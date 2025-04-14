Yok Artık: Temmuz'da Türkiye'ye Gelecek Olan Jennifer Lopez'in Konser Biletlerinin Fiyatı Dudak Uçuklattı!
1 Temmuz'da Antalya'da, 4 Temmuz'da da İstanbul'da konser vereceği öğrenilen Jennifer Lopez'in konser biletlerinin fiyatı ortaya çıktı!
En ucuzu bile asgari ücrete yakın olan biletlerin VIP bölümüne biçilen fiyat akıllara resmen durgunluk verdi. Sosyal medya kullanıcıları da şoka girdi tabii. Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Mutlaka denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in Türkiye'de konser vereceğini açıklanmıştı.
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Birkaç saat önce Jennifer Lopez'in merakla beklenen konserlerinin bilet fiyatları açıklandı... Ne yazık ki anca rüyamızda görürüz diyebileceğimiz türden fiyatlardı bunlar.
Vay halimize demekten başka bir şey gelmiyor elimizden... Sosyal medya kullanıcıları da tam olarak aynı fikirde üstelik. Buyurun, JLO'nun bilet fiyatlarını öğrenenler neler demiş beraber görelim ve yine şansımıza küselim en iyisi 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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