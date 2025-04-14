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Sabancı Ailesinde Şok İddia: Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı’dan Boşanmak İstiyor!

Sabancı Ailesinde Şok İddia: Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı’dan Boşanmak İstiyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.04.2025 - 08:52 Son Güncelleme: 14.04.2025 - 09:34

Sabacı ailesinde ‘Uzay’ krizi için tam ‘aşıldı’ diyecektik ki öyle olmadı! Sabah yazarı Bülent Cankurt, önceki ay mahkeme kararı ile Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden 4 yaşında Uzay isimli bir oğlunun olduğunun ortaya çıkması üzerine, eşi Nazlı Sabancı'nın boşanmak istediğini yazdı. Geçen hafta, Arzu Sabancı'nın Uzay'ı kabullendiğini ve bütün Sabancı Ailesi'ni Uzay'ı kabullenme konusunda ikna ettiğini yazan Cankurt, bugünkü köşesinde Nazlı Sabancı'nın geri adım attığını öğrendiğini söyledi.

Bülent Cankurt'un yazısı sonrasında Hacı Sabancı da sosyal medya hesabından Nazlı Sabancı ile bir fotoğraf paylaştı.

İşte Sabah Yazarı Bülent Cankurt’un magazin gündemine bomba gibi düşen ‘Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı’dan boşanmak istiyor’ başlıklı yazısından detaylar…

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Magazin camiasının en ünlü çiftlerinden biri olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çiftinin üzerinde kara bulutlar gezmeye devam ediyor.

Magazin camiasının en ünlü çiftlerinden biri olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çiftinin üzerinde kara bulutlar gezmeye devam ediyor.

F.D isimli bir kadın, minik oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etti.

Konuyu kapatmayaçalışan Hacı Sabancı, ifşa edilen mesajlara rağmen böyle bir şey olmadığını, 2021 doğumlu Uzay'ın kendi oğlu olmasının imkanı olmadığını dile getirdi ancak babalık davası açıldı ve Hacı ve Nazlı Sabancı'nın evlendiği 2021 yılında dünyaya gelen Minik Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu resmen kanıtlandı.

Sabah yazarı Bülent Cankurtaran, geçtiğimiz günlerde yazdığı yazıda minik Uzay’ın Sabancı ailesi tarafından kabul edildiğini yazmıştı ancak Cankurt’un yeni iddiası gündeme bomba gibi düştü. 

İşte tüm detaylar:

"Geçen hafta, Arzu Sabancı'nın, oğlu Hacı'nın evlilik dışı ilişkisinden doğan (Mahkeme kararıyla ispatlanan) 4 yaşındaki Uzay'ı kabul edip, ailesini de ikna ettiğini yazmıştım.”

"Geçen hafta, Arzu Sabancı'nın, oğlu Hacı'nın evlilik dışı ilişkisinden doğan (Mahkeme kararıyla ispatlanan) 4 yaşındaki Uzay'ı kabul edip, ailesini de ikna ettiğini yazmıştım.”

“Ancak mahkeme kararının ardından Instagram hesabından 'Sabancı' soyadını silen ama kısa süre sonra geri adım atan Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'nın, Arzu Hanım'ın iknasından sonra da geri adım attığını öğrendim. Kayınvalidesinin ikna çabaları sonucu önce Uzay'a 'Evet' diyen Nazlı Hanım'ın, sonra bu kararından vazgeçip boşanmak istediği kulağıma geldi.'

"Nazlı Sabancı geçen cuma, yalısının olduğu semtteki kuaförüne gitmiş ama resmen burnundan soluyormuş.”

"Nazlı Sabancı geçen cuma, yalısının olduğu semtteki kuaförüne gitmiş ama resmen burnundan soluyormuş.”

“Olup olmadık yere personele bağırıp çağırınca yanında bulunan yakın arkadaşı kendini, Nazlı Hanım'ın agresifliğini açıklama zorunda hissetmiş. Ve bir personele, 'Kusura bakmayın, Nazlı çok asabi bu aralar. Boşanacak ama parada anlaşamıyorlar. Onun için biraz sinirli, idare edeceğiz' demiş. Vallahi ben, tarih, mekan ve detay vererek bunu bana anlatan kişinin yalancısıyım. Doğru olup olmadığını ise çok yakında öğreniriz.”

YAZININ TAMAMI

İddialar sonrasında Hacı Sabancı sosyal medya hesabından Nazlı Sabancı ile bir fotoğrafını paylaştı.

İddialar sonrasında Hacı Sabancı sosyal medya hesabından Nazlı Sabancı ile bir fotoğrafını paylaştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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