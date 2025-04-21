Espressolab Tepkisi Dinmiyor: Ünlü Arkadaşları Mert Vidinli'yi Bir Bir Takipten Çıkmaya Başladı
Boykot listesindeki Espressolab’te kahve içerken paylaşım yapan Mert Vidinli, sosyal medyada deyim yerindeyse topa tutuldu. “Bu paylaşım politik değil” diyerek kendini savunmaya çalışan Vidinli’nin açıklaması, tepkileri dindirmek bir yana daha da körükledi.
Ünlü isimlerden ilk ve en net tepki İrem Derici’den gelmişti. Jet hızında bir story ile Vidinli’yi omurgasızlıkla suçlayan Derici, ünlü fenomeni takipten de çıktı. Tepki dalgası bununla da sınırlı kalmadı; Vidinli’nin yakın arkadaşları olarak bilinen Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç ve Pınar Deniz'den de hamle geldi.
İşte detaylar…
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma süreciyle birlikte Türkiye’deki siyasi atmosfer oldukça hareketlenmişti.
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Gelen tepkiler üzerine Vidinli sessizliğini bozdu ve bir açıklama yayınladı.
Mert Vidinli’nin paylaşımının ardından ünlülerden tepki gösterenler İrem Derici ile de sınırlı kalmadı.
Sadece Özge Özpirinçci de değil.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Bu kim yaaa? Bizim halkımız neden bu insanları ünlü edip takip fln ediyor?
Çok net gay best friend kontenjanından hayatlarına girmiş, bunlar da ilk skandalda tekmeyi basmış. Ama cidden olm kim bu lavuk? Herkes tanıyor, bi biz tanımı... Devamını Gör
Vallaha okumadım da kim la bu mert