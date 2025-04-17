Teoman'dan Yeni İtiraf: Eski Eşi Ayşe Kaya'nın Ünlü Şarkıcıya Çektiği "Acıtan" Fırçayı Duymanız Lazım!
Yine ve yeniden OT programına konuk olan Teoman, eski eş itirafıyla dikkat çekti! Normalde eski aşklarıyla ilgili pek yorum yapmayan Teoman, kızının annesi Ayşe Kaya'yla yaşadığı kavgada yediği fırçayı ilk kez açıkladı.
Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Türk rock müziğinin efsane ismi, serseri doğup serseri öleceğine milyonları inandıran Teoman, yıllar geçtikçe asi ruhunu bir kenara bırakıp epey bir şerbetlendi biliyorsunuz.
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Üstelik bu sefer eski eşi Ayşe Kaya'dan bahsetti. Yakından takip eden bilir, pek huyu değildir eski aşklarıyla ilgili konuşmak!
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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