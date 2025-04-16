Farah Zeynep Abdullah'tan Şakir Paşa Ailesi'ndeki Yangının Sebebinin Bulunamamasına Yorum Gecikmedi
Şakir Paşa Ailesi dizisinin setinde çıkan ikinci yangın sonrası, hem yapımcıdan hem de Sinema ve TV sendikasından yangının sorumlusunun bulunamadığına dair açıklama gelmişti.
Sorumlunun yapımcı olduğunu söyleyen Farah Zeynep Abdullah, hem Medyapım'a hem de Sinema ve TV sendikasına çıkıştı. Buyurun, detayları beraber görelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde NOW'un sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi setinde ikinci bir skandal yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şakir Paşa Ailesi setinde yaşananlar Farah Zeynep Abdullah'ın sinirlerini havaya hoplattı.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın