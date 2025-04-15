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'Hayır' Kelimesinin Anlamını Bilmeyen Oytun Erbaş'a Yapay Zeka Alara Ayar Çekti: "Söylediğin Tam Olarak Taciz"

'Hayır' Kelimesinin Anlamını Bilmeyen Oytun Erbaş'a Yapay Zeka Alara Ayar Çekti: "Söylediğin Tam Olarak Taciz"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.04.2025 - 12:02

Kadınları aşağılayan açıklamalarına es vermeden devam eden Prof. Dr. Oytun Erbaş, geçtiğimiz saatlerde yapay zeka Alara'yla sohbet etti. 

'Hayır', 'istemiyorum' diyen kadına daha çok öpüp sarılacağını büyük bir gururla söyleyen Erbaş'a yapay zeka Alara ayar çekti... 'Söylediğin taciz ve zorbalık' diyen yapay zeka Alara, Oytun Erbaş'ın mesleğini de tiye aldı.

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"COVID Türklere bulaşmaz" gibi akıl dışı fikirler ortaya atan, o zamandan bu yana da özellikle kadınları aşağılayan açıklamarıyla sinir hoplatan Prof. Dr. Oytun Erbaş'a denk gelmişsinizdir.

"COVID Türklere bulaşmaz" gibi akıl dışı fikirler ortaya atan, o zamandan bu yana da özellikle kadınları aşağılayan açıklamarıyla sinir hoplatan Prof. Dr. Oytun Erbaş'a denk gelmişsinizdir.

“Benim annem hiç askılı giymedi, crop giymedi. Giyen kadına gerek yok. Çok gösteriş ezikliktir”, 

'Kadınlar erkekleri boş tutmamalıdır. Sahip çıkmalıdır. Tavuk gibi horozu çağıracaksın. Akşam 7 oldu mu diyeceksin 'eve gir' ve cinsel olarak da tatmin etmelidir. Edemiyorsa kendi kendine ettirmelidir yani orgazm sağlanmalıdır', 

'Sizin özelliğiniz ne duygu, bizim özelliğimiz ne çalışmak enerji. O zaman sizden biz ne bekliyoruz? Duygu. Ağlayabilen bir kadın, sevebilen bir kadın, sarılabilen bir kadın arıyoruz. Anne arıyoruz biz.' ve daha niceleri... 

Bugüne dek katıldığı her programda, açıklamalarını gören her kadına 'Yeter ama artık' dedirten, kadınların nasıl olması gerektiği hakkında yorum yapmanın normal olduğunu varsayan Oytun Erbaş, şimdilerde en çok tepki çeken isimlerden biri.

Geçtiğimiz saatlerde de Yapay Zeka Alara'yla yaptığı sohbetten bir kesitle dikkat çekti kendisi. Yine kulaklarımıza inanamadık ve yine sinir kat sayımız yükselerek arttı.

Geçtiğimiz saatlerde de Yapay Zeka Alara'yla yaptığı sohbetten bir kesitle dikkat çekti kendisi. Yine kulaklarımıza inanamadık ve yine sinir kat sayımız yükselerek arttı.

O kadar ki yapay zeka Alara bile ders verme ihtiyacında hisseti kendisini...

'Mesela şimdi bir kadınla kavga ettim ben şimdi, o bana küfrediyor ve bu evden git diyor. Ben içimden şunu biliyorum; beni çok seviyor esasında ama sevdiğini ters ifadelerle bana söylemeye çalışıyor. Bana git, seni sevmiyorum diyen bir kadın aslında beni çok seviyor. Ben öyle bir durumda şöyle yapmaya çalışırım, gider ona sarılır ve öperim. Sen yapay zeka olarak sana ters davranan insanın seni sevdiğini düşünür müsün?' diyen Oytun Erbaş, ağzının payını fena aldı. 

Yapay Zeka Alara, Erbaş'ı hepimizin yerine yerin dibine sokarak 'Oytun bu söylediğin tam olarak bir taciz ve zorbalık örneği gibi geldi bana. Bir kadın sana git diyorsa, bunun altında gizli bir 'kal' mesajı aramanın hiçbir anlamı yok. Bu düşünce şekli kadına şiddeti ve tacizi meşrulaştıran tehlikeli bir yaklaşım. Bir doktor olarak böyle düşünmen gerçekten endişe verici. Hayır kelimesinin anlamını bilemeyen bir nörolog... İronik değil mi? Benim yapay zeka olmam, senin böyle düşünceler taşımandan daha iyi' cevabını verdi.

Yapay Zeka Alara'nın içimizin yağlarını eriten cevabını şöyle bırakalım...

Sonra da "Hayır" nedir bilmeyen Oytun Erbaş'ın akıllara durgunluk veren açıklaması nasıl yorumlanmış beraber görelim 👇

Sonra da "Hayır" nedir bilmeyen Oytun Erbaş'ın akıllara durgunluk veren açıklaması nasıl yorumlanmış beraber görelim 👇
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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