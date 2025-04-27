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Türkiye'nin En Ünlü Tiyatro Oyuncularından Biri Olduğunu Söyleyen Okan Bayülgen'den Dizi Oyuncularına Ağır Taş

Türkiye'nin En Ünlü Tiyatro Oyuncularından Biri Olduğunu Söyleyen Okan Bayülgen'den Dizi Oyuncularına Ağır Taş

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.04.2025 - 20:44

Bir söyleşiye katılan Okan Bayülgen, tiyatrodan aldığı ücretle dizi oyuncularının aldığı ücreti kıyasladı. Kendi kazandığı parayla dizi oyuncularının kazandığı para arasındaki farkı vurgulayan Okan Bayülgen, ekranlarda boy gösteren oyunculara da büyük bir taş attı. Açıklaması sosyal medyada tepki çekti. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Yıllar boyunca sunduğu şov programlarıyla, birbirinden ünlü konukları ağırlarken yaptığı dobra açıklamalarıyla meşhur Okan Bayülgen, özellikle bir dönem televizyonun mihenk taşlarından biriydi biliyorsunuz.

Yıllar boyunca sunduğu şov programlarıyla, birbirinden ünlü konukları ağırlarken yaptığı dobra açıklamalarıyla meşhur Okan Bayülgen, özellikle bir dönem televizyonun mihenk taşlarından biriydi biliyorsunuz.

Başta Zaga olmak üzere, Disko Kralı, Muhabbet Kralı, Dada Dandinista, Gece Kuşu, Makina gibi birçok kült şov programına imza atan Okan Bayülgen, şimdilerde televizyon programına devam etse de son zamanlarda tiyatroda da oldukça sık boy gösteriyor. 

Kabare Dada isimli mekanın sahibi olan Okan Bayülgen, III. Richard, Amadeus, Kiralık Oyun, Haram Kabare gibi oyunlarda oldukça başarılı performanslar sergiliyor, tiyatro oyunlarına da halen devam ediyor.

Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise katıldığı bir söyleşide sarf ettiği sözler. Bayülgen'in sivri diline hepimiz senelerdir alışığız fakat bu sefer söz konusu dizi oyuncularına attığı ağır taş!

Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise katıldığı bir söyleşide sarf ettiği sözler. Bayülgen'in sivri diline hepimiz senelerdir alışığız fakat bu sefer söz konusu dizi oyuncularına attığı ağır taş!

'Yahu şekerim ben oyuna başına 20 bin lira alıyorum, arkadaş 2 milyon alıyor. Bak tiyatro oyuncusuyla bunların, dizi oyuncusu arasındaki fark şu; yahu ben en ünlü tiyatro oyuncularından biriyim değil mi? Televizyondan getirdiğim bir şöhretim var. Ben oyun başına 20 bin lira alırım, bu 2 milyon alır. 

Aradaki fark 1 milyon 980 bin lira farkı ben size açıklıyorum; arkadaş kabız vaziyette, kabız olarak kamera önünde. Ben rahatlamış vaziyette, kollarımı açmışım seyirciyle beraberim. Ne yaptığın değil, nasıl ne kazandığın önemli değil. Nasıl yaşadığın önemli. Seyircimle yaşıyorum. Arkadaş şey yapıyor, 'Benim şu kanalda dizim başlıyor, seyret 'Öbürü de diyor ki 'Benim de şu kanalda dizim başlıyor, sen de onu seyret' Kimsenin umurunda değil bunlar. Kimsenin umurunda değiller. Samimi söylüyorum size. Bazı yaşlı ev hanımları var, çok yaşlı. Onlar kimin hangi dizide oynadığını biliyor. Gerisi takip edemiyor. Çünkü o dizi batıyor, bu dizi başlıyor' ifadelerini kullandı.

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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