Pelin Akil ve Anıl Altan Çiftinden Şaşırtan Hamle: "Boşanıyorlar" Deniyordu, Paylaşım Her Şeyi Değiştirdi
Evliliklerinde uzun zamandır kara bulutlar dolaştığı konuşulan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin cephesinden yeni bir gelişme daha geldi.
Son olarak Posta Gazetesi'nden Tolga Bozduman'ın haberine göre güzel oyuncunun yakın çevresine “İlk fırsatta boşanmak istiyorum” dediği iddia edildi. Bu söylenti, ayrılık dedikodularına adeta benzin döktü.
Ancak çiftin sosyal medyadaki son paylaşımları ise kafaları karıştırdı.
İşte detaylar…
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Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışan Pelin Akil ve Anıl Altan’ın arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüş, 2016 yılında evlenerek ilişkilerini resmileştirmişlerdi.
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Gazetecilerin ayrılık sorularına ise oldukça temkinli yaklaşmışlardı.
Ancak perde arkasında konuşulanlar bambaşka.
Ve şimdi iddiaları doğrular nitelikte yeni bir gelişme yaşandı.
Dahası, Altan bir gönderiyi tekrar paylaşarak altına “Güzel anlar için” notunu düşüp Pelin Akil’i etiketledi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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