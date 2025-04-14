Yasemin Özilhan'dan Süper Lig Maçlarındaki "Doğal Olan Normal Doğum" Pankartına Sert Tepki!
Bu hafta birçok takım Süper Lig maçlarına 'Doğal olan normal doğum' pankartlarıyla çıkınca sosyal medyada tepki yükselmişti.
Birçok kadın ünlünün tepki gösterdiği doğum mesajına bir çıkış da iki çocuk annesi Yasemin Özilhan'dan geldi. Özilhan, kadınların verdiği yaşam mücadelesine değinerek yaşananlara sert çıktı.
Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Süper Lig'de bu hafta birçok takım, maçlara Sağlık Bakanlığı'nın verdiği pankartlarla çıktı.
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Sosyal medya kullanıcılarının elden ele yayarak tepki gösterdiği konuya sabah saatlerinde ünlülerimiz de dahil olmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde, konuya dahil olup tepki gösteren isimlerden biri de Yasemin Özilhan oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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