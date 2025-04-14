11 Dakikası Yetti: Uzaya Çıkıp Geri Gelen Katy Perry'den "Memleketime Kurban" Hareketi!
Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketine ait New Shepard roketiyle tamamı kadından oluşan 6 kişilik bir mürettabatla uzaya çıkacağını öğrendiğimiz Katy Perry'nin yolculuğu yaklaşık 11 dakika sürdü.
Uzay kapsülünden iner inmez önce kızı için eline aldığı papatyayı havaya kaldıran Katy Perry'nin yere bastığı anda yaptığı ilk hareket güldürdü!
Buyurun, detaylara beraber bakalım 😂
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Dünya gündeminde bir bu eksikti ve bu da oldu. Geçtiğimiz saatlerde dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin uzaya çıkacağını öğrenmiştik hatırlarsanız...
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62 yıl aradan sonra tamamı kadınlardan oluşan altı kişilik ekip uzaya çıktı! Bugünkü uçuş yaklaşık 11 dakika sürdü ve yaklaşık iki dakikası uzayda, sıfır yer çekiminde gerçekleşti.
Buyurun, o anları beraber izleyelim 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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