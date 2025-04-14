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Yasemin Özilhan'dan Süper Lig Maçlarındaki "Doğal Olan Normal Doğum" Pankartına Sert Tepki!

Yasemin Özilhan'dan Süper Lig Maçlarındaki "Doğal Olan Normal Doğum" Pankartına Sert Tepki!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.04.2025 - 20:00

Bu hafta birçok takım Süper Lig maçlarına 'Doğal olan normal doğum' pankartlarıyla çıkınca sosyal medyada tepki yükselmişti. 

Birçok kadın ünlünün tepki gösterdiği doğum mesajına bir çıkış da iki çocuk annesi Yasemin Özilhan'dan geldi. Özilhan, kadınların verdiği yaşam mücadelesine değinerek yaşananlara sert çıktı. 

Buyurun, detaylara beraber bakalım.

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Süper Lig'de bu hafta birçok takım, maçlara Sağlık Bakanlığı'nın verdiği pankartlarla çıktı.

Süper Lig'de bu hafta birçok takım, maçlara Sağlık Bakanlığı'nın verdiği pankartlarla çıktı.

Özellikle, 13 Nisan Pazar akşamı oynanan Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasında Sivassporlu oyuncuların açtığı 'Doğan Olan Normal Doğum' sloganlı pankart sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

Sağlık Bakanlığı’nın kamu spotu kampanyası kapsamında verdiği mesajın özellikle erkek futbolcular tarafından taşınıyor olması, “kadın bedenine müdahale” olarak yorumlandı.

"Dayatmacı” ve “ayarsız” bulunan pankarta gelen tepkilerden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sosyal medya kullanıcılarının elden ele yayarak tepki gösterdiği konuya sabah saatlerinde ünlülerimiz de dahil olmuştu.

Sosyal medya kullanıcılarının elden ele yayarak tepki gösterdiği konuya sabah saatlerinde ünlülerimiz de dahil olmuştu.

Demet Evgar, Lara Paşalı, Pınar Sabancı ve nice kadın ünlü, 'Doğal olan normal doğum' sloganına tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi.

Pankarta tepki gösteren ünlülerimizden ve mesajlarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde, konuya dahil olup tepki gösteren isimlerden biri de Yasemin Özilhan oldu.

Geçtiğimiz saatlerde, konuya dahil olup tepki gösteren isimlerden biri de Yasemin Özilhan oldu.

Doktorlar dizisinde Ela karakterine hayat verip müthiş bir yükseliş yaşayan Yasemin Özilhan, evlendikten sonra kabuğuna çekilmiş, birkaç sene önce de sosyal medya fenomeni olarak karşımıza 'çıkmıştı. 

İki çocuk annesi Yasemin Özilhan, maçlarda açılan normal doğum vurgulu pankartlara Türkiye'de kadınların verdiği yaşam mücadelesine değinerek sert çıktı. 

'Mesaj vermek istiyorsanız, doğum biçimine değil, yaşam mücadelesine bakın. Kadınlar nasıl doğuracaklarını değil, nasıl hayatta kalacaklarını düşünüyor' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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