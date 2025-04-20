onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Oyuncu Sevil Akdağ'ın Öldürdüğü Elif Kırav'ın Yakın Arkadaşı Korkunç Olayın İç Yüzünü İlk Kez Anlattı

Oyuncu Sevil Akdağ'ın Öldürdüğü Elif Kırav'ın Yakın Arkadaşı Korkunç Olayın İç Yüzünü İlk Kez Anlattı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.04.2025 - 19:04

Oyuncu Sevil Akdağ tarafından öldürülen Elif Kırav'ın yakın arkadaşı Bade Taş, cinayetin gerçekleştiği gece neler yaşandığını ilk kez anlattı. Sevil Akdağ'ın bir süredir Elif Kırav'a takıntılı olduğunu açıklayan Bade Taş, yaşananları anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz gün, Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı.

Geçtiğimiz gün, Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı.

Dizi ve film oyuncusu Sevil Akdağ, tartışma yaşadığı sosyal medya fenomeni, aynı zamanda da yakın arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden uzaklaşarak kaçmaya çalışan Akdağ, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalandı.

Kavganın sebepsiz yere çıktığını söyleyen Sevil Akdağ'ın çok alkollü olduğunu, olayı tam olarak hatırlayamadığını söylediği ortaya çıkmıştı.

Kavganın sebepsiz yere çıktığını söyleyen Sevil Akdağ'ın çok alkollü olduğunu, olayı tam olarak hatırlayamadığını söylediği ortaya çıkmıştı.

Arka Sokaklar ve Yasak Elma dizilerinde rol alan Sevil Akdağ hakkında tutuklama kararı dün çıkmış, Akdağ işlemlerin ardından cezaevine gönderilmişti. 

Elif Kırav'ın kardeşi Furkan Kırav, Elif'in vücudunda 30 bıçak darbesi olduğunu açıklamış, Kırav'ın cenazesinde annesi ve ablası sinir krizi geçirmişti.

Geçtiğimiz saatlerde, Elif Kırav'ın yakın arkadaşı Bade Taş, yaşanan korkunç olayın iç yüzünü gözyaşları içinde anlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Hur BAYSEL

Kadının anlatımına göre katil, maktüle tutkulu bir şekilde duygular besliyor. Evveliyatını bilemeyiz tabii.

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.