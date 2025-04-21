onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mert Vidinli Kimdir, Nereli? Mert Vidinli Kariyer Başlangıcı ve Hakkında Merak Edilenler

Mert Vidinli Kimdir, Nereli? Mert Vidinli Kariyer Başlangıcı ve Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.04.2025 - 08:46

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde adı geçen Espressolab'ı paylaşan Mert Vidinli gündemde. Eğlence hayatı denildiğinde akıllara ilk gelen isimlerden Vidinli, Espressolab kahvesiyle verdiği pozu “Kahvemizi içtik” notuyla paylaştı. Bu paylaşım sonrası gözler Mert Vidinli’ye çevrildi. Peki Mert Vidinli kimdir, kaç yaşında, nereli? Neden bu kadar popüler?

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mert Vidinli Kimdir?

Mert Vidinli Kimdir?

Mert Vidinli, turizm ve medya dünyasının tanınmış isimlerinden biri. Bürokratik bir çevrede büyüyen Vidinli, eğitim hayatını turizm alanında tamamladıktan sonra kariyerine eğlence sektöründe adım attı. 

Sosyal medyada da oldukça aktif olan Vidinli'nin 500 binin üzerinde takipçisi bulunuyor. 

Instagram hesabına ulaşmak için: Login • Instagram

Mert Vidinli Kaç Yaşında?

Net doğum tarihi kamuoyuyla tam olarak paylaşılmamış olsa da Mert Vidinli’nin 40’lı yaşlarının başında olduğu düşünülüyor.

Mert Vidinli Nereli?

Vidinli, köken olarak Ankaralı. Ailesi bürokrasiyle iç içe olan bir geçmişe sahip. Ancak kariyerini daha çok İstanbul merkezli olarak inşa etti. Özellikle İstanbul’un elit semtlerinde ve gözde mekanlarında yaptığı işletmecilikle adını geniş kitlelere duyurdu.

Mert Vidinli Kariyer Başlangıcı

Mert Vidinli Kariyer Başlangıcı

İlk olarak Emre Ergani’nin işletmelerinde çalışmaya başlayan Vidinli, ardından İzzet Çapa’nın ekibine katıldı. Sonrasında ise Metin Fadıllıoğlu gibi sektörün duayenlerinden biriyle çalışma fırsatı yakaladı. 

İstanbul’un popüler mekanlarının işletmeciliğini yürüten Vidinli, aynı zamanda medya alanında da aktif. Günaydın gazetesinde köşe yazarlığı yaptı ve çeşitli dijital platformlarda içerikler üretti.

Mert Vidinli Neden Bu Kadar Popüler?

Mert Vidinli Neden Bu Kadar Popüler?

Onu diğerlerinden ayıran en büyük özelliklerden biri; hem işletmecilik hem de medya alanında çift kulvarda başarılı olması. Lüks mekanların işletmesini yürütmesi, ünlülerle olan yakın ilişkileri, katıldığı davetler ve paylaştığı yazılarla adından sık sık söz ettiriyor. İstanbul’un sosyal hayatında görünürlüğü yüksek bir isim olması onun popülerliğini artıran temel faktörlerden.

Mert Vidinli Neden Gündem Oldu?

Mert Vidinli Neden Gündem Oldu?

CHP lideri Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde yer alan Espressolab’e tepkiler sürerken, Vidinli kahve zincirine ait bir şubeden kahve içerken yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Vidinli paylaşımına “Kahvemizi içtik” notunu ekledi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın