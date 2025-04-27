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Hoşçakal Cüneyd: Kızıl Goncalar Finalinin Ardından Mert Yazıcıoğlu'ndan Radikal İmaj Değişikliği!

Hoşçakal Cüneyd: Kızıl Goncalar Finalinin Ardından Mert Yazıcıoğlu'ndan Radikal İmaj Değişikliği!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.04.2025 - 17:44

Kızıl Goncalar'ın final kararı ve final bölümünün tamamlanmasının ardından imaj değişikliğine giden isimlerden biri de Mert Yazıcıoğlu oldu. Geçtiğimiz günlerde saçına sakalına veda eden Mert Turak'tan sonra Mert Yazıcıoğlu da milyonların aşık olduğu Cüneyd imajına veda etmeye karar verdi... 

Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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İki sezondur devam eden Kızıl Goncalar dizisinin en öne çıkan ismi şüphesiz Mert Yazıcıoğlu oldu biliyorsunuz.

İki sezondur devam eden Kızıl Goncalar dizisinin en öne çıkan ismi şüphesiz Mert Yazıcıoğlu oldu biliyorsunuz.

Daha önce AŞK 101 dizisinde rol alıp bebek yüzü ve yakışıklılığıyla mest eden Mert Yazıcıoğlu'nu Kızıl Goncalar sayesinde daha farklı bir imajla görmüş, sakallarını da epey bir yakıştırmıştık. O kadar ki milyonlar büyük düşmüştü kendisine... 

Sosyal medya kullanıcılarının Cüneyd'e düşkünlüğü tam gaz devam ederken, Kızıl Goncalar'ın önümüzdeki hafta 5 Mayıs'ta yayınlanacak bölümle final yapacağı öğrenildi.

Final bölümünün çekimleri de tamamlandı hatta! Yazıcıoğlu'ndan kopmaya hazır olmayan izleyici kitlesi derinden sarsılmış, epey üzülmüştü.

Final bölümünün çekimleri de tamamlandı hatta! Yazıcıoğlu'ndan kopmaya hazır olmayan izleyici kitlesi derinden sarsılmış, epey üzülmüştü.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde dizinin Naim Efendi'si Mert Turak, ilk adımı atan olmuş, final kararıyla beraber uzun saçları ve sakalına veda etmeye karar vermişti. 

Turak'ın soluğu berberde almasının zincirleme etki bırakacağını düşünmemiştik fakat tam da böyle bir şey yaşandı. Mert Yazıcıoğlu da imaj değişikliğine gitmeye karar verdi.

Kaçıranlar için Turak'ın son halinden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Mert Yazıcıoğlu'nun bir devri kapatarak saçını yeni bir modele soktuğunu, sakallarını da kestirdiğini hayranıyla çektirdiği fotoğraf sayesinde öğrendik...

Mert Yazıcıoğlu'nun bir devri kapatarak saçını yeni bir modele soktuğunu, sakallarını da kestirdiğini hayranıyla çektirdiği fotoğraf sayesinde öğrendik...

Kendisini ilk böyle tanıyıp sevmiştik, ona şüphe yok fakat ne yalan söyleyelim Cüneyd versiyonundan sonra yeniden bebek yüzlü Mert'e dönmesi sosyal medya kullanıcılarının da bizim de kalbimizi bir miktar kırdı. 

X'te hızla yayılan fotoğraf, seri bir şekilde dillere de düştü tabii... Buyurun, kimler bu hızlı değişimi nasıl yorumlamış beraber görelim!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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