Espressolab Tepkisi Dinmiyor: Ünlü Arkadaşları Mert Vidinli'yi Bir Bir Takipten Çıkmaya Başladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı markalara karşı bir boykot çağrısı başlatmıştı. Bu çağrının ardından sosyal medya adeta ikiye bölünmüştü.

Destekçiler boykot edilen markalardan uzak dururken, listedeki firmalarla bağını koparmayanlar ise yoğun eleştiri oklarının hedefi oldu. Boykot listesinde adı en çok geçen markalardan biri ise Espressolab’ti. Kahve zinciri, özellikle hükümete yakın isimlerle olan ilişkileri nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının radarına girmişti.

Tam da bu gergin atmosferde, sosyal medya fenomeni ve ünlülerle arasının iyi olduğu bilinen Mert Vidinli’nin yaptığı bir paylaşım ortalığı karıştırdı. Vidinli, yakın arkadaşı Nikol Basoğlu ile birlikte Espressolab’te kahve içerken çekilen bir kareyi “Kahvemizi içtik” notuyla Instagram’da paylaştı. Bu paylaşım, saniyeler içinde yayılıp büyük tepki aldı.