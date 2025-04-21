Espressolab Paylaşımı Yapan Mert Vidinli'yi Takipten Çıkan Kubilay Aka'dan Olay Gönderme!
Espressolab paylaşımı sebebiyle birçok ünlü arkadaşının tepkisini çeken ve takipten çıkmasına sebep olan sosyal medya fenomeni Mert Vidinli'ye Kubilay Aka'dan olay bir gönderme geldi. @postmodeern isimli hesabın gönderisini hikayesinde paylaşan Kubilay Aka, Vidinli'ye 'Namert' çıkışında bulundu.
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Birçok ünlüyle kurduğu yakın dostlukla tanıdığımız sosyal medya fenomeni Mert Vidinli geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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Vidinli'nin Espressolab hamlesi ünlü arkadaşları arasında da büyük ses getirdi.
Ünlü oyuncu Kubilay Aka da, Mert Vidinli'yi takipten çıkan ünlüler arasındaydı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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