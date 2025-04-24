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Espressolab Paylaşımıyla Tepki Çekip Ünlü Arkadaşlarını Kaybeden Mert Vidinli, "Anlaşılmak" İçin Zaman İstedi

Espressolab Paylaşımıyla Tepki Çekip Ünlü Arkadaşlarını Kaybeden Mert Vidinli, "Anlaşılmak" İçin Zaman İstedi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.04.2025 - 22:44

Geçtiğimiz günlerde, Espressolab'de yaptığı paylaşımla tepki çeken, ünlü arkadaşlarını da kaybeden sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, sessizliğini bozdu. 

Sosyal medya hesabından peş peşe hikayeler paylaşan Mert Vidinli, 'anlaşılmak ve sevilmek' için zaman istedi.

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Geçtiğimiz günlerde, Espressolab'de elinde kahvesiyle yaptığı paylaşımla gündeme oturan sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, arkadaşlarını bir bir kaybetmişti.

Geçtiğimiz günlerde, Espressolab'de elinde kahvesiyle yaptığı paylaşımla gündeme oturan sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, arkadaşlarını bir bir kaybetmişti.

Kaçıran, denk gelmeyen varsa kısa bir özet geçelim; 

4 gün önce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesinin başında yer alan Espressolab'de elinde kahvesi, yanında Nikol Başoğlu Kocadağ ile poz veren Mert Vidinli, sosyal medyada dikkat çekmişti. 

Hızla yayılan hikayesi, bazılarının tepkisine yol açarken Vidinli'yi takip eden ünlü arkadaşları da sessiz sedasız kendisini takipten çıkmaya başladı. 

Aralarında hiç beklemediğimiz, oldukça samimi olduğunu bildiğimiz isimler de vardı üstelik. Bunların başında Özge Özpirinçci geliyordu. Kısa bir süre önce, 'En yakın arkadaşını anlat deseler Özge derim! Can kardeşim' dediği ve her yerde de birlikte gördüğümüz arkadaşı başta olmak üzere birçok ünlü isim Vidinli'yi affetmedi.

Kaçıranlar için kendisini takipten çıkarak tepki gösteren ünlü isimleri bu içeriğimizde listelemiştik:

Ünlü isimlerden gelen hamleden sonra sesi sedası çıkmayan Mert Vidinli, sessizliğini geçtiğimiz dakikalarda bozdu.

Ünlü isimlerden gelen hamleden sonra sesi sedası çıkmayan Mert Vidinli, sessizliğini geçtiğimiz dakikalarda bozdu.

Sosyal medya hesabından önce 'Friends are Friends forever' notuyla, arkadaşlar sonsuza dek arkadaştır vurgusu yaparak gökyüzünü paylaştı.

Ardından, biraz müzik dinleyeceğini belirterek, 'anlaşılmak ve sevilmek' için zaman istedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Saliha Eker

Bunların da bu ergen tripleri 😒