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Attığı Her Adımla Apayrı Bir Olay Olan Derin Talu Bu Kez de Survivor İtirafıyla Ortalığı Yıktı!

Attığı Her Adımla Apayrı Bir Olay Olan Derin Talu Bu Kez de Survivor İtirafıyla Ortalığı Yıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
14.04.2025 - 09:29

Defne Samyeli'nin küçük kızın Derin Talu son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren Derin 'matcha' ve 'anne' telaffuzlarıyla viral olmuş durumda. Kendisi aktif şekilde kullandığı TikTok hesabından birçok video paylaşıyor. Derin Talu bu sefer de Survivor itirafıyla gündeme damgasını vurdu. Hiç beklemedikleri bir açıklamayla karşılaşan Survivor izleyicilerine de goygoy malzemesi çıktı.

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Şimdilerde şarkıcı kimliğiyle şıkır şıkır kostümleriyle sahnelerde gördüğümüz Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu adeta fenomen olmuş durumda.

Şimdilerde şarkıcı kimliğiyle şıkır şıkır kostümleriyle sahnelerde gördüğümüz Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu adeta fenomen olmuş durumda.

Defne Samyeli'nin Eren Talu'yla olan evlilikten dünyaya gelen Derin Talu epey aktif şekilde kullandığı TikTok platformuyla öne çıkıyor. Orada sayısız video yayınlayan Derin sıkça dillere düşüyor.

Biricik annesinin 'Banana Bread' ve 'Matcha' tariflerini paylaşarak viral olan Derin, İngilizce-Türkçe karışık şekilde konuşmasıyla da dikkat çekiyor.

Daha sonra da sevgilisi olmak isteyen adaylara seslenip CV isteyen Derin Talu'nun o CV'leri incelemesi de çok konuşuldu tabii.

"Anne" telaffuzuyla da sıkça goygoyculara malzeme çıkaran 2003 doğumlu Derin Talu her açıklamasıyla da ayrı bir olay oluyor.

"Anne" telaffuzuyla da sıkça goygoyculara malzeme çıkaran 2003 doğumlu Derin Talu her açıklamasıyla da ayrı bir olay oluyor.

Recaizade Mahmut Ekrem'in torunu olduğunu açıklayan Derin Talu'dan bu sefer de herkesi şoke eden bir Survivor itirafı geldi.

İfadeleriyle yine bir kesimi gülme krizine sokan Derin, az kalsın daha önce hiç izlemediği Survivor'a katılacağını açıkladı.

"Ben az kalsın Survivor'a katılıyordum. 2021'de kafama taktım Survivor'a katılacağım diye." diye söze başlayan Derin Talu şöyle devam etti:

"Ben az kalsın Survivor'a katılıyordum. 2021'de kafama taktım Survivor'a katılacağım diye." diye söze başlayan Derin Talu şöyle devam etti:

'Annemler konuştu, ben ünlülerden katılacaktım. Sonra buluştuk ve bana sordular, 'Sen hiç izledin mi Survivor'ı?' diye. Ben de 'Hayır hiç izlemedim, sürpriz olmasını istiyorum benim için' dedim. Onlar da 'Başına bir şey gelir' dedi. 'En kötü ilk bölümde atılırım' dedim.

Acun abiler dedi ki; 'Hiç izlemediysen başına bir şey gelir, antrenman yapmaya başladın mı falan' dediler. Yapmamıştım, o zaman da beni almamaya karar vermişlerdi. Belki katılırım.'

Derin Talu'nun duyanları bir miktar afallatan açıklamasını da buradan dinleyebilirsiniz:

Tabii Derin'in bu Survivor itirafını duyanlar "Ama orada matcha yok ki so sad" demekten de kendini alamadı! 😂

Tabii Derin'in bu Survivor itirafını duyanlar "Ama orada matcha yok ki so sad" demekten de kendini alamadı! 😂
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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