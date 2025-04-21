Mert Vidinli Kimdir, Nereli? Mert Vidinli Kariyer Başlangıcı ve Hakkında Merak Edilenler

Mert Vidinli, turizm ve medya dünyasının tanınmış isimlerinden biri. Bürokratik bir çevrede büyüyen Vidinli, eğitim hayatını turizm alanında tamamladıktan sonra kariyerine eğlence sektöründe adım attı.

Sosyal medyada da oldukça aktif olan Vidinli'nin 500 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.

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Mert Vidinli Kaç Yaşında?

Net doğum tarihi kamuoyuyla tam olarak paylaşılmamış olsa da Mert Vidinli’nin 40’lı yaşlarının başında olduğu düşünülüyor.

Mert Vidinli Nereli?

Vidinli, köken olarak Ankaralı. Ailesi bürokrasiyle iç içe olan bir geçmişe sahip. Ancak kariyerini daha çok İstanbul merkezli olarak inşa etti. Özellikle İstanbul’un elit semtlerinde ve gözde mekanlarında yaptığı işletmecilikle adını geniş kitlelere duyurdu.