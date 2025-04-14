Katy Perry New Shepard'la Uzaya Uçuyor: Roketin İçinden İlk Görüntüleri Paylaştı

Uçuşun ayrıntıları ise oldukça ilginç. New Shepard adlı bu roket tamamen otomatik sistemle çalışıyor. Fırlatma sırasında roket dikey olarak yükseliyor ve ardından kapsül ayrılıyor. Yolculuk yaklaşık 10 dakika sürüyor ve bu kısa ama etkileyici deneyim sırasında yolcular, uluslararası uzay sınırı olarak bilinen Karman Hattı’nın ötesine geçiyorlar.

Kısa bir süreliğine de olsa yerçekimsiz ortamda serbestçe hareket edebilecekleri bu uçuş unutulmaz anılar bırakacak gibi görünüyor.

Katy Perry, uçuş öncesinde Elle dergisine yaptığı açıklamada oldukça duygusal bir mesaj verdi: “Bu yolculuğu kızım Daisy için yapıyorum. Onun hayallerine sınır koymaması için ilham kaynağı olmak istiyorum. Okula gittiğinde ‘Annem uzaya gitti’ dediği anı gözümde canlandırıyorum. Onun gözlerinde göreceğim ışık beni heyecanlandırıyor.”