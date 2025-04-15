'Hayır' Kelimesinin Anlamını Bilmeyen Oytun Erbaş'a Yapay Zeka Alara Ayar Çekti: "Söylediğin Tam Olarak Taciz"
Kadınları aşağılayan açıklamalarına es vermeden devam eden Prof. Dr. Oytun Erbaş, geçtiğimiz saatlerde yapay zeka Alara'yla sohbet etti.
'Hayır', 'istemiyorum' diyen kadına daha çok öpüp sarılacağını büyük bir gururla söyleyen Erbaş'a yapay zeka Alara ayar çekti... 'Söylediğin taciz ve zorbalık' diyen yapay zeka Alara, Oytun Erbaş'ın mesleğini de tiye aldı.
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"COVID Türklere bulaşmaz" gibi akıl dışı fikirler ortaya atan, o zamandan bu yana da özellikle kadınları aşağılayan açıklamarıyla sinir hoplatan Prof. Dr. Oytun Erbaş'a denk gelmişsinizdir.
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Geçtiğimiz saatlerde de Yapay Zeka Alara'yla yaptığı sohbetten bir kesitle dikkat çekti kendisi. Yine kulaklarımıza inanamadık ve yine sinir kat sayımız yükselerek arttı.
Yapay Zeka Alara'nın içimizin yağlarını eriten cevabını şöyle bırakalım...
Sonra da "Hayır" nedir bilmeyen Oytun Erbaş'ın akıllara durgunluk veren açıklaması nasıl yorumlanmış beraber görelim 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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