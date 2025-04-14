"Yazıklar Olsun!": Ünlü İsimlerden "Doğal Olan Normal Doğum" Pankartına Tepki Yağdı
Süper Lig’de bir önceki gün oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında sahaya çıkan futbolcular, “Doğal olan normal doğum” yazılı pankartla dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kamu spotu olarak lanse edilen bu pankart, yeşil sahalara taşınınca ortalık karıştı.
Pankart sosyal medyada infial yaratırken erkek futbolcuların bu mesajı taşıması hem kadın izleyicileri hem de pek çok erkeği kızdırdı. Sadece sosyal medya kullanıcıları değil, Demet Evgar, Aslıhan Gürbüz, Pınar Sabancı ve daha birçok ünlü isim tepkilerini sert ifadelerle dile getirdi.
İşte sosyal medyada gündem olan o maç ve ünlülerin verdiği tepkiler…
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13 Nisan Pazar akşamı oynanan Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşması sadece skoru değil sahaya çıkan bir pankartı ile de gündeme oturdu.
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Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yaptığı açıklama ise kafaları daha da karıştırdı.
Tartışmanın fitilini ateşleyen bu pankart, yalnızca sıradan izleyicileri değil ünlü isimleri de kızdırdı.
Demet Evgar
Yasemin Sakallıoğlu
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Lara Paşalı
Pelin "Pqueen" Baynazoğlu
Ceren Karakoç
Buçe Buse Kahraman
Ceyda Kasabalı Albayram
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Aslıhan Gürbüz
Füsun Demirel
İpek Yazıcı
Başak Gümülcinelioğlu Çitanak
Pınar Sabancı
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Rachel Araz Kiresepi
Deniz Işın
Hazar Ergüçlü
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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