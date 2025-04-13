Survivor Tarihinde İlk: Acun Ilıcalı Ödül Oyununu Kazanan Yarışmacıları 24 Saatliğine Türkiye'ye Uçuracak!
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2025 yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Her bölüm soluksuz izlenen yarışma yeni bir ödülle yarışmacılara büyük bir heyecan yaşattı. Acun Ilıcalı Survivor tarihinde bir ilke imza atan ödülü açıklayınca bazı yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı.
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Survivor All Star yarışması Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki kıyasıya rekabetiyle devam ediyor.
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İzleyicilerin de ödülleri merakla beklediği yarışmada beklenmedik bir sürpriz yaşandı.
Yarışmacıların aileleri ve sevdikleriyle tam 24 saat geçirmesine fırsat sunan ödül oyununu açıklanmasının ardından gözyaşları sel oldu.
Acun Ilıcalı'nın konseydeki sürpriz açıklamasını da buradan görebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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