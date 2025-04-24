Espressolab Paylaşımıyla Tepki Çekip Ünlü Arkadaşlarını Kaybeden Mert Vidinli, "Anlaşılmak" İçin Zaman İstedi
Geçtiğimiz günlerde, Espressolab'de yaptığı paylaşımla tepki çeken, ünlü arkadaşlarını da kaybeden sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, sessizliğini bozdu.
Sosyal medya hesabından peş peşe hikayeler paylaşan Mert Vidinli, 'anlaşılmak ve sevilmek' için zaman istedi.
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Geçtiğimiz günlerde, Espressolab'de elinde kahvesiyle yaptığı paylaşımla gündeme oturan sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, arkadaşlarını bir bir kaybetmişti.
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Ünlü isimlerden gelen hamleden sonra sesi sedası çıkmayan Mert Vidinli, sessizliğini geçtiğimiz dakikalarda bozdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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