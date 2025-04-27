Hoşçakal Cüneyd: Kızıl Goncalar Finalinin Ardından Mert Yazıcıoğlu'ndan Radikal İmaj Değişikliği!

Kendisini ilk böyle tanıyıp sevmiştik, ona şüphe yok fakat ne yalan söyleyelim Cüneyd versiyonundan sonra yeniden bebek yüzlü Mert'e dönmesi sosyal medya kullanıcılarının da bizim de kalbimizi bir miktar kırdı.

X'te hızla yayılan fotoğraf, seri bir şekilde dillere de düştü tabii... Buyurun, kimler bu hızlı değişimi nasıl yorumlamış beraber görelim!