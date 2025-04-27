Türkiye'nin En Ünlü Tiyatro Oyuncularından Biri Olduğunu Söyleyen Okan Bayülgen'den Dizi Oyuncularına Ağır Taş
Bir söyleşiye katılan Okan Bayülgen, tiyatrodan aldığı ücretle dizi oyuncularının aldığı ücreti kıyasladı. Kendi kazandığı parayla dizi oyuncularının kazandığı para arasındaki farkı vurgulayan Okan Bayülgen, ekranlarda boy gösteren oyunculara da büyük bir taş attı. Açıklaması sosyal medyada tepki çekti. Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Yıllar boyunca sunduğu şov programlarıyla, birbirinden ünlü konukları ağırlarken yaptığı dobra açıklamalarıyla meşhur Okan Bayülgen, özellikle bir dönem televizyonun mihenk taşlarından biriydi biliyorsunuz.
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Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise katıldığı bir söyleşide sarf ettiği sözler. Bayülgen'in sivri diline hepimiz senelerdir alışığız fakat bu sefer söz konusu dizi oyuncularına attığı ağır taş!
Buyurun, önce o anları beraber izleyelim.
Sonra da kimler ne demiş onu görelim 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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