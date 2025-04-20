Soğuk Rüzgarlar Esti: Boşanma Sinyali Veren Pelin Akil ve Anıl Altan Kızlarının Doğum Gününde Bir Araya Geldi

2016’da evlenen, 2019 yılında ise ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşanma dedikodusu serüveni yaklaşık beş ay önce başladı.

Başlarda 'Şu an için öyle bir şey düşünmüyoruz' cümlesiyle boşanmayı yalanlasa da 'şimdilik' vurgusuyla dikkat çeken Pelin Akil, zaman geçtikçe Anıl Altan'la arasında büyüyen mesafeyle gözleri üzerine çekti.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, gazeteci Mehmet Üstündağ, çiftin yaklaşık bir ay önce evlerini ayırdığını, boşanmaya çoktan karar verdiğini ve asıl boşanma sebebinin 'tahammülsüzlük' olduğunu öne sürmüştü.

En son geçtiğimiz haftalarda bir etkinlikte beraber görüntülenen çift yine gerginliğiyle ve 'Çocuklarımız var, onların yanında bu konuları konuşmuyoruz' açıklamasıyla gündeme damga vurmuştu.

Yine yaklaşık bir hafta önce yalnız görüntülenen Pelin Akil, 'çocuklar var' vurgusu yapmış, ne boşanıyoruz ne de boşanmıyoruz demişti.

Geçtiğimiz gün ise iddiaları doğruladıklarını düşündüğümüz bir hamle yaşanmış, Pelin Akil'in doğum gününde Moskova'da olan Anıl Altan, normalde yerlere göklere sığdıramadığı eşinin doğum gününü tek bir cümleyle bile kutlamamıştı.