Dizi Oyuncularını Küçümseyen Okan Bayülgen'e Fatih Altaylı'dan Sert Sözler!
Katıldığı bir söyleşide Türkiye'nin en ünlü tiyatro oyuncularından biri olduğunu söyleyip dizi oyuncularının aldığı ücretle kendi aldığı ücreti karşılaştıran ve küçümseyici ifadeler kullanan Okan Bayülgen'e Fatih Altaylı'dan yorum geldi.
Okan Bayülgen'in ileri yaş bunalımında olduğunu söyleyen Altaylı sert sözler sarf etti. Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Dobra açıklamaları, sert çıkışları ve laf sokuşlarına senelerdir alışık olduğumuz Okan Bayülgen, geçtiğimiz gün katıldığı söyleşide yaptığı dizi oyuncusu/tiyatro oyuncusu karşılaştırmasıyla gündeme oturmuştu.
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YouTube programında Okan Bayülgen'in sözlerini yorumlayan gazeteci Fatih Altaylı, şovmene oldukça sert bir çıkışta bulundu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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