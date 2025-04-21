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"Kız Kardeşlik" Kısa Sürdü: Seda Bakan'la Fotoğraflarını Silen Hadise'ye Karşı Atak Gecikmedi!

"Kız Kardeşlik" Kısa Sürdü: Seda Bakan'la Fotoğraflarını Silen Hadise'ye Karşı Atak Gecikmedi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.04.2025 - 18:57

Esas Oğlan dizisinde beraber rol alan Hadise ve Seda Bakan arasında büyük bir hareketlilik yaşandı... 'Kız kardeşlikten' dem vuran ve birbirini yere göğe sığdıramayan ikili, birbirini silmeye karar verdi. 

Önce Hadise'nin sosyal medya paylaşımlarındaki değişiklik, sonra da Seda Bakan'ın takipten çıktığı isim dikkat çekti... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Yaklaşık 5 ay önce, 22 Kasım'da yayına giren Esas Oğlan dizisi Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimiydi biliyorsunuz.

Yaklaşık 5 ay önce, 22 Kasım'da yayına giren Esas Oğlan dizisi Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimiydi biliyorsunuz.

Büyük ses getirmesi beklenen proje Seda Bakan ve Hadise'nin 'kız kardeşliğine', yakın dostluğuna vesile olmuştu. O kadar ki ikili, dizinin galasına bir örnek giyinerek, el ele gitmiş, sonrasında da birbirini yere göğe sığdıramadıkları açıklamalarda bulunmuştu. 

Esas Oğlan beğenilmedi, ikinci sezonu olması beklenen proje iptal edildi ve özellikle Hadise'nin oyunculuğu epey eleştiriye maruz kaldı. Oyunculuk denemesini rafa kaldıracağı ve tekrarının gelmeyeceği düşünülürken, yakın dostu Seda Bakan'ın da Hadise'nin oyunculuk performansından pek memnun olmadığını bir yoruma bıraktığı like'la anlamıştık. 

Seda Bakan, bir sosyal medya kullanıcısının 'Harcattın kendini kendini ya' yorumunu beğenmiş ve tüm gözler üzerine çevrilmişti. 'Seri like'a bağladım herhalde elim çarpmıştır' diyerek yorumu bilinçli bir şekilde beğenmediğini iddia eden Bakan'ın açıklaması kimseciklere geçmemişti.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

O yorum olayından sonra bir daha yan yana, el ele, diz dize göremedik ikiliyi. Fakat geçtiğimiz saatlerde enteresan hareketlenmeler yaşandı.

O yorum olayından sonra bir daha yan yana, el ele, diz dize göremedik ikiliyi. Fakat geçtiğimiz saatlerde enteresan hareketlenmeler yaşandı.

İlk önce Hadise'nin profilinde Seda Bakan'la beraber olan fotoğraflarını kaldırdığı fark edildi. Yalnızca projeden birkaç poz bırakan Hadise, Seda Bakan'la ikisine ait olan tüm pozları profilinden sildi. 

Hemen ardından, Seda Bakan'ın dizi döneminde pek bir yakınlaşarak takibe aldığı Hadise'nin kız kardeşi Derya Açıkgöz'ü takipten çıktığı ortaya çıktı. Bu 'unfollow' meselesi karşılıklıydı da üstelik. Derya Açıkgöz de ablasının 'kız kardeşim' dediği Seda Bakan'ı takipten çıktı.

Hadise hiçbir zaman Seda'yı takibe almamıştı, o yüzden o cephede fotoğraf silmesi dışında bir değişiklik görülmedi. Seda Bakan, şimdilik Hadise'yi hala takip ediyor.

Arka planda yaşananları bu sefer öğrenebilir miyiz bilemiyoruz. Bu da bir "el çarpması" olabilir mi inanın bir fikrimiz yok fakat...

Arka planda yaşananları bu sefer öğrenebilir miyiz bilemiyoruz. Bu da bir "el çarpması" olabilir mi inanın bir fikrimiz yok fakat...

İster istemez akıllara Hadise'yle aynı projede yer aldığı için 'Harcattın kendini' yorumunu beğenen Seda Bakan'ın affedilmeme olasılığı geldi. 

Bu yerlere göklere sığdırılamayan 'kız kardeşliğin' sonuna gelindiği ve hatta ikinci bir Tuba Büyüküstün vakası yaşandığı aşikar...

Bundan sonra neler yaşanır, iki isimden birinden bir açıklama gelir mi? Bekleyip göreceğiz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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withlove

Seda bakan'a bayılıyorum aşırı pozitif vibe yayıyor, hadise ile zaten zıt karakterdi iyi oldu