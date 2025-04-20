Oyuncu Sevil Akdağ'ın Öldürdüğü Elif Kırav'ın Yakın Arkadaşı Korkunç Olayın İç Yüzünü İlk Kez Anlattı
Oyuncu Sevil Akdağ tarafından öldürülen Elif Kırav'ın yakın arkadaşı Bade Taş, cinayetin gerçekleştiği gece neler yaşandığını ilk kez anlattı. Sevil Akdağ'ın bir süredir Elif Kırav'a takıntılı olduğunu açıklayan Bade Taş, yaşananları anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
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Geçtiğimiz gün, Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı.
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Kavganın sebepsiz yere çıktığını söyleyen Sevil Akdağ'ın çok alkollü olduğunu, olayı tam olarak hatırlayamadığını söylediği ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde, Elif Kırav'ın yakın arkadaşı Bade Taş, yaşanan korkunç olayın iç yüzünü gözyaşları içinde anlattı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Kadının anlatımına göre katil, maktüle tutkulu bir şekilde duygular besliyor. Evveliyatını bilemeyiz tabii.
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