Soğuk Rüzgarlar Esti: Boşanma Sinyali Veren Pelin Akil ve Anıl Altan Kızlarının Doğum Gününde Bir Araya Geldi
Aylardır türlü türlü kaynaklar tarafından boşanacakları iddia edilen Pelin Akil ve Anıl Altan, uzun bir süredir ne zaman beraber görüntülense kameralara yansıyan gergin halleriyle dikkat çekiyordu. En son Pelin Akil'in doğum gününde tatile çıkan ve eşini kutlamayan Anıl Altan, bugün (20 Nisan) kızlarının doğum gününde bir araya geldi.
Aralarında esen soğuk rüzgarlar ise çifti yıllardır takip eden kullanıcıların gözünden kaçmadı.
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Seneler önce "sonsuza dek evet" diyen, o zamandan bu yana da kurdukları sıcacık, musmutlu aileyle gündeme gelen Pelin Akil ve Anıl Altan, aylardır boşanma dedikodularıyla gündemde.
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Bugün (20 Nisan) ikizleri Alin ve Lina'nın doğum günüydü.
Son zamanlarda olduğu gibi bugün de yine aralarında soğuk rüzgarlar estiği ortaya çıkan çift, kızları için bir araya gelmeyi ihmal etmedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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