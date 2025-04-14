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Pelin Akil ve Anıl Altan Çiftinden Şaşırtan Hamle: "Boşanıyorlar" Deniyordu, Paylaşım Her Şeyi Değiştirdi

Pelin Akil ve Anıl Altan Çiftinden Şaşırtan Hamle: "Boşanıyorlar" Deniyordu, Paylaşım Her Şeyi Değiştirdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.04.2025 - 11:37

Evliliklerinde uzun zamandır kara bulutlar dolaştığı konuşulan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin cephesinden yeni bir gelişme daha geldi. 

Son olarak Posta Gazetesi'nden Tolga Bozduman'ın haberine göre güzel oyuncunun yakın çevresine “İlk fırsatta boşanmak istiyorum” dediği iddia edildi. Bu söylenti, ayrılık dedikodularına adeta benzin döktü. 

Ancak çiftin sosyal medyadaki son paylaşımları ise kafaları karıştırdı. 

İşte detaylar…

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Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışan Pelin Akil ve Anıl Altan’ın arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüş, 2016 yılında evlenerek ilişkilerini resmileştirmişlerdi.

Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışan Pelin Akil ve Anıl Altan’ın arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüş, 2016 yılında evlenerek ilişkilerini resmileştirmişlerdi.

Bu mutlu birliktelikten 2019 yılında Alin ve Lina adını verdikleri ikiz kızları dünyaya gelmişti. Uzun süre sosyal medyada paylaştıkları aile pozlarıyla örnek çift olarak gösterilen Akil-Altan çifti, hayranlarının gözünde “masal gibi” bir evliliğe sahipti. 

Ta ki ayrılık iddiaları ortaya atılana kadar…

Son birkaç aydır magazin kulislerinde “ayrıldılar mı, boşanacaklar mı” soruları dolaşıyordu. İkili uzun süredir birlikte görüntü vermiyor, sosyal medya hesaplarında birbirlerinden bahsetmiyordu. Hatta geçtiğimiz haftalarda Pelin Akil’in saçlarını kısacık kestirip “Yeni bir ben” notuyla yaptığı paylaşım bile bu iddiaları kuvvetlendirmişti.

Gazetecilerin ayrılık sorularına ise oldukça temkinli yaklaşmışlardı.

Gazetecilerin ayrılık sorularına ise oldukça temkinli yaklaşmışlardı.

Pelin Akil muhabirin soruları üzerine “Sen böyle konuşuyorsun ama çocuklar burada” diyerek konuyu kapatmak istemiş, “Bunları şu anda konuşmak istemiyoruz” diyerek topu Anıl Altan’a atmıştı.

Altan ise, “Biz çocukların yanında böyle konuları açmıyoruz. Beraberiz, ailecek güzel vakit geçirmeye geldik” açıklamasını yapmıştı. 

Hatta “Problemleri aştınız mı?” sorusuna “Diyebiliriz, aynen” cevabını vermesi “barıştılar mı?” sorularını gündeme getirmişti.

Ancak perde arkasında konuşulanlar bambaşka.

Ancak perde arkasında konuşulanlar bambaşka.

Gel Konuşalım programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ, çiftin bir ay önce evlerini ayırdığını iddia etmişti. Üstündağ, “Boşanmayı isteyen taraf Pelin Akil. Anıl Altan da kabul etmiş. 

Ancak şu an için açıklama yapmamalarının nedeni, birlikte aldıkları reklamlar ve iş birlikleri. Çok para kazanıyorlar. O yüzden süreç uzuyor. Ama sonunda müthiş bir çekişme bizi bekliyor. Kesin boşanıyorlar” diyerek oldukça net konuşmuştu.

Ve şimdi iddiaları doğrular nitelikte yeni bir gelişme yaşandı.

Ve şimdi iddiaları doğrular nitelikte yeni bir gelişme yaşandı.

Posta Gazetesi’nden Tolga Bozduman’ın haberine göre, Pelin Akil’in yakın çevresine “İlk fırsatta boşanmak istiyorum” dediği öne sürüldü. Bu sözler, ayrılık söylentilerine resmen yeni bir boyut kazandırdı. 

Ayrıca güzel oyuncunun eşiyle yaşadığı evi terk ederek Beykoz’da başka bir eve taşındığı da iddialar arasında.

Tam da bu haberlerin üstüne çiftin sosyal medyadaki son hareketleri akılları iyice karıştırdı. Hafta sonunu çocuklarıyla birlikte geçiren Pelin Akil, Alin ve Lina ile birlikte at binmeye gittikleri anları sosyal medyada paylaştı. Aynı paylaşımlar Anıl Altan’ın hesabında da yer aldı.

Dahası, Altan bir gönderiyi tekrar paylaşarak altına “Güzel anlar için” notunu düşüp Pelin Akil’i etiketledi.

Dahası, Altan bir gönderiyi tekrar paylaşarak altına “Güzel anlar için” notunu düşüp Pelin Akil’i etiketledi.

Bu hareket “Barıştılar mı yoksa tüm bu iddialar doğru mu?” sorularını gündeme getirdi. 

Ancak çift tarafından henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Şimdilik net olan tek şey; bu boşanma iddialarının daha çok su kaldıracağı…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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