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Espressolab Tepkisi Dinmiyor: Ünlü Arkadaşları Mert Vidinli'yi Bir Bir Takipten Çıkmaya Başladı

Espressolab Tepkisi Dinmiyor: Ünlü Arkadaşları Mert Vidinli'yi Bir Bir Takipten Çıkmaya Başladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.04.2025 - 16:03

Boykot listesindeki Espressolab’te kahve içerken paylaşım yapan Mert Vidinli, sosyal medyada deyim yerindeyse topa tutuldu. “Bu paylaşım politik değil” diyerek kendini savunmaya çalışan Vidinli’nin açıklaması, tepkileri dindirmek bir yana daha da körükledi.

Ünlü isimlerden ilk ve en net tepki İrem Derici’den gelmişti. Jet hızında bir story ile Vidinli’yi omurgasızlıkla suçlayan Derici, ünlü fenomeni takipten de çıktı. Tepki dalgası bununla da sınırlı kalmadı; Vidinli’nin yakın arkadaşları olarak bilinen Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç ve Pınar Deniz'den de hamle geldi. 

İşte detaylar…

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma süreciyle birlikte Türkiye’deki siyasi atmosfer oldukça hareketlenmişti.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma süreciyle birlikte Türkiye’deki siyasi atmosfer oldukça hareketlenmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı markalara karşı bir boykot çağrısı başlatmıştı. Bu çağrının ardından sosyal medya adeta ikiye bölünmüştü. 

Destekçiler boykot edilen markalardan uzak dururken, listedeki firmalarla bağını koparmayanlar ise yoğun eleştiri oklarının hedefi oldu. Boykot listesinde adı en çok geçen markalardan biri ise Espressolab’ti. Kahve zinciri, özellikle hükümete yakın isimlerle olan ilişkileri nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının radarına girmişti.

Tam da bu gergin atmosferde, sosyal medya fenomeni ve ünlülerle arasının iyi olduğu bilinen Mert Vidinli’nin yaptığı bir paylaşım ortalığı karıştırdı. Vidinli, yakın arkadaşı Nikol Basoğlu ile birlikte Espressolab’te kahve içerken çekilen bir kareyi “Kahvemizi içtik” notuyla Instagram’da paylaştı. Bu paylaşım, saniyeler içinde yayılıp büyük tepki aldı.

Gelen tepkiler üzerine Vidinli sessizliğini bozdu ve bir açıklama yayınladı.

Gelen tepkiler üzerine Vidinli sessizliğini bozdu ve bir açıklama yayınladı.

Açıklamasında “Paylaşımım hiçbir şekilde politik bir duruş göstermemektedir. 300 tane franchise şubesi olan, yüzlerce insana ekmek veren bir yapıdır. Çalışan, emek veren insanların yanındayım.” dedi.  Açıklamasını ise “Sen, ben ayrımına ilk günden beri karşıyım. Sevgi ve birlikten yanayım.” sözleriyle tamamladı. 

Ancak bu açıklama sosyal medyadaki yangını söndürmek yerine körükledi. Ve ilk büyük tepki ünlü şarkıcı İrem Derici’den geldi. Derici, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Vidinli’yi açıkça hedef aldı: “Doymadın. Bu kadar hassas bi dönemde sana kocaman bi pes.” 

Bu sözler sosyal medyada gündem oldu ve ardından Derici, Vidinli’yi takipten çıkararak adeta “artık dost değiliz” mesajı verdi.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Mert Vidinli’nin paylaşımının ardından ünlülerden tepki gösterenler İrem Derici ile de sınırlı kalmadı.

Mert Vidinli’nin paylaşımının ardından ünlülerden tepki gösterenler İrem Derici ile de sınırlı kalmadı.

Vidinli'nin sosyal medyada hemen hemen her fotoğrafta gördüğümüz yakın arkadaşı Özge Özpirinçci de hamlesini yaptı.

Ünlü isim Vidinli’yi Instagram’da takip etmeyi bırakarak tepkisini gösterdi.

Sadece Özge Özpirinçci de değil.

Sadece Özge Özpirinçci de değil.

Duygu Özaslan, Pınar Deniz ve Berrak Tüzünataç da sessizce Vidinli’yi Instagram’da takip etmeyi bırakarak tavırlarını koydu.

Bu gelişmelerin ardından gözler şimdi Mert Vidinli’de… Yeni bir açıklama gelecek mi bilinmez ama belli ki bu mesele sosyal medyada daha çok konuşulacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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BseRM

Bu kim yaaa? Bizim halkımız neden bu insanları ünlü edip takip fln ediyor?

Darkest Darko

Çok net gay best friend kontenjanından hayatlarına girmiş, bunlar da ilk skandalda tekmeyi basmış. Ama cidden olm kim bu lavuk? Herkes tanıyor, bi biz tanımı... Devamını Gör

Bahadır Btr

Vallaha okumadım da kim la bu mert