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Dizi Oyuncularını Küçümseyen Okan Bayülgen'e Fatih Altaylı'dan Sert Sözler!

Dizi Oyuncularını Küçümseyen Okan Bayülgen'e Fatih Altaylı'dan Sert Sözler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.04.2025 - 10:14

Katıldığı bir söyleşide Türkiye'nin en ünlü tiyatro oyuncularından biri olduğunu söyleyip dizi oyuncularının aldığı ücretle kendi aldığı ücreti karşılaştıran ve küçümseyici ifadeler kullanan Okan Bayülgen'e Fatih Altaylı'dan yorum geldi. 

Okan Bayülgen'in ileri yaş bunalımında olduğunu söyleyen Altaylı sert sözler sarf etti. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Dobra açıklamaları, sert çıkışları ve laf sokuşlarına senelerdir alışık olduğumuz Okan Bayülgen, geçtiğimiz gün katıldığı söyleşide yaptığı dizi oyuncusu/tiyatro oyuncusu karşılaştırmasıyla gündeme oturmuştu.

Dobra açıklamaları, sert çıkışları ve laf sokuşlarına senelerdir alışık olduğumuz Okan Bayülgen, geçtiğimiz gün katıldığı söyleşide yaptığı dizi oyuncusu/tiyatro oyuncusu karşılaştırmasıyla gündeme oturmuştu.

Türk televizyonuna şov programını Beyazıt Öztürk'le beraber getiren, senelerce de televizyondaki şovmenliğiyle para kazanan Okan Bayülgen'in ana akımda yayınlanan dizilerde oynayan oyuncuları küçümsediği açıklama, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti. 

Türkiye'nin en ünlü tiyatro oyuncularından biri olduğunu söyleyen Okan Bayülgen, tiyatrodan 20 bin TL kazanırken, 'kabız vaziyetteki' dizi oyuncularının 2 milyon TL kazandığını söylemiş, 'Bunlar kimsenin umurunda değil' ifadelerini kullanmıştı.

Kaçıranlar için Okan Bayülgen'in açıklamasının tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

YouTube programında Okan Bayülgen'in sözlerini yorumlayan gazeteci Fatih Altaylı, şovmene oldukça sert bir çıkışta bulundu.

YouTube programında Okan Bayülgen'in sözlerini yorumlayan gazeteci Fatih Altaylı, şovmene oldukça sert bir çıkışta bulundu.

Bayülgen için 'İleri yaş bunalımında' diyen Altaylı, 

'Okan Bayülgen son yıllarda, son dönemlerde sıklıkla saçmalama hakkını kullanıyor. Bu manasız bir şey. Dünyanın her yerinde tiyatrocular zaten dizi ve sinema oyuncularından daha az kazanır. 

Ben hiç bir Broadway aktörünün veya aktrisinin kalkıp da 'Kardeşim HBO dizlerinde oynayanlar bölüm başı 1 milyon dolar, 2 milyon dolar alırken biz burada gecede 20 bin dolara, 10 bin dolara sahneye çıkıyoruz dediğini duymadım. Bu bir tercihtir. Ayrıca onlara böyle bir teklif geldiğinde de çıkarlar. 

Şimdi mesela Okan Bayülgen, onurlu bir tiyatrocu olarak kendisine televizyondan ve sinemadan gelen teklifi reddettiği için mi tiyatroda oynuyor? 

Yoo, Okan Bayülgen yıllarca televizyon yaptı ve televizyon yaptığı zamanda kendisine televizyonda program yaptıran bendim, başkası değil. Okan Bayülgen'in kaç para aldığını da ben biliyorum öyle az buz paralar almadı. 

Gerek Beyazıt Öztürk, gerek Okan Bayülgen o dönemki dizi oyuncularından daha az para almıyordu. Üstelik dizi oyuncularının işi daha zordu. Bunlar haftada bir gün gelip bir şov yapıyorlardı. 

Helali hoş da olsun bir karşılığı vardı ki yaptırıyorduk onlara bu işleri. O 'aptal kutusunun' içinde sen de çıkıyordun Okancım. Çok da çıktın yani, bugün de bir yerden teklif alsa yine çıkar ben size söyleyeyim. 

O yüzden saçmalamış, Okan son zamanlarda sıklıkla saçmalıyor, bence daha az konuşursa daha az saçmalar ama seviyor Okan konuşmayı. Konuşsun, kimseye sus diyecek halimiz yok. Kendi bilir.' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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