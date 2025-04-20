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Soğuk Rüzgarlar Esti: Boşanma Sinyali Veren Pelin Akil ve Anıl Altan Kızlarının Doğum Gününde Bir Araya Geldi

Soğuk Rüzgarlar Esti: Boşanma Sinyali Veren Pelin Akil ve Anıl Altan Kızlarının Doğum Gününde Bir Araya Geldi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.04.2025 - 22:28

Aylardır türlü türlü kaynaklar tarafından boşanacakları iddia edilen Pelin Akil ve Anıl Altan, uzun bir süredir ne zaman beraber görüntülense kameralara yansıyan gergin halleriyle dikkat çekiyordu. En son Pelin Akil'in doğum gününde tatile çıkan ve eşini kutlamayan Anıl Altan, bugün (20 Nisan) kızlarının doğum gününde bir araya geldi. 

Aralarında esen soğuk rüzgarlar ise çifti yıllardır takip eden kullanıcıların gözünden kaçmadı.

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Seneler önce "sonsuza dek evet" diyen, o zamandan bu yana da kurdukları sıcacık, musmutlu aileyle gündeme gelen Pelin Akil ve Anıl Altan, aylardır boşanma dedikodularıyla gündemde.

Seneler önce "sonsuza dek evet" diyen, o zamandan bu yana da kurdukları sıcacık, musmutlu aileyle gündeme gelen Pelin Akil ve Anıl Altan, aylardır boşanma dedikodularıyla gündemde.

2016’da evlenen, 2019 yılında ise ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşanma dedikodusu serüveni yaklaşık beş ay önce başladı. 

Başlarda 'Şu an için öyle bir şey düşünmüyoruz' cümlesiyle boşanmayı yalanlasa da 'şimdilik' vurgusuyla dikkat çeken Pelin Akil, zaman geçtikçe Anıl Altan'la arasında büyüyen mesafeyle gözleri üzerine çekti. 

Mutlaka denk gelmişsinizdir, gazeteci Mehmet Üstündağ, çiftin yaklaşık bir ay önce evlerini ayırdığını, boşanmaya çoktan karar verdiğini ve asıl boşanma sebebinin 'tahammülsüzlük' olduğunu öne sürmüştü. 

En son geçtiğimiz haftalarda bir etkinlikte beraber görüntülenen çift yine gerginliğiyle ve 'Çocuklarımız var, onların yanında bu konuları konuşmuyoruz' açıklamasıyla gündeme damga vurmuştu. 

Yine yaklaşık bir hafta önce yalnız görüntülenen Pelin Akil, 'çocuklar var' vurgusu yapmış, ne boşanıyoruz ne de boşanmıyoruz demişti. 

Geçtiğimiz gün ise iddiaları doğruladıklarını düşündüğümüz bir hamle yaşanmış, Pelin Akil'in doğum gününde Moskova'da olan Anıl Altan, normalde yerlere göklere sığdıramadığı eşinin doğum gününü tek bir cümleyle bile kutlamamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bugün (20 Nisan) ikizleri Alin ve Lina'nın doğum günüydü.

Bugün (20 Nisan) ikizleri Alin ve Lina'nın doğum günüydü.

Kızlarının yaş günü için bir araya gelen çift, yalnızca bir aile pozu verdi onda da aralarında büyük bir mesafe olduğu bariz belli oluyordu. Şaşırtıcı bir şekilde ne Anıl Altan ne de Pelin Akil, alışık olduğumuz mutlu aile pozlarından paylaşmadılar.

Yalnızca hikayelerde kalan kızların doğum gününde, pasta üfledikleri an dışında bir arada görüntü de vermediler. 

İki yetişkinin çok daha olaysız, sessiz sakin geçebilecek boşanma kararı sürekli bir inkar ve gizem süregeldiğinden aylar içerisinde büyüdükçe büyüdü. 

İkilinin birbirinden uzak halleri, özellikle de bugün sosyal medya kullanıcılarının gözüne battı.

Son zamanlarda olduğu gibi bugün de yine aralarında soğuk rüzgarlar estiği ortaya çıkan çift, kızları için bir araya gelmeyi ihmal etmedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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