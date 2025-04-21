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İrem Derici Espressolab Paylaşımı Yapan Mert Vidinli'ye Ateş Püskürdü

İrem Derici Espressolab Paylaşımı Yapan Mert Vidinli'ye Ateş Püskürdü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.04.2025 - 13:35

Boykot listesinde yer alan Espressolab’te paylaşım yapan Mert Vidinli, sosyal medyada bir gün boyunca tepkilere maruz kaldı. Fenomen isim gelen eleştiriler üzerine sessizliğini bozmak zorunda kaldı. Yaptığı açıklamada paylaşımının politik bir duruş taşımadığını söyleyerek kendini savundu. Ancak bu açıklama da tansiyonu düşürmeye yetmedi. 

Ünlü isimlerden ilk tepki ise İrem Derici’den geldi. Jet hızıyla yanıt veren Derici, Vidinli’yi sert sözlerle eleştirdi. 

İşte detaylar…

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma süreciyle birlikte siyasi atmosfer hayli gerilmişti.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma süreciyle birlikte siyasi atmosfer hayli gerilmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yaşananlara tepki olarak bazı markalara yönelik boykot çağrısı yapmıştı. Bu çağrı sosyal medyada geniş yankı bulmuş, Espressolab de bu boykot listesinde adı en çok konuşulan markalardan biri olmuştu. Özellikle hükümete yakın isimlerle kurduğu bağlarla gündeme gelen kahve zincirine karşı sosyal medyada büyük bir tepki başlamıştı.

İşte tam da bu atmosferde sosyal medya fenomeni ve cemiyet hayatının bilinen ismi Mert Vidinli’nin Espressolab’te kahve içerken verdiği bir poz, deyim yerindeyse fitili ateşledi. Vidinli, yakın dostu Nikol Basoğlu ile gittiği mekanda kahve içerken çekilen fotoğrafını “Kahvemizi içtik” notuyla paylaşınca sosyal medyada resmen kıyamet koptu.

Tepkiler art arda gelirken Vidinli, daha fazla sessiz kalamadı ve bir açıklama yayınladı.

Tepkiler art arda gelirken Vidinli, daha fazla sessiz kalamadı ve bir açıklama yayınladı.

“Bu paylaşım politik bir mesaj taşımıyor. Nikol Basoğlu ve Emre Kocadağ benim 20 yıllık arkadaşlarım. Ailecek görüştüğüm, değer verdiğim insanlar. 300 tane franchaise şubesi olan yüzlerce insana ekmek veren bir yapı. Çalışan ve emek veren insanların yanındayım.” diyerek eleştirilere karşı durmaya çalıştı. 

Açıklamasını da “Sen ben ayrımına ilk günden beri karşıyım, Sevgi ve birlikten yanayım” sözleriyle noktaladı.

Ancak bu açıklama ikna etmeye yetmezken tepkiler gelmeye de devam etti. Ünlü isimlerden ilk yorum ise İrem Derici’den geldi.

Derici, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda çok sert konuştu.

Derici, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda çok sert konuştu.

Ünlü şarkıcı paylaşımında, “Bye bye omurgasız Çert çükinli. Doymadın. Bu kadar hassas bi dönemde sana kocaman bi pes.” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından Mert Vidinli’yi Instagram’da takipten çıktı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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