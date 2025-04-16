'Tablet Reis' İsmiyle Tanınan Onurcan Güzel Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Oldu: "Kestirdim"

Programda 2013'te çektiği kutu açılımı videosunun kurgu olduğunu itiraf eden Tablet Reis, özel hayatıyla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Babasının vefatının ardından annesinin zengin bir adamla gittiğini belirten Güzel, genetik rahatsızlığı nedeniyle de çalışamadığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise yepyeni bir videoyla gündeme oturdu kendisi. Cinsiyet geçiş ameliyatı olmaya karar verdiğini söyleyen Tablet Reis, 7 saat sürecek bir ameliyata gireceğini, 'Şuna karar verdim, bu benim hayatım. O yüzden de bir ameliyata giriyorum ve istediğim bedene, istediğim ruha kavuşuyorum' ifadeleriyle duyurmuştu.