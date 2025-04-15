'Hayır' Kelimesinin Anlamını Bilmeyen Oytun Erbaş'a Yapay Zeka Alara Ayar Çekti: "Söylediğin Tam Olarak Taciz"

“Benim annem hiç askılı giymedi, crop giymedi. Giyen kadına gerek yok. Çok gösteriş ezikliktir”,

'Kadınlar erkekleri boş tutmamalıdır. Sahip çıkmalıdır. Tavuk gibi horozu çağıracaksın. Akşam 7 oldu mu diyeceksin 'eve gir' ve cinsel olarak da tatmin etmelidir. Edemiyorsa kendi kendine ettirmelidir yani orgazm sağlanmalıdır',

'Sizin özelliğiniz ne duygu, bizim özelliğimiz ne çalışmak enerji. O zaman sizden biz ne bekliyoruz? Duygu. Ağlayabilen bir kadın, sevebilen bir kadın, sarılabilen bir kadın arıyoruz. Anne arıyoruz biz.' ve daha niceleri...

Bugüne dek katıldığı her programda, açıklamalarını gören her kadına 'Yeter ama artık' dedirten, kadınların nasıl olması gerektiği hakkında yorum yapmanın normal olduğunu varsayan Oytun Erbaş, şimdilerde en çok tepki çeken isimlerden biri.