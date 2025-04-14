Katy Perry New Shepard'la Uzaya Uçuyor: Roketin İçinden İlk Görüntüleri Paylaştı
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, tamamı kadınlardan oluşan 6 kişilik bir mürettebatla birlikte uzaya gitmeye hazırlanıyor. Bu tarihi uçuşta, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez de yer alıyor.
Perry, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla heyecanını dile getirirken, uzay aracı New Shepard’ın içinden görüntüler de paylaştı. Kapsülün koltuklarını, pencerelerini ve yerçekimsiz ortamı deneyimleyecekleri alanı tek tek gösterdi.
İşte detaylar…
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“Roar”, “Firework” ve “Dark Horse” gibi hit şarkılarla müzik dünyasında iz bırakan, milyonlarca hayranı olan Katy Perry’yi sanıyorsunuz ki sadece sahnelerde görürüz…
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Onun dışında gazeteci Gayle King, yapımcı Kerianne Flynn, eski NASA mühendisi Aisha Bowe ve cinsel şiddete karşı yürüttüğü kampanyalarla tanınan aktivist Amanda Nguyen de mürettebatta yer alıyor.
Şarkıcı ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu uzay yolculuğuna dair ilk görüntüleri de sevenleriyle paylaştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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