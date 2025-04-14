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%99.99 Yetmezmiş: Hacı Sabancı Babalık Kararına İtiraz Etti!

%99.99 Yetmezmiş: Hacı Sabancı Babalık Kararına İtiraz Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.04.2025 - 10:20

Sabancı ailesindeki son gelişmeler gündeme bomba gibi düştü! Geçtiğimiz saatlerde Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı hakkında boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Sabah yazarı Bülent Cankurt’un gündeme taşıdığı iddialar çok konuşulurken, bu kez de Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberiyle yeni bir gelişme daha ortaya çıktı. 

Hacı Sabancı, hakkında verilen babalık kararına resmen itiraz etti. Dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıyan Sabancı’nın itiraz dilekçesi de basına yansıdı. 

İşte detaylar…

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Sosyetenin gözde çiftlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı’nın evliliği adeta bir sınavdan geçiyor.

Sosyetenin gözde çiftlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı’nın evliliği adeta bir sınavdan geçiyor.

Dört yıl önce evlenen çift, kızları Alara’yı kucaklarına alarak mutlu aile pozları vermeye başlamıştı. 

Ancak son dönemde ortaya çıkan ‘Uzay krizi’, çiftin evliliğinde kara bulutların dolaşmasına neden oldu. Hatırlarsanız; F.D. isimli bir kadın, 2021 doğumlu oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürmüş, Hacı Sabancı ise tüm iddiaları yalanlamıştı.

Sabancı cephesi bu iddiaları ilk etapta ciddiye almasa da, süreç DNA testiyle bambaşka bir boyuta taşındı.

Sabancı cephesi bu iddiaları ilk etapta ciddiye almasa da, süreç DNA testiyle bambaşka bir boyuta taşındı.

Adli Tıp Kurumu’ndan gelen sonuçlara göre, Hacı Sabancı’nın Uzay’ın babası olma ihtimali yüzde 99.99 olarak belirlendi. Bu da mahkeme kararının yolunu açtı ve Hacı Sabancı’nın, minik Uzay’ın biyolojik babası olduğu resmen tescillendi.

Olayın ardından hem Hacı hem de eşi Nazlı Sabancı sosyal medya paylaşımlarıyla adeta “hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz” mesajı verdi. Ancak bu kriz tamamen kapanmış gibi görünse de birkaç saat önce yaşanan bir gelişme, dedikoduların fitilini yeniden ateşledi.

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt’un haberine göre, Nazlı Sabancı Hacı Sabancı'dan boşanmak istiyor.

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt’un haberine göre, Nazlı Sabancı Hacı Sabancı'dan boşanmak istiyor.

İddiaya göre Nazlı Sabancı, gittiği bir kuaförde agresif tavırlarıyla dikkat çekti ve yakınındaki bir arkadaşı bu durumu “Nazlı çok asabi bu aralar, boşanacak ama parada anlaşamıyorlar, onun için biraz sinirli. Kusura bakmayın, idare edeceğiz” sözleriyle açıkladı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu iddialar magazin dünyasında büyük ses getirirken, Hacı Sabancı cephesinden de sessizlik bozuldu.

Bu iddialar magazin dünyasında büyük ses getirirken, Hacı Sabancı cephesinden de sessizlik bozuldu.

Ünlü iş insanı, eşi Nazlı Sabancı ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak ayrılık söylentilerine nokta koymaya çalıştı. 

Ancak bu kez bir bomba daha patladı! Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar’ın haberine göre Hacı Sabancı, mahkemenin verdiği babalık kararına resmen itiraz etti. 

Kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıyan Sabancı’nın avukatları, hazırladıkları dilekçede DNA raporunun yeterince açıklayıcı olmadığını savundu.

İtiraz dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

İtiraz dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“DNA profilindeki benzerliklerin neler olduğu açıklanmamıştır. Yüzde 99.99 oran, müvekkilin baba olduğunu göstermeye yeterli bir oran değildir.”

Bu açıklamalar, davanın seyrini nasıl etkileyecek bilinmez ama belli olan bir şey var: Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çiftinin gündemden düşmeye hiç niyeti yok. 

İddialar, itirazlar, kabullenmeler ve inkarlar derken, sosyetenin bu en çok konuşulan çiftinin önümüzdeki günlerde de magazin manşetlerinden inmeyeceği kesin. Bakalım daha neler göreceğiz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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