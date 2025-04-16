Onlarca Kadın Yaşadıklarını Anlattı: Meşhur Dans Eğitim Okulunda Mobbing ve Taciz İddiası
Türkiye'nin en büyük ve en popüler dans eğitim okullarından biri hakkındaki mobbing, taciz, psikolojik şiddet ve cinsel istismar iddiaları önce X'in sonra Instagram'ın göbeğine oturdu.
Kurumda halen öğrenci olan ve geçmişte öğrencilik yapmış onlarca kadın dansçı, yaşadıklarını tek tek ifşa etti. #DansEğitimiDeğilİstismar etiketi iste trend oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde, Türkiye'nin en büyük ve en meşhur dans eğitim okullarından birinde yaşanan sistematik istismar, mobbing ve taciz iddiaları patlak verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Dans eğitimi" adı altında uygulandığı öne sürülen baskılar, istismar, psikolojik ve fiziksel şiddet iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Sizler için şu ana dek yapılan paylaşımlardan birkaçını aşağıya bırakalım... 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İddiaların odağındaki dans okulundan açıklama da geçtiğimiz saatlerde geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın