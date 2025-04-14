Yok Artık: Temmuz'da Türkiye'ye Gelecek Olan Jennifer Lopez'in Konser Biletlerinin Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Habertürk'ün haberine göre, Jennifer Lopez’i ayakta izlemek isteyenler için Antalya’da en düşük bilet fiyatının yaklaşık 26 bin TL, en yüksek bilet fiyatının ise 72 bin TL'ye kadar çıktığı öğrenildi.

İstanbul’da ise durumun daha da vahim olduğu anlaşıldı...

4 Temmuz İstanbul konserinde ayakta konser deneyimi için en uygun bilet 10.859 TL’den başlarken, en yüksek bilet fiyatı ise 105.372 TL’ye kadar çıkıyor!

Söylemeden edemeyeceğiz, işin bir de akıllara durgunluk veren VIP tarafı var. VIP alanlar için belirlenen lüks bir tatil paketi ve hatta ikinci el araba fiyatıyla yarışıyor... Özel bölümlerden konser izlemek isteyenler, en düşük 71 bin TL ile en yüksek 666 bin TL arasında değişen fiyatlarla bilet satın alabilecek.