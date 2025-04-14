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Katy Perry New Shepard'la Uzaya Uçuyor: Roketin İçinden İlk Görüntüleri Paylaştı

Katy Perry New Shepard'la Uzaya Uçuyor: Roketin İçinden İlk Görüntüleri Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.04.2025 - 13:30

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, tamamı kadınlardan oluşan 6 kişilik bir mürettebatla birlikte uzaya gitmeye hazırlanıyor. Bu tarihi uçuşta, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez de yer alıyor. 

Perry, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla heyecanını dile getirirken, uzay aracı New Shepard’ın içinden görüntüler de paylaştı. Kapsülün koltuklarını, pencerelerini ve yerçekimsiz ortamı deneyimleyecekleri alanı tek tek gösterdi. 

İşte detaylar…

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“Roar”, “Firework” ve “Dark Horse” gibi hit şarkılarla müzik dünyasında iz bırakan, milyonlarca hayranı olan Katy Perry’yi sanıyorsunuz ki sadece sahnelerde görürüz…

“Roar”, “Firework” ve “Dark Horse” gibi hit şarkılarla müzik dünyasında iz bırakan, milyonlarca hayranı olan Katy Perry’yi sanıyorsunuz ki sadece sahnelerde görürüz…

Artık uzayda da göreceğiz! Katy Perry, tamamı kadınlardan oluşan 6 kişilik bir ekip ile birlikte uzayın sınırına doğru yola çıkıyor.

Bu heyecan dolu yolculuk, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin şirketine ait New Shepard roketi ile gerçekleşecek. Perry’ye bu uçuşta eşlik edecek isimler arasında oldukça dikkat çeken bir isim de var: Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez.

Onun dışında gazeteci Gayle King, yapımcı Kerianne Flynn, eski NASA mühendisi Aisha Bowe ve cinsel şiddete karşı yürüttüğü kampanyalarla tanınan aktivist Amanda Nguyen de mürettebatta yer alıyor.

Onun dışında gazeteci Gayle King, yapımcı Kerianne Flynn, eski NASA mühendisi Aisha Bowe ve cinsel şiddete karşı yürüttüğü kampanyalarla tanınan aktivist Amanda Nguyen de mürettebatta yer alıyor.

Uçuşun ayrıntıları ise oldukça ilginç. New Shepard adlı bu roket tamamen otomatik sistemle çalışıyor. Fırlatma sırasında roket dikey olarak yükseliyor ve ardından kapsül ayrılıyor. Yolculuk yaklaşık 10 dakika sürüyor ve bu kısa ama etkileyici deneyim sırasında yolcular, uluslararası uzay sınırı olarak bilinen Karman Hattı’nın ötesine geçiyorlar. 

Kısa bir süreliğine de olsa yerçekimsiz ortamda serbestçe hareket edebilecekleri bu uçuş unutulmaz anılar bırakacak gibi görünüyor.

Katy Perry, uçuş öncesinde Elle dergisine yaptığı açıklamada oldukça duygusal bir mesaj verdi: “Bu yolculuğu kızım Daisy için yapıyorum. Onun hayallerine sınır koymaması için ilham kaynağı olmak istiyorum. Okula gittiğinde ‘Annem uzaya gitti’ dediği anı gözümde canlandırıyorum. Onun gözlerinde göreceğim ışık beni heyecanlandırıyor.”

Şarkıcı ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu uzay yolculuğuna dair ilk görüntüleri de sevenleriyle paylaştı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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