Göz Kanamasına Hazır Olun: Kylie Jenner'dan Hailey Bieber'a Hollywood Ünlüleri Estetiksiz Nasıl Gözükürdü?

Birçok cin fikir ortaya atıldı, ünlüleri bambaşka mesleklerde hayal ettik, efsane şarkıları şimdinin popüler şarkıcılarına söylettik, aklımızın ucuna gelmeyecek ünlülerin çocukları nasıl gözükürdü sorduk, hemen hemen tüm ünlüleri bambaşka formlara ve dünyalara sürükledik...

Hatta son zamanlarda bunu video halinde de yapılabilir olduk. Yapay zeka hayatımıza bir girdi pir girdi, ilerleyen zamanlarda bu durum lehimize mi olur aleyhimize orası hala muallakta!

Fakat şurası kesin, son birkaç yıldır sağlam eğleniyoruz hepimiz. Bazı projeleri gram sevemesek de bazılarına içten içe şok olmaya devam ediyoruz.