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11 Dakikası Yetti: Uzaya Çıkıp Geri Gelen Katy Perry'den "Memleketime Kurban" Hareketi!

11 Dakikası Yetti: Uzaya Çıkıp Geri Gelen Katy Perry'den "Memleketime Kurban" Hareketi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.04.2025 - 23:36

Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketine ait New Shepard roketiyle tamamı kadından oluşan 6 kişilik bir mürettabatla uzaya çıkacağını öğrendiğimiz Katy Perry'nin yolculuğu yaklaşık 11 dakika sürdü. 

Uzay kapsülünden iner inmez önce kızı için eline aldığı papatyayı havaya kaldıran Katy Perry'nin yere bastığı anda yaptığı ilk hareket güldürdü! 

Buyurun, detaylara beraber bakalım 😂

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Dünya gündeminde bir bu eksikti ve bu da oldu. Geçtiğimiz saatlerde dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin uzaya çıkacağını öğrenmiştik hatırlarsanız...

Dünya gündeminde bir bu eksikti ve bu da oldu. Geçtiğimiz saatlerde dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin uzaya çıkacağını öğrenmiştik hatırlarsanız...

Seneler önce hayatımıza giren, 'Teenage Dream', “Roar”, “Firework” ve “Dark Horse” gibi hepsi birbirinden hit şarkılarıyla önce Amerika'yı sonra dünyayı sallayan Katy Perry, birkaç saat önce bambaşka bir olayla gündeme oturmuştu. 

Katy Perry'nin, Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin şirketine ait New Shepard roketiyle tamamı kadınlardan oluşan 6 kişilik bir mürettabatla beraber uzayın sınırına doğru yola çıkacağını öğrenmiştik.

Uçuşta Katy Perry’ye Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez'in de eşlik edecek olması dikkat çeken detaylardan biri olmuştu.

Uzay yolculuğuna dair ilk görüntüleri sosyal roketin içinden çektiği videoyla paylaşmıştı kendisi. Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

62 yıl aradan sonra tamamı kadınlardan oluşan altı kişilik ekip uzaya çıktı! Bugünkü uçuş yaklaşık 11 dakika sürdü ve yaklaşık iki dakikası uzayda, sıfır yer çekiminde gerçekleşti.

62 yıl aradan sonra tamamı kadınlardan oluşan altı kişilik ekip uzaya çıktı! Bugünkü uçuş yaklaşık 11 dakika sürdü ve yaklaşık iki dakikası uzayda, sıfır yer çekiminde gerçekleşti.

Adı papatya anlamına gelen kızı Daisy için elinde bir papatyayla uzaya çıkan ünlü Katy Perry, kapsülden indikten sonra papatyasını havaya kaldırdı. 

Uzaya çıkmanın 'anne olmaktan sonra en güzel şey' olduğunu söyleyen Katy Perry, hemen akabinde yere eğilerek 'Memleketime kurban' edasıyla toprağı öptü! 😂

Buyurun, o anları beraber izleyelim 😂

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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