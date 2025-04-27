Hoşçakal Cüneyd: Kızıl Goncalar Finalinin Ardından Mert Yazıcıoğlu'ndan Radikal İmaj Değişikliği!
Kızıl Goncalar'ın final kararı ve final bölümünün tamamlanmasının ardından imaj değişikliğine giden isimlerden biri de Mert Yazıcıoğlu oldu. Geçtiğimiz günlerde saçına sakalına veda eden Mert Turak'tan sonra Mert Yazıcıoğlu da milyonların aşık olduğu Cüneyd imajına veda etmeye karar verdi...
Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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İki sezondur devam eden Kızıl Goncalar dizisinin en öne çıkan ismi şüphesiz Mert Yazıcıoğlu oldu biliyorsunuz.
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Final bölümünün çekimleri de tamamlandı hatta! Yazıcıoğlu'ndan kopmaya hazır olmayan izleyici kitlesi derinden sarsılmış, epey üzülmüştü.
Mert Yazıcıoğlu'nun bir devri kapatarak saçını yeni bir modele soktuğunu, sakallarını da kestirdiğini hayranıyla çektirdiği fotoğraf sayesinde öğrendik...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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