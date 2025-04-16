Onlarca Kadın Yaşadıklarını Anlattı: Meşhur Dans Eğitim Okulunda Mobbing ve Taciz İddiası

Sosyal medyada #DansEğitimiDeğilİstismar etiketiyle gündeme oturan konu, kurumda öğrenci olan birçok kadın dansçının peş peşe açıklamalarda bulunmasına, yaşadıklarını anlatmasına sebep oldu.

Reşit olmayan öğrencilerin de dahil olduğu sistematik istismarın yıllardır devam ettiği öne sürülürken, kadın dansçılar yaşadıklarını bir bir ifşa etti. Hem X'te hem de Instagram'da Türkiye'de dans ederek parasını kazanan ve hala eğitimini sürdüren onlarca kadın zincirleme olarak sesini yükseltmeye başladı.

Bir öğrencinin yaşadıklarını anlatmasıyla başlayan süreç, diğer mağdurların da cesaret bulup konuşmasıyla daha da büyüdü. Öğrenciler, uzun süredir psikolojik baskı altında olduklarını ve susturulduklarını belirtti.