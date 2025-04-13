“Tablet Reis” Olarak Bilinen Onurcan Güzel Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Olacağını Duyurdu

Yıllar önce tablet kutusundan çıkan hıyarla çektiği video sayesinde sosyal medyada “Tablet reis” olarak tanınan Onurcan Güzel, dikkat çeken bir açıklamayla yeniden gündeme geldi. Çocuk yaşta tanınan ve geçtiğimiz yıllarda geçirdiği değişimle adından söz ettiren Onurcan, cinsiyet değiştirme ameliyatı olacağını duyurdu.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Onurcan Güzel, en son dövmeli haliyle gündeme gelmişti.
7 saat sürecek bir ameliyata gireceğini belirten Güzel, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
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