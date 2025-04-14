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"Yazıklar Olsun!": Ünlü İsimlerden "Doğal Olan Normal Doğum" Pankartına Tepki Yağdı

"Yazıklar Olsun!": Ünlü İsimlerden "Doğal Olan Normal Doğum" Pankartına Tepki Yağdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.04.2025 - 15:46

Süper Lig’de bir önceki gün oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında sahaya çıkan futbolcular, “Doğal olan normal doğum” yazılı pankartla dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kamu spotu olarak lanse edilen bu pankart, yeşil sahalara taşınınca ortalık karıştı. 

Pankart sosyal medyada infial yaratırken erkek futbolcuların bu mesajı taşıması hem kadın izleyicileri hem de pek çok erkeği kızdırdı. Sadece sosyal medya kullanıcıları değil, Demet Evgar, Aslıhan Gürbüz, Pınar Sabancı ve daha birçok ünlü isim tepkilerini sert ifadelerle dile getirdi. 

İşte sosyal medyada gündem olan o maç ve ünlülerin verdiği tepkiler…

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13 Nisan Pazar akşamı oynanan Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşması sadece skoru değil sahaya çıkan bir pankartı ile de gündeme oturdu.

13 Nisan Pazar akşamı oynanan Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşması sadece skoru değil sahaya çıkan bir pankartı ile de gündeme oturdu.

Sivassporlu futbolcuların sahaya “Doğal olan normal doğum” yazılı bir pankartla çıkması kamuoyunda tepkiye yol açtı. Sağlık Bakanlığı’nın kamu spotu kampanyası kapsamında verilen bu mesajın özellikle erkek futbolcular tarafından taşınması “kadın bedenine müdahale” olarak yorumlandı.

Binlerce kullanıcı sosyal medyada bu duruma tepki gösterdi. “O zaman siz öyle doğurursunuz' , 'Bu nasıl bir akıl?” şeklinde yorumlar yapıldı.

Kadın kullanıcılar kadar erkek izleyiciler de sahaya taşınan mesajın anlamsızlığına dikkat çekti. Erkek egemen bir spor dalında, erkek futbolcuların kadın bedenine dair bir tercih konusunda kamu spotu taşıması “dayatmacı” ve “ayarsız” olarak değerlendirildi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yaptığı açıklama ise kafaları daha da karıştırdı.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yaptığı açıklama ise kafaları daha da karıştırdı.

Bir gazetecinin “Futbol maçında ‘doğal olan normal doğum’ pankartı taşındı” demesi üzerine Bakan sadece “normal” diyerek güldü. 

Tepkiler üzerine açıklama isteyen muhabirlereyse “Futbol maçlarına sadece erkekler mi geliyor?” cevabını vererek tartışmalardan uzaklaşmayı tercih etti.

Kaçıranlar için:

Tartışmanın fitilini ateşleyen bu pankart, yalnızca sıradan izleyicileri değil ünlü isimleri de kızdırdı.

Tartışmanın fitilini ateşleyen bu pankart, yalnızca sıradan izleyicileri değil ünlü isimleri de kızdırdı.

Aralarında Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Ceyda Kasabalı, Aslıhan Gürbüz, Pınar Sabancı, Deniz Işın, Buçe Buse Kahraman gibi isimlerin bulunduğu pek çok ünlü, sosyal medya hesaplarından tepkilerini paylaştı.

İşte o tepkiler…

Demet Evgar

Demet Evgar

Yasemin Sakallıoğlu

Yasemin Sakallıoğlu
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Lara Paşalı

Lara Paşalı

Pelin "Pqueen" Baynazoğlu

Pelin "Pqueen" Baynazoğlu

Ceren Karakoç

Ceren Karakoç

Buçe Buse Kahraman

Buçe Buse Kahraman

Ceyda Kasabalı Albayram

Ceyda Kasabalı Albayram
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Aslıhan Gürbüz

Aslıhan Gürbüz

Füsun Demirel

Füsun Demirel

İpek Yazıcı

İpek Yazıcı

Başak Gümülcinelioğlu Çitanak

Başak Gümülcinelioğlu Çitanak

Pınar Sabancı

Pınar Sabancı
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Rachel Araz Kiresepi

Rachel Araz Kiresepi

Deniz Işın

Deniz Işın

Hazar Ergüçlü

Hazar Ergüçlü

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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