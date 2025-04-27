Türkiye'nin En Ünlü Tiyatro Oyuncularından Biri Olduğunu Söyleyen Okan Bayülgen'den Dizi Oyuncularına Ağır Taş

'Yahu şekerim ben oyuna başına 20 bin lira alıyorum, arkadaş 2 milyon alıyor. Bak tiyatro oyuncusuyla bunların, dizi oyuncusu arasındaki fark şu; yahu ben en ünlü tiyatro oyuncularından biriyim değil mi? Televizyondan getirdiğim bir şöhretim var. Ben oyun başına 20 bin lira alırım, bu 2 milyon alır.

Aradaki fark 1 milyon 980 bin lira farkı ben size açıklıyorum; arkadaş kabız vaziyette, kabız olarak kamera önünde. Ben rahatlamış vaziyette, kollarımı açmışım seyirciyle beraberim. Ne yaptığın değil, nasıl ne kazandığın önemli değil. Nasıl yaşadığın önemli. Seyircimle yaşıyorum. Arkadaş şey yapıyor, 'Benim şu kanalda dizim başlıyor, seyret 'Öbürü de diyor ki 'Benim de şu kanalda dizim başlıyor, sen de onu seyret' Kimsenin umurunda değil bunlar. Kimsenin umurunda değiller. Samimi söylüyorum size. Bazı yaşlı ev hanımları var, çok yaşlı. Onlar kimin hangi dizide oynadığını biliyor. Gerisi takip edemiyor. Çünkü o dizi batıyor, bu dizi başlıyor' ifadelerini kullandı.