%99.99 Yetmezmiş: Hacı Sabancı Babalık Kararına İtiraz Etti!

Adli Tıp Kurumu’ndan gelen sonuçlara göre, Hacı Sabancı’nın Uzay’ın babası olma ihtimali yüzde 99.99 olarak belirlendi. Bu da mahkeme kararının yolunu açtı ve Hacı Sabancı’nın, minik Uzay’ın biyolojik babası olduğu resmen tescillendi.

Olayın ardından hem Hacı hem de eşi Nazlı Sabancı sosyal medya paylaşımlarıyla adeta “hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz” mesajı verdi. Ancak bu kriz tamamen kapanmış gibi görünse de birkaç saat önce yaşanan bir gelişme, dedikoduların fitilini yeniden ateşledi.