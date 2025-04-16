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'Tablet Reis' İsmiyle Tanınan Onurcan Güzel Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Oldu: "Kestirdim"

'Tablet Reis' İsmiyle Tanınan Onurcan Güzel Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Oldu: "Kestirdim"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.04.2025 - 20:23

2013 yılında hayatımıza kutu açılımı videosuyla giren ve 'Tablet Reis' lakabı alan Onurcan Güzel, cinsiyet geçiş ameliyatı olacağını duyurmuştu. 

Tablet Reis, cinsiyet geçiş ameliyatı oldu, ilk paylaşımını da yaptı. Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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Onurcan Güzel, yıllar önce tablet kutusundan çıkan hıyarla çektiği video ile dikkat çekmiş, viral olmuştu hatırlarsanız.

Onurcan Güzel, yıllar önce tablet kutusundan çıkan hıyarla çektiği video ile dikkat çekmiş, viral olmuştu hatırlarsanız.

2013 yılında tablet sipariş eden Güzel'in tablet kutusundan çıkan hıyarla çektiği video sonucunda lakabı 'Tablet Reis' olmuş, milyonlar kendisini bu şekilde tanımıştı.

Bir süre ortadan kaybolan "Tablet Reis" bir yıl önce Yer6 Film isimli YouTube kanalına konuk olmuş, değişen tarzı ve son haliyle dikkat çekmişti.

Bir süre ortadan kaybolan "Tablet Reis" bir yıl önce Yer6 Film isimli YouTube kanalına konuk olmuş, değişen tarzı ve son haliyle dikkat çekmişti.

Programda 2013'te çektiği kutu açılımı videosunun kurgu olduğunu itiraf eden Tablet Reis, özel hayatıyla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Babasının vefatının ardından annesinin zengin bir adamla gittiğini belirten Güzel, genetik rahatsızlığı nedeniyle de çalışamadığını açıklamıştı. 

Geçtiğimiz günlerde ise yepyeni bir videoyla gündeme oturdu kendisi. Cinsiyet geçiş ameliyatı olmaya karar verdiğini söyleyen Tablet Reis, 7 saat sürecek bir ameliyata gireceğini, 'Şuna karar verdim, bu benim hayatım. O yüzden de bir ameliyata giriyorum ve istediğim bedene, istediğim ruha kavuşuyorum' ifadeleriyle duyurmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

"Tablet Reis" lakabıyla tanıdığımız Onurcan Güzel, cinsiyet geçiş ameliyatından çıktı. İlk paylaşımını hastane odasından yapan Tablet Reis, "Kestirdim" dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Ruhun ve bedenin sonunda kavusmuş tablet reis