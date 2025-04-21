İrem Derici Espressolab Paylaşımı Yapan Mert Vidinli'ye Ateş Püskürdü
Boykot listesinde yer alan Espressolab’te paylaşım yapan Mert Vidinli, sosyal medyada bir gün boyunca tepkilere maruz kaldı. Fenomen isim gelen eleştiriler üzerine sessizliğini bozmak zorunda kaldı. Yaptığı açıklamada paylaşımının politik bir duruş taşımadığını söyleyerek kendini savundu. Ancak bu açıklama da tansiyonu düşürmeye yetmedi.
Ünlü isimlerden ilk tepki ise İrem Derici’den geldi. Jet hızıyla yanıt veren Derici, Vidinli’yi sert sözlerle eleştirdi.
İşte detaylar…
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma süreciyle birlikte siyasi atmosfer hayli gerilmişti.
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Tepkiler art arda gelirken Vidinli, daha fazla sessiz kalamadı ve bir açıklama yayınladı.
Derici, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda çok sert konuştu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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