'Tablet Reis' İsmiyle Tanınan Onurcan Güzel Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Oldu: "Kestirdim"
2013 yılında hayatımıza kutu açılımı videosuyla giren ve 'Tablet Reis' lakabı alan Onurcan Güzel, cinsiyet geçiş ameliyatı olacağını duyurmuştu.
Tablet Reis, cinsiyet geçiş ameliyatı oldu, ilk paylaşımını da yaptı. Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Onurcan Güzel, yıllar önce tablet kutusundan çıkan hıyarla çektiği video ile dikkat çekmiş, viral olmuştu hatırlarsanız.
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Bir süre ortadan kaybolan "Tablet Reis" bir yıl önce Yer6 Film isimli YouTube kanalına konuk olmuş, değişen tarzı ve son haliyle dikkat çekmişti.
"Tablet Reis" lakabıyla tanıdığımız Onurcan Güzel, cinsiyet geçiş ameliyatından çıktı. İlk paylaşımını hastane odasından yapan Tablet Reis, "Kestirdim" dedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Ruhun ve bedenin sonunda kavusmuş tablet reis