Teoman'dan Yeni İtiraf: Eski Eşi Ayşe Kaya'nın Ünlü Şarkıcıya Çektiği "Acıtan" Fırçayı Duymanız Lazım!

Koca bir nesli hem kendine hem de şarkılarına aşık eden Teoman'ı son zamanlarda sürekli konuşuyor olmamızın sebebi verdiği röportajlarda, katıldığı programlarda yaptığı hafızalara kazınan hayatı boş vermiş, ne olacak olsun tavrındaki açıklamaları!

Her gün acaba şimdi ne gelecek diye beklediğimiz Teoman, yine ve yeniden OT programında yaptığı sohbetle gündeme oturdu.