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Survivor Tarihinde İlk: Acun Ilıcalı Ödül Oyununu Kazanan Yarışmacıları 24 Saatliğine Türkiye'ye Uçuracak!

Survivor Tarihinde İlk: Acun Ilıcalı Ödül Oyununu Kazanan Yarışmacıları 24 Saatliğine Türkiye'ye Uçuracak!

survivor
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
13.04.2025 - 14:14

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2025 yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Her bölüm soluksuz izlenen yarışma yeni bir ödülle yarışmacılara büyük bir heyecan yaşattı. Acun Ilıcalı Survivor tarihinde bir ilke imza atan ödülü açıklayınca bazı yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı.

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Survivor All Star yarışması Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki kıyasıya rekabetiyle devam ediyor.

Survivor All Star yarışması Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki kıyasıya rekabetiyle devam ediyor.

Her sene olduğu gibi bu sezon da izleyenleri ekranlara kilitleyen yarışma nefes kesici parkurlarıyla tam gaz devam ediyor. Zorlu ada hayatı ve oyunlar karşısında galip gelme mücadelesi sürerken yarışmacılar kazanacakları ödüllere de odaklanıyor.

İzleyicilerin de ödülleri merakla beklediği yarışmada beklenmedik bir sürpriz yaşandı.

İzleyicilerin de ödülleri merakla beklediği yarışmada beklenmedik bir sürpriz yaşandı.

Acil durum konseyinde tüm yarışmacıları karşısına alan sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı herkesi şaşkına çeviren sürprizi açıkladı. Survivor tarihinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir ödül geceye damga vurdu. 

Bu sezon yarışmacıların adeta bir hayali gerçeğe dönüşüyor! Survivor tarihinde bir ilk olacak ödülü kazanan yarışmacılar sevdikleriyle hasret giderebilmek için özel bir uçakla Türkiye’ye uçacak!

Yarışmacıların aileleri ve sevdikleriyle tam 24 saat geçirmesine fırsat sunan ödül oyununu açıklanmasının ardından gözyaşları sel oldu.

Yarışmacıların aileleri ve sevdikleriyle tam 24 saat geçirmesine fırsat sunan ödül oyununu açıklanmasının ardından gözyaşları sel oldu.

Tüm yarışmacıları duygulandırıp bir yandan da hayli gaza getiren ödül oyununu kimin kazanacağı da şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi!

Acun Ilıcalı'nın konseydeki sürpriz açıklamasını da buradan görebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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