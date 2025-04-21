Liste Kabarık: Mert Vidinli'nin Espressolab Paylaşımını Affetmeyen Ünlü 'Arkadaşları'
Dün gece (20 Nisan), Espressolab'den yaptığı paylaşımla tüm gözleri üzerine çeken sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, ünlü arkadaşlarının da tepkisini çekmiş, birçok kişi tarafından takipten çıkarılmıştı.
Liste saatler geçtikçe büyüdü. Peki hangi ünlü isimler Espressolab paylaşımı yapan Mert Vidinli'yi takipten çıkardı? Kimler Vidinli'yi affetmedi? Sizler için derledik.
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Dün (20 Nisan) akşam saatlerinde Nikol Başoğlu Kocadağ ile soluğu Espressolab'de alan sosyal medya fenomeni Mert Vidinli tepki çekmişti.
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İlk 'unfollow' zamanında "En yakın arkadaşını anlat deseler Özge derim! Can kardeşim" dediği Özge Özpirinçci'den geldi.
Buyurun, kimler Mert Vidinli'ye resti takipten çıkarak çekti beraber bakalım.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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