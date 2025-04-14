"Yazıklar Olsun!": Ünlü İsimlerden "Doğal Olan Normal Doğum" Pankartına Tepki Yağdı

Süper Lig’de bir önceki gün oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında sahaya çıkan futbolcular, “Doğal olan normal doğum” yazılı pankartla dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kamu spotu olarak lanse edilen bu pankart, yeşil sahalara taşınınca ortalık karıştı.

Pankart sosyal medyada infial yaratırken erkek futbolcuların bu mesajı taşıması hem kadın izleyicileri hem de pek çok erkeği kızdırdı. Sadece sosyal medya kullanıcıları değil, Demet Evgar, Aslıhan Gürbüz, Pınar Sabancı ve daha birçok ünlü isim tepkilerini sert ifadelerle dile getirdi.

İşte sosyal medyada gündem olan o maç ve ünlülerin verdiği tepkiler…