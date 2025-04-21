Espressolab Paylaşımı Yapan Mert Vidinli'yi Takipten Çıkan Kubilay Aka'dan Olay Gönderme!

Başta Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç olmak üzere birçok ünlü dostu Mert Vidinli'yi sessiz sedasız takipten çıkarak kendisine tepkisini net bir şekilde ortaya koymuştu.

Tüm bunlar yaşanırken tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Mert Vidinli'den de “Sen, ben ayrımına ilk günden beri karşıyım. Sevgi ve birlikten yanayım.” açıklaması gelmişti.