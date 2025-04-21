"Kız Kardeşlik" Kısa Sürdü: Seda Bakan'la Fotoğraflarını Silen Hadise'ye Karşı Atak Gecikmedi!

Büyük ses getirmesi beklenen proje Seda Bakan ve Hadise'nin 'kız kardeşliğine', yakın dostluğuna vesile olmuştu. O kadar ki ikili, dizinin galasına bir örnek giyinerek, el ele gitmiş, sonrasında da birbirini yere göğe sığdıramadıkları açıklamalarda bulunmuştu.

Esas Oğlan beğenilmedi, ikinci sezonu olması beklenen proje iptal edildi ve özellikle Hadise'nin oyunculuğu epey eleştiriye maruz kaldı. Oyunculuk denemesini rafa kaldıracağı ve tekrarının gelmeyeceği düşünülürken, yakın dostu Seda Bakan'ın da Hadise'nin oyunculuk performansından pek memnun olmadığını bir yoruma bıraktığı like'la anlamıştık.

Seda Bakan, bir sosyal medya kullanıcısının 'Harcattın kendini kendini ya' yorumunu beğenmiş ve tüm gözler üzerine çevrilmişti. 'Seri like'a bağladım herhalde elim çarpmıştır' diyerek yorumu bilinçli bir şekilde beğenmediğini iddia eden Bakan'ın açıklaması kimseciklere geçmemişti.