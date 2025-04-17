Göz Kanamasına Hazır Olun: Kylie Jenner'dan Hailey Bieber'a Hollywood Ünlüleri Estetiksiz Nasıl Gözükürdü?
@injectorsnow isimli hesabın sahibi estetik cerrah Emma Robinson, ChatGPT’ye ünlülerin estetik yaptırmasaydı nasıl görüneceklerini sordu.... Ortaya sosyal medyayı resmen ikiye bölecek kareler çıktı tabii!
Kylie Jenner’dan Bella Hadid’e, yapay zekâ ne makyaj ne dolgu dinledi; her şeyi sıfırlayıp doğallığın en filtrelenmemiş hâlini sundu. Gözlerinize inanamayacağınız bu dönüşümleri görmek için sizi içeriğimize alalım! Bakalım kimlere ne olmuş...
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Yapay zeka hayatımıza girdiğinden bu yana pek çok denemede bulunduk biliyorsunuz...
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Fakat bu sefer fikir bizden çıkma değil. Ne bizim ne de Türk içerik üreticilerinin parmağı var bu seferki olay projede!
Bella Hadid
Kylie Jenner
Hailey Bieber
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Kendall Jenner
Chrissy Teigen
Sizler için videoyu da şöyle bırakalım! Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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