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Espressolab Paylaşımı Yapan Mert Vidinli'yi Takipten Çıkan Kubilay Aka'dan Olay Gönderme!

Espressolab Paylaşımı Yapan Mert Vidinli'yi Takipten Çıkan Kubilay Aka'dan Olay Gönderme!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.04.2025 - 19:44

Espressolab paylaşımı sebebiyle birçok ünlü arkadaşının tepkisini çeken ve takipten çıkmasına sebep olan sosyal medya fenomeni Mert Vidinli'ye Kubilay Aka'dan olay bir gönderme geldi. @postmodeern isimli hesabın gönderisini hikayesinde paylaşan Kubilay Aka, Vidinli'ye 'Namert' çıkışında bulundu.

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Birçok ünlüyle kurduğu yakın dostlukla tanıdığımız sosyal medya fenomeni Mert Vidinli geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Birçok ünlüyle kurduğu yakın dostlukla tanıdığımız sosyal medya fenomeni Mert Vidinli geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

19 Mart'ta başlayan İmamoğlu sürecinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bir boykot listesi paylaşımı gelmişti. Boykot listesinin başında da kahve zinciri Espressolab yer alıyordu. 

İsmini sayamayacağımız kadar çok ünlüyle bugüne dek kurduğu ilişki sebebiyle öne çıkan sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, dün gece sularında elinde kahvesi Espressolab'den paylaşım yaptı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Vidinli'nin Espressolab hamlesi ünlü arkadaşları arasında da büyük ses getirdi.

Vidinli'nin Espressolab hamlesi ünlü arkadaşları arasında da büyük ses getirdi.

Başta Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç olmak üzere birçok ünlü dostu Mert Vidinli'yi sessiz sedasız takipten çıkarak kendisine tepkisini net bir şekilde ortaya koymuştu. 

Tüm bunlar yaşanırken tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Mert Vidinli'den de “Sen, ben ayrımına ilk günden beri karşıyım. Sevgi ve birlikten yanayım.” açıklaması gelmişti.

Kaçıranlar için kendisini şu ana dek takipten çıkan isimlerden ve detaylı açıklamasınan da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ünlü oyuncu Kubilay Aka da, Mert Vidinli'yi takipten çıkan ünlüler arasındaydı.

Ünlü oyuncu Kubilay Aka da, Mert Vidinli'yi takipten çıkan ünlüler arasındaydı.

Birkaç saat önce, özellikle son zamanlarda gündeme dair yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Kubilay Aka'dan Mert Vidinli'ye olay bir gönderme geldi! 

@postmodeern isimli hesabın bugün için hazırladığı 'Namert' gönderisini hikayesinde paylaşan Kubilay Aka, Mert Vidinli'ye 'Mert olmayan, alçaklık eden, alçak, korkak, erdemsiz' çıkışında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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