"Kız Kardeşlik" Kısa Sürdü: Seda Bakan'la Fotoğraflarını Silen Hadise'ye Karşı Atak Gecikmedi!
Esas Oğlan dizisinde beraber rol alan Hadise ve Seda Bakan arasında büyük bir hareketlilik yaşandı... 'Kız kardeşlikten' dem vuran ve birbirini yere göğe sığdıramayan ikili, birbirini silmeye karar verdi.
Önce Hadise'nin sosyal medya paylaşımlarındaki değişiklik, sonra da Seda Bakan'ın takipten çıktığı isim dikkat çekti... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Yaklaşık 5 ay önce, 22 Kasım'da yayına giren Esas Oğlan dizisi Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimiydi biliyorsunuz.
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O yorum olayından sonra bir daha yan yana, el ele, diz dize göremedik ikiliyi. Fakat geçtiğimiz saatlerde enteresan hareketlenmeler yaşandı.
Arka planda yaşananları bu sefer öğrenebilir miyiz bilemiyoruz. Bu da bir "el çarpması" olabilir mi inanın bir fikrimiz yok fakat...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Seda bakan'a bayılıyorum aşırı pozitif vibe yayıyor, hadise ile zaten zıt karakterdi iyi oldu