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Farah Zeynep Abdullah'tan Şakir Paşa Ailesi'ndeki Yangının Sebebinin Bulunamamasına Yorum Gecikmedi

Farah Zeynep Abdullah'tan Şakir Paşa Ailesi'ndeki Yangının Sebebinin Bulunamamasına Yorum Gecikmedi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.04.2025 - 22:25

Şakir Paşa Ailesi dizisinin setinde çıkan ikinci yangın sonrası, hem yapımcıdan hem de Sinema ve TV sendikasından yangının sorumlusunun bulunamadığına dair açıklama gelmişti. 

Sorumlunun yapımcı olduğunu söyleyen Farah Zeynep Abdullah, hem Medyapım'a hem de Sinema ve TV sendikasına çıkıştı. Buyurun, detayları beraber görelim.

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Geçtiğimiz saatlerde NOW'un sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi setinde ikinci bir skandal yaşandı.

Geçtiğimiz saatlerde NOW'un sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi setinde ikinci bir skandal yaşandı.

2024'ün Aralık ayında sette yangın çıkmış, köşk resmen kül olmuştu. Diziye haftalarca ara verilmiş, set yeniden inşa edilmişti. 

Öğle saatlerinde Birsen Altuntaş, sette ikinci bir yangının çıktığını duyurdu. Üstelik bu sefer can kaybı da vardı. Taki lakaplı Serkan Sükyen'in kalp krizi geçirmesinin ardından vefat ettiği açıklandı. 

Dizinin final yapacağı iddiaları kol gezerken yalanlama gelmiş, Şakir Paşa Ailesi'nin 16. bölümle sezon finali yaptıktan sonra ikinci sezonuna devam edeceği öğrenilmişti. 

Yangının sorumlusu ve neden çıktığı merakla beklenirken, Şakir Paşa Ailesi yapımcısı Medyapım'dan söz konusu yangın ve vefat eden set çalışanı hakkında açıklama gelmişti. Yangının çıkış sebebinin tam olarak tespit edilemediği vurgulanmıştı.

Kaçıranlar için MEDYAPIM'ın açıklamasının tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Şakir Paşa Ailesi setinde yaşananlar Farah Zeynep Abdullah'ın sinirlerini havaya hoplattı.

Şakir Paşa Ailesi setinde yaşananlar Farah Zeynep Abdullah'ın sinirlerini havaya hoplattı.

Sinema TV Sendikası'nın 'ihmal değil cinayet' etiketiyle yaptığı ve 'Sendika olarak sorumluların en kısa sürede belirlenmesi ve benzer facianın bir daha asla yaşanmaması mücadelemizi sürdüreceğiz' vurgulu paylaşımına cevap veren Farah Zeynep Abdullah, yangının sorumlusu olarak yapımcıyı gösterdi, Sinema TV sendikasının açıklamasına da bir çıkışta bulundu. 

'Arkadaşlar neyin sorumlusunu arıyosunuz?????????????? Setteki herkesin güvenliğinden yapımcı sorumludur, setteki her şeyden yapımcı sorumludur arkadaşlar. AMBULANS VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNMAMASI yazmışsınız, sorumluların en kısa sürede belirlenmesi ne demek?' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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