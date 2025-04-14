Attığı Her Adımla Apayrı Bir Olay Olan Derin Talu Bu Kez de Survivor İtirafıyla Ortalığı Yıktı!

'Annemler konuştu, ben ünlülerden katılacaktım. Sonra buluştuk ve bana sordular, 'Sen hiç izledin mi Survivor'ı?' diye. Ben de 'Hayır hiç izlemedim, sürpriz olmasını istiyorum benim için' dedim. Onlar da 'Başına bir şey gelir' dedi. 'En kötü ilk bölümde atılırım' dedim.

Acun abiler dedi ki; 'Hiç izlemediysen başına bir şey gelir, antrenman yapmaya başladın mı falan' dediler. Yapmamıştım, o zaman da beni almamaya karar vermişlerdi. Belki katılırım.'