırıyorduk onlara bu işleri. O 'aptal kutusunun' içinde sen de çıkıyordun Okancım. Çok da çıktın yani, bugün de bir yerden teklif alsa yine çıkar ben size söyleyeyim.

O yüzden saçmalamış, Okan son zamanlarda sıklıkla saçmalıyor, bence daha az konuşursa daha az saçmalar ama seviyor Okan konuşmayı. Konuşsun, kimseye sus diyecek halimiz yok. Kendi bilir.' dedi.