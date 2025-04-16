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Onlarca Kadın Yaşadıklarını Anlattı: Meşhur Dans Eğitim Okulunda Mobbing ve Taciz İddiası

Onlarca Kadın Yaşadıklarını Anlattı: Meşhur Dans Eğitim Okulunda Mobbing ve Taciz İddiası

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.04.2025 - 19:27 Son Güncelleme: 16.04.2025 - 19:40

Türkiye'nin en büyük ve en popüler dans eğitim okullarından biri hakkındaki mobbing, taciz, psikolojik şiddet ve cinsel istismar iddiaları önce X'in sonra Instagram'ın göbeğine oturdu. 

Kurumda halen öğrenci olan ve geçmişte öğrencilik yapmış onlarca kadın dansçı, yaşadıklarını tek tek ifşa etti.  #DansEğitimiDeğilİstismar etiketi iste trend oldu.

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Geçtiğimiz saatlerde, Türkiye'nin en büyük ve en meşhur dans eğitim okullarından birinde yaşanan sistematik istismar, mobbing ve taciz iddiaları patlak verdi.

Geçtiğimiz saatlerde, Türkiye'nin en büyük ve en meşhur dans eğitim okullarından birinde yaşanan sistematik istismar, mobbing ve taciz iddiaları patlak verdi.

Sosyal medyada #DansEğitimiDeğilİstismar etiketiyle gündeme oturan konu, kurumda öğrenci olan birçok kadın dansçının peş peşe açıklamalarda bulunmasına, yaşadıklarını anlatmasına sebep oldu. 

Reşit olmayan öğrencilerin de dahil olduğu sistematik istismarın yıllardır devam ettiği öne sürülürken, kadın dansçılar yaşadıklarını bir bir ifşa etti. Hem X'te hem de Instagram'da Türkiye'de dans ederek parasını kazanan ve hala eğitimini sürdüren onlarca kadın zincirleme olarak sesini yükseltmeye başladı. 

Bir öğrencinin yaşadıklarını anlatmasıyla başlayan süreç, diğer mağdurların da cesaret bulup konuşmasıyla daha da büyüdü. Öğrenciler, uzun süredir psikolojik baskı altında olduklarını ve susturulduklarını belirtti.

"Dans eğitimi" adı altında uygulandığı öne sürülen baskılar, istismar, psikolojik ve fiziksel şiddet iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

"Dans eğitimi" adı altında uygulandığı öne sürülen baskılar, istismar, psikolojik ve fiziksel şiddet iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Birçok sanatçı ile işbirliği bulunan dans okulu için başlıca X üzerinden boykot çağrısı yapıldı. Olayla ilgili hukuki sürecin başladığı ve istismar iddialarının odağında kalan dans okulu hakkında mağdurların suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Sizler için şu ana dek yapılan paylaşımlardan birkaçını aşağıya bırakalım... 👇

Sizler için şu ana dek yapılan paylaşımlardan birkaçını aşağıya bırakalım... 👇

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İddiaların odağındaki dans okulundan açıklama da geçtiğimiz saatlerde geldi.

İddiaların odağındaki dans okulundan açıklama da geçtiğimiz saatlerde geldi.

Türkiye'de dans okulu denildiğinde akıllara gelen ilk kurum, İstanbul'daki en büyük dans eğitim okulu Dans Fabrika, iddiaları reddetti. İddiaların odağında başka okulların olduğunu iddia eden Dans Fabrika 'dayanışma' çağrısında bulundu. 

Açıklamada; “Sosyal medyada öne sürülen bazı dans okullarındaki kötü muameleler, diğer dans okullarını da zan altında bırakıyor. Dans okulumuzun tüm çalışanları, her türlü istismar, ayrımcılık ve psikolojik şiddet iddiasına karşı tolerans ilkesiyle hareket etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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