Attığı Her Adımla Apayrı Bir Olay Olan Derin Talu Bu Kez de Survivor İtirafıyla Ortalığı Yıktı!
Defne Samyeli'nin küçük kızın Derin Talu son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren Derin 'matcha' ve 'anne' telaffuzlarıyla viral olmuş durumda. Kendisi aktif şekilde kullandığı TikTok hesabından birçok video paylaşıyor. Derin Talu bu sefer de Survivor itirafıyla gündeme damgasını vurdu. Hiç beklemedikleri bir açıklamayla karşılaşan Survivor izleyicilerine de goygoy malzemesi çıktı.
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Şimdilerde şarkıcı kimliğiyle şıkır şıkır kostümleriyle sahnelerde gördüğümüz Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu adeta fenomen olmuş durumda.
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"Anne" telaffuzuyla da sıkça goygoyculara malzeme çıkaran 2003 doğumlu Derin Talu her açıklamasıyla da ayrı bir olay oluyor.
"Ben az kalsın Survivor'a katılıyordum. 2021'de kafama taktım Survivor'a katılacağım diye." diye söze başlayan Derin Talu şöyle devam etti:
Derin Talu'nun duyanları bir miktar afallatan açıklamasını da buradan dinleyebilirsiniz:
Tabii Derin'in bu Survivor itirafını duyanlar "Ama orada matcha yok ki so sad" demekten de kendini alamadı! 😂
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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