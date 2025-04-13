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“Tablet Reis” Olarak Bilinen Onurcan Güzel Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Olacağını Duyurdu

“Tablet Reis” Olarak Bilinen Onurcan Güzel Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Olacağını Duyurdu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
13.04.2025 - 22:49

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Yıllar önce tablet kutusundan çıkan hıyarla çektiği video sayesinde sosyal medyada “Tablet reis” olarak tanınan Onurcan Güzel, dikkat çeken bir açıklamayla yeniden gündeme geldi. Çocuk yaşta tanınan ve geçtiğimiz yıllarda geçirdiği değişimle adından söz ettiren Onurcan, cinsiyet değiştirme ameliyatı olacağını duyurdu.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Onurcan Güzel, en son dövmeli haliyle gündeme gelmişti.

Onurcan Güzel, en son dövmeli haliyle gündeme gelmişti.

2013 yılında satın aldığı tabletin kutusundan çıkan hıyarla verdiği tepkisi sayesinde tanınan Güzel’in takipçileriyle paylaştığı bu kararı, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

7 saat sürecek bir ameliyata gireceğini belirten Güzel, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

7 saat sürecek bir ameliyata gireceğini belirten Güzel, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'Şuna karar verdim, bu benim hayatım. O yüzden de bir ameliyata giriyorum ve istediğim bedene, istediğim ruha kavuşuyorum. Biliyorum, beni destekleyen abim, halam ve sizler varsınız.'

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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