%99.99 Yetmezmiş: Hacı Sabancı Babalık Kararına İtiraz Etti!
Sabancı ailesindeki son gelişmeler gündeme bomba gibi düştü! Geçtiğimiz saatlerde Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı hakkında boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Sabah yazarı Bülent Cankurt’un gündeme taşıdığı iddialar çok konuşulurken, bu kez de Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberiyle yeni bir gelişme daha ortaya çıktı.
Hacı Sabancı, hakkında verilen babalık kararına resmen itiraz etti. Dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıyan Sabancı’nın itiraz dilekçesi de basına yansıdı.
İşte detaylar…
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Sosyetenin gözde çiftlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı’nın evliliği adeta bir sınavdan geçiyor.
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Sabancı cephesi bu iddiaları ilk etapta ciddiye almasa da, süreç DNA testiyle bambaşka bir boyuta taşındı.
Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt’un haberine göre, Nazlı Sabancı Hacı Sabancı'dan boşanmak istiyor.
Bu iddialar magazin dünyasında büyük ses getirirken, Hacı Sabancı cephesinden de sessizlik bozuldu.
İtiraz dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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