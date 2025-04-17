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Teoman'dan Yeni İtiraf: Eski Eşi Ayşe Kaya'nın Ünlü Şarkıcıya Çektiği "Acıtan" Fırçayı Duymanız Lazım!

Teoman'dan Yeni İtiraf: Eski Eşi Ayşe Kaya'nın Ünlü Şarkıcıya Çektiği "Acıtan" Fırçayı Duymanız Lazım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.04.2025 - 19:22

Yine ve yeniden OT programına konuk olan Teoman, eski eş itirafıyla dikkat çekti! Normalde eski aşklarıyla ilgili pek yorum yapmayan Teoman, kızının annesi Ayşe Kaya'yla yaşadığı kavgada yediği fırçayı ilk kez açıkladı. 

Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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Türk rock müziğinin efsane ismi, serseri doğup serseri öleceğine milyonları inandıran Teoman, yıllar geçtikçe asi ruhunu bir kenara bırakıp epey bir şerbetlendi biliyorsunuz.

Türk rock müziğinin efsane ismi, serseri doğup serseri öleceğine milyonları inandıran Teoman, yıllar geçtikçe asi ruhunu bir kenara bırakıp epey bir şerbetlendi biliyorsunuz.

Koca bir nesli hem kendine hem de şarkılarına aşık eden Teoman'ı son zamanlarda sürekli konuşuyor olmamızın sebebi verdiği röportajlarda, katıldığı programlarda yaptığı hafızalara kazınan hayatı boş vermiş, ne olacak olsun tavrındaki açıklamaları! 

Her gün acaba şimdi ne gelecek diye beklediğimiz Teoman, yine ve yeniden OT programında yaptığı sohbetle gündeme oturdu.

Üstelik bu sefer eski eşi Ayşe Kaya'dan bahsetti. Yakından takip eden bilir, pek huyu değildir eski aşklarıyla ilgili konuşmak!

Üstelik bu sefer eski eşi Ayşe Kaya'dan bahsetti. Yakından takip eden bilir, pek huyu değildir eski aşklarıyla ilgili konuşmak!

'Yani herkes birbirine bok atıyor eninde sonunda kavga edince ve genelde de bir şekilde onu en acıtacak yerinden vurmaya çalışıyor' diyerek konuya giren Teoman, 'Seni bugüne kadar en saçma yerinden vuran açıklama ne oldu mesela?' sorusuna eski eşi Ayşe Kaya'yla yaşadığı kavgayı anlatarak cevap verdi. 

'Eski eşim bana bir fırça çekmişti kavga esnasında. Şey demişti bana; 'Sen sadece kendini sahnede bir şey zanneden sürüngenin tekisin' demişti.' diyerek kahkahalara boğuldu. Sonrasında uzaklara dalan Teoman, 'Tabii herkes birbirini acıtmaya çalışıyor öyle bir kavgada' diye de ekledi.

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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