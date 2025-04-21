İrem Derici Espressolab Paylaşımı Yapan Mert Vidinli'ye Ateş Püskürdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yaşananlara tepki olarak bazı markalara yönelik boykot çağrısı yapmıştı. Bu çağrı sosyal medyada geniş yankı bulmuş, Espressolab de bu boykot listesinde adı en çok konuşulan markalardan biri olmuştu. Özellikle hükümete yakın isimlerle kurduğu bağlarla gündeme gelen kahve zincirine karşı sosyal medyada büyük bir tepki başlamıştı.

İşte tam da bu atmosferde sosyal medya fenomeni ve cemiyet hayatının bilinen ismi Mert Vidinli’nin Espressolab’te kahve içerken verdiği bir poz, deyim yerindeyse fitili ateşledi. Vidinli, yakın dostu Nikol Basoğlu ile gittiği mekanda kahve içerken çekilen fotoğrafını “Kahvemizi içtik” notuyla paylaşınca sosyal medyada resmen kıyamet koptu.