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Liste Kabarık: Mert Vidinli'nin Espressolab Paylaşımını Affetmeyen Ünlü 'Arkadaşları'

Liste Kabarık: Mert Vidinli'nin Espressolab Paylaşımını Affetmeyen Ünlü 'Arkadaşları'

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.04.2025 - 23:36

Dün gece (20 Nisan), Espressolab'den yaptığı paylaşımla tüm gözleri üzerine çeken sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, ünlü arkadaşlarının da tepkisini çekmiş, birçok kişi tarafından takipten çıkarılmıştı. 

Liste saatler geçtikçe büyüdü. Peki hangi ünlü isimler Espressolab paylaşımı yapan Mert Vidinli'yi takipten çıkardı? Kimler Vidinli'yi affetmedi? Sizler için derledik.

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Dün (20 Nisan) akşam saatlerinde Nikol Başoğlu Kocadağ ile soluğu Espressolab'de alan sosyal medya fenomeni Mert Vidinli tepki çekmişti.

Dün (20 Nisan) akşam saatlerinde Nikol Başoğlu Kocadağ ile soluğu Espressolab'de alan sosyal medya fenomeni Mert Vidinli tepki çekmişti.

Ünlülerle kurduğu yakın dostluklar sebebiyle hayatımıza giren, her gün bir başka ünlü isimle fotoğrafına ve partilediği anlara tanıklık ettiğimiz sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesinin başında yer alan kahve zinciri Espressolab'de, elinde kahvesiyle verdiği pozla gündeme oturmuştu. 

Sosyal medyada büyük tepki çekmesine sebep olan poz, ünlü arkadaşlarının da kendisine arkasını dönmesiyle sonuçlandı.

İlk 'unfollow' zamanında "En yakın arkadaşını anlat deseler Özge derim! Can kardeşim" dediği Özge Özpirinçci'den geldi.

İlk 'unfollow' zamanında "En yakın arkadaşını anlat deseler Özge derim! Can kardeşim" dediği Özge Özpirinçci'den geldi.

Özge Özpirinçci'den gelen unfollow, kimsenin de beklemediği halde epey şaşırtırken hemen akabinde Berrak Tüzünataç da Mert Vidinli'yi silmeye karar vermişti.

Özpirinçci ve Tüzünataç'ı birçok ünlü isim takip etti. Şu ana dek de liste epey kabardı. İrem Derici epey büyük bir çıkışta bulunurken, Kubilay Aka da sessiz kalmadı. Sonrası çorap söküğü gibi geldi...

Buyurun, kimler Mert Vidinli'ye resti takipten çıkarak çekti beraber bakalım.

Buyurun, kimler Mert Vidinli'ye resti takipten çıkarak çekti beraber bakalım.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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