Mert Vidinli Kimdir, Nereli? Mert Vidinli Kariyer Başlangıcı ve Hakkında Merak Edilenler
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde adı geçen Espressolab'ı paylaşan Mert Vidinli gündemde. Eğlence hayatı denildiğinde akıllara ilk gelen isimlerden Vidinli, Espressolab kahvesiyle verdiği pozu “Kahvemizi içtik” notuyla paylaştı. Bu paylaşım sonrası gözler Mert Vidinli’ye çevrildi. Peki Mert Vidinli kimdir, kaç yaşında, nereli? Neden bu kadar popüler?
İşte detaylar...
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Mert Vidinli Kimdir?
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Mert Vidinli Kariyer Başlangıcı
Mert Vidinli Neden Bu Kadar Popüler?
Mert Vidinli Neden Gündem Oldu?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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