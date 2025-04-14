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Yok Artık: Temmuz'da Türkiye'ye Gelecek Olan Jennifer Lopez'in Konser Biletlerinin Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Yok Artık: Temmuz'da Türkiye'ye Gelecek Olan Jennifer Lopez'in Konser Biletlerinin Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.04.2025 - 23:07

1 Temmuz'da Antalya'da, 4 Temmuz'da da İstanbul'da konser vereceği öğrenilen Jennifer Lopez'in konser biletlerinin fiyatı ortaya çıktı!

En ucuzu bile asgari ücrete yakın olan biletlerin VIP bölümüne biçilen fiyat akıllara resmen durgunluk verdi. Sosyal medya kullanıcıları da şoka girdi tabii. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Mutlaka denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in Türkiye'de konser vereceğini açıklanmıştı.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in Türkiye'de konser vereceğini açıklanmıştı.

'Up All Night' turnesi kapsamında Türkiye'ye geleceği öğrenilen Jennifer Lopez'in, iki ayrı ilimizde; Antalya ve İstanbul'da konser vereceği, konserlerin de 1 Temmuz ve 4 Temmuz'da gerçekleşeceği ortaya çıkmıştı.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birkaç saat önce Jennifer Lopez'in merakla beklenen konserlerinin bilet fiyatları açıklandı... Ne yazık ki anca rüyamızda görürüz diyebileceğimiz türden fiyatlardı bunlar.

Birkaç saat önce Jennifer Lopez'in merakla beklenen konserlerinin bilet fiyatları açıklandı... Ne yazık ki anca rüyamızda görürüz diyebileceğimiz türden fiyatlardı bunlar.

Habertürk'ün haberine göre, Jennifer Lopez’i ayakta izlemek isteyenler için Antalya’da en düşük bilet fiyatının yaklaşık 26 bin TL, en yüksek bilet fiyatının ise 72 bin TL'ye kadar çıktığı öğrenildi.

İstanbul’da ise durumun daha da vahim olduğu anlaşıldı...

4 Temmuz İstanbul konserinde ayakta konser deneyimi için en uygun bilet 10.859 TL’den başlarken, en yüksek bilet fiyatı ise 105.372 TL’ye kadar çıkıyor!

Söylemeden edemeyeceğiz, işin bir de akıllara durgunluk veren VIP tarafı var. VIP alanlar için belirlenen lüks bir tatil paketi ve hatta ikinci el araba fiyatıyla yarışıyor... Özel bölümlerden konser izlemek isteyenler, en düşük 71 bin TL ile en yüksek 666 bin TL arasında değişen fiyatlarla bilet satın alabilecek.

Vay halimize demekten başka bir şey gelmiyor elimizden... Sosyal medya kullanıcıları da tam olarak aynı fikirde üstelik. Buyurun, JLO'nun bilet fiyatlarını öğrenenler neler demiş beraber görelim ve yine şansımıza küselim en iyisi 😂

Vay halimize demekten başka bir şey gelmiyor elimizden... Sosyal medya kullanıcıları da tam olarak aynı fikirde üstelik. Buyurun, JLO'nun bilet fiyatlarını öğrenenler neler demiş beraber görelim ve yine şansımıza küselim en iyisi 😂
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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