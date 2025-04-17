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Göz Kanamasına Hazır Olun: Kylie Jenner'dan Hailey Bieber'a Hollywood Ünlüleri Estetiksiz Nasıl Gözükürdü?

Göz Kanamasına Hazır Olun: Kylie Jenner'dan Hailey Bieber'a Hollywood Ünlüleri Estetiksiz Nasıl Gözükürdü?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.04.2025 - 00:33

@injectorsnow isimli hesabın sahibi estetik cerrah Emma Robinson, ChatGPT’ye ünlülerin estetik yaptırmasaydı nasıl görüneceklerini sordu.... Ortaya sosyal medyayı resmen ikiye bölecek kareler çıktı tabii!

 Kylie Jenner’dan Bella Hadid’e, yapay zekâ ne makyaj ne dolgu dinledi; her şeyi sıfırlayıp doğallığın en filtrelenmemiş hâlini sundu. Gözlerinize inanamayacağınız bu dönüşümleri görmek için sizi içeriğimize alalım! Bakalım kimlere ne olmuş...

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Yapay zeka hayatımıza girdiğinden bu yana pek çok denemede bulunduk biliyorsunuz...

Birçok cin fikir ortaya atıldı, ünlüleri bambaşka mesleklerde hayal ettik, efsane şarkıları şimdinin popüler şarkıcılarına söylettik, aklımızın ucuna gelmeyecek ünlülerin çocukları nasıl gözükürdü sorduk, hemen hemen tüm ünlüleri bambaşka formlara ve dünyalara sürükledik...

Hatta son zamanlarda bunu video halinde de yapılabilir olduk. Yapay zeka hayatımıza bir girdi pir girdi, ilerleyen zamanlarda bu durum lehimize mi olur aleyhimize orası hala muallakta!

Fakat şurası kesin, son birkaç yıldır sağlam eğleniyoruz hepimiz. Bazı projeleri gram sevemesek de bazılarına içten içe şok olmaya devam ediyoruz.

Fakat bu sefer fikir bizden çıkma değil. Ne bizim ne de Türk içerik üreticilerinin parmağı var bu seferki olay projede!

Fakat bu sefer fikir bizden çıkma değil. Ne bizim ne de Türk içerik üreticilerinin parmağı var bu seferki olay projede!

@injectorsnow isimli hesabın sahibi, estetik cerrahı Emma Robinson, beş kişi seçmiş kendisine! En gözde ve genç Hollywood ünlülerini incelemeye karar vermiş ve Bella Hadid, Kylie Jenner, Hailey Bieber, Kendall Jenner ile Chrissy Teigen'ı öne sürerek ChatGPT'ye sormuş; 

'Yüzlerinde herhangi bir estetik müdahale (şimdilerde 'estetik' sayılmayan botoks ve dolgu dahil) olmasaydı nasıl gözükürlerdi?'

Sonuçlar da epey içine sinmiş... Şöyle demiş Robinson, 

'ChatGPT’ye, bazı ünlü isimlerin estetik yaptırmamış halleri nasıl olurdu diye sordum… ve açıkçası bu beni bayağı düşündürdü. 🤔

Yapay zeka gerçekten de estetik dokunuşları tespit edebilir mi? Doğal olanla müdahale edilmiş olanı ayırt edebilir mi?

Adil olmak gerekirse, AI’nın ‘sildiği’ şeylerin çoğu sadece makyajdı — ama bazı sonuçlar inanılmaz derecede hayalimdeki hâllerine yakındı. 😳

✨ Bu arada açıklık getireyim: Bu isimlere herhangi bir estetik müdahalede bulunmadım! Bunlar tamamen tahmine dayalı ve sadece eğlence amaçlı görseller.”

Şimdi küçük bir göz kanamasına hazır olmanızı rica ediyoruz sizden. Hazırsanız başlayalım!

Bella Hadid

Bella Hadid

Bella Hadid son dönemde podyumlardan çok, sağlığıyla ve içsel yolculuğuyla gündemde biliyorsunuz. Lyme hastalığıyla mücadelesini açık açık paylaşan Hadid takdir toparleken, bir yandan da daha doğal, filtrelerden uzak bir hayat tarzına yöneldiğini duyurmuştu. Modellik kariyerine minik bir ara veren Bella, Hollywood’a göz kırpan projeleri sebebiyle 'oyunculuğa mı geçiyor?' dedikodularına sebep olmuştu. Kendisiyle ilgili en çok konuşulan detay ise yıllar önce yaptığı o itiraftı: “Burnumu yaptırmasaydım da olurmuşum...” demişti Bella Hadid. 

ChatGPT'ninn ortaya çıkardığı sonuç sosyal medyada alıştığımız Bella’dan çok uzak, ama aslında yıllar önceki daha sade haline yakın.

Peki Bella'nın “yeni jenerasyon süpermodel” estetiğini sıfırlarken neleri çıkarmış gibi gözüküyor derseniz şöyle sıralayabiliriz; 

  • Burun ucu ve kemeri: En dikkat çeken farklardan biri bu. Burnun inceliği ve kalkıklığı gitmiş, daha doğal, genç yaşlarındaki haline benzer bir forma dönüştürülmüş.

  • Kaş kaldırma (fox eyes) etkisi: Kaşlar daha düz, göz kapakları daha düşük. Yani threading, botoks veya dolgu gibi müdahaleler silinmiş gibi.

  • Elmacık kemikleri & jawline: Kontür gibi duran hatlar gitmiş, yüz daha yumuşak ve yuvarlak.

  • Dudaklar: Üst dudak özellikle biraz incelmiş, dolgu etkisi azalmış.

  • Cilt dokusu ve renk: Tamamen makyajsız, filtre yok. Renk eşitsizlikleri, hafif lekeler görünür hâlde.

Kylie Jenner

Kylie Jenner

Kylie, her zamanki gibi hem estetikle hem estetik karşıtlığıyla gündemde. Bir yandan yeni makyaj koleksiyonları çıkarıyor, bir yandan da “artık daha doğal görünmek istiyorum” açıklamalarıyla magazini ikiye bölüyor. Son dönemde Timothée Chalamet ile olan ilişkisiyle aşkın en “unexpected” halini yaşarken, diğer yandan da estetiklerini yavaş yavaş geri aldırdığı söylentileri konuşuluyor. Dudak dolgusuyla ikon olan birinin “daha sade” görünme isteği elbette ChatGPT de yakalamış...

Yapay zekâ burada sadece estetik dokunuşları değil, Kylie’nin inşa ettiği tüm “güzellik markası” imajını da yerle bir etmiş gibi.

Kylie'den neleri çıkarmış derseniz;

  • Dudaklar: İlk göze çarpan detay. AI, ikonik “Kylie lips” dolgusunu tamamen geri almış. Üst dudak ciddi oranda küçülmüş.

  • Cilt dokusu: Makyaj, fondöten ve pürüzsüzleştirme filtreleri sıfırlanmış. Hafif akne izleri, gözenekler ve renk eşitsizlikleri net bir şekilde görünür hâlde.

  • Çene ve jawline: Keskin hatlar yerine daha yumuşak ve doğal bir çene yapısı var. Jawline dolgusu da silinmiş gibi.

  • Burun ucu ve kontür: Daha geniş ve yumuşak bir burun formu, kontürsüz hâliyle bırakılmış.

  • Kaşlar ve göz çevresi: Gözler daha düşük açılı, kaş kaldırma etkisi (botoks ya da lifting) ortadan kalkmış.

Hailey Bieber

Hailey Bieber

Hailey son zamanlarda hem estetik söylentileriyle hem de moda dünyasındaki yükselişiyle gündemde. Coachella 2025'te verdiği sade ama şık görünümlerle yine “stil ikonası” olarak konuşuldu. Aynı zamanda 'Rhode Skin' markasıyla cilt bakım dünyasına yön verirken, makyajsız/selfie paylaşımlarıyla da “gerçek güzellik” akımının öncüsü olmaya çalışıyor. Ama sosyal medyada hala cevabı en çok merak edilen soru şu: “Gerçekten hiç estetik yaptırmadı mı?” 

Yukarıdaki görüntü, Hailey’nin ergenlik yıllarındaki sade hâline daha yakın. ChatGPT, “Hailey'nin yüzü bu kadar simetrik olabilir mi sahi?” tartışmasına adeta görsel bir kanıt gibi dalmış!

Peki neler yok edilmiş;

  • Dudaklar: En belirgin fark burada. Dolgun, simetrik dudaklar gitmiş; daha ince ve doğal bir yapı kalmış.

  • Burun ucu: Daha düşük ve yumuşak görünüyor. Burun kontürü silinmiş.

  • Çene & jawline: Daha az belirgin, daha yuvarlak. Keskin hatlar yumuşatılmış.

  • Elmacık kemikleri: Daha düz, kontürsüz. Yüz hatları daha “çocuksu”.

  • Göz çevresi: Daha düşük kaşlar, daha yorgun bir ifade. Fox eye etkisi kalkmış gibi.

  • Cilt dokusu: Makyajsız bir cilt simülasyonu. Hafif renk eşitsizlikleri, doğal parlaklık yok.

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Kendall Jenner

Kendall Jenner

Kardashian evreninin “doğal kalmış” yüzü olarak tanınan Kendall, aslında yıllardır “hiç estetik yaptırmadım” söylemiyle dikkat çekiyor. Modellik kariyerine tam gaz devam ederken bir yandan da Bad Bunny ile yaşadığı aşk (ve sonrasındaki ayrılık) gündemi epey meşgul etmişti. Şimdilerde yeniden single ve serious face vibes’ıyla podyumlarda rüzgar gibi esiyor.

ChatGPT bu kez makyajı ve minik dokunuşları hedef almış. Dramatik bir dönüşüm yok ama “Kendall zaten doğaldı” algısını biraz tartışmaya açar nitelikte.

Hadi Kendall'dan neler silinmiş onu görelim;

  • Kaş şekli ve göz çevresi: Fox eye etkisi belirgin şekilde giderilmiş. Kaşlar daha düz ve düşük, göz çevresi daha “uykulu”.

  • Burun: Daha geniş ve doğal bir burun formu. Özellikle burun ucu biraz düşürülmüş, kemer daha belirgin.

  • Elmacık kemikleri: Dolgu veya kontür etkisi kaldırılmış gibi. Yüz hatları daha yumuşak, üçgen formdan yuvarlağa dönülmüş.

  • Cilt dokusu: Makyajsız haliyle birlikte minik dokusal pürüzler, hafif kızarıklıklar belirginleşmiş.

  • Dudaklar: Çok dramatik olmasa da üst dudakta dolgunluk biraz azalmış.

Chrissy Teigen

Chrissy Teigen

Chrissy Teigen, sosyal medya paylaşımları, mutfak kitapları ve John Legend’la olan “ideal çift” hayatıyla popülerliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl dördüncü çocuklarını taşıyıcı anne aracılığıyla kucaklarına almaları da gündemde büyük yankı uyandırmıştı. Ama tabii onun adının geçtiği her yerde estetik itirafları da çokça konuşuluyor. Chrissy yıllar içinde yüzüne yaptırdığı işlemleri açık açık anlatmaktan hiç çekinmedi — özellikle botoks, bukalemun dolgular ve “bu da neymiş” denemeleri konusunda oldukça şeffaf bir geçmişi var.

Yukarıdaki görsel, estetikle oynamayı çoktan kabullenmiş biriyle yapay zekânın “hiç dokunmasaydık” simülasyonunu karşı karşıya getirmiş.

Peki Chrissy'den neler gitmiş?

  • Yanaklar & elmacık kemikleri: En belirgin fark burada. Yanak dolguları çekilmiş gibi; yüz daha düz, daha geniş ve “bebeksi dolgunluk” hissi kaybolmuş.

  • Çene & jawline: Kontür ve V-line etkisi gitmiş. Çene çizgisi daha yumuşak ve kısa duruyor.

  • Göz çevresi: Fox eye efekti veya kaş kaldırma etkisi yok olmuş, daha doğal, daha düşük bir ifade var.

  • Cilt dokusu: Tüm fondöten ve ışıltı efektleri yok edilmiş. Doğal gözenekler, hafif renk düzensizlikleri ön planda.

  • Dudaklar: Az da olsa dolgunluk geri alınmış gibi duruyor.

Sizler için videoyu da şöyle bırakalım! Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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