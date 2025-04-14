Sabancı Ailesinde Şok İddia: Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı’dan Boşanmak İstiyor!

Sabacı ailesinde ‘Uzay’ krizi için tam ‘aşıldı’ diyecektik ki öyle olmadı! Sabah yazarı Bülent Cankurt, önceki ay mahkeme kararı ile Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden 4 yaşında Uzay isimli bir oğlunun olduğunun ortaya çıkması üzerine, eşi Nazlı Sabancı'nın boşanmak istediğini yazdı. Geçen hafta, Arzu Sabancı'nın Uzay'ı kabullendiğini ve bütün Sabancı Ailesi'ni Uzay'ı kabullenme konusunda ikna ettiğini yazan Cankurt, bugünkü köşesinde Nazlı Sabancı'nın geri adım attığını öğrendiğini söyledi.

Bülent Cankurt'un yazısı sonrasında Hacı Sabancı da sosyal medya hesabından Nazlı Sabancı ile bir fotoğraf paylaştı.

İşte Sabah Yazarı Bülent Cankurt’un magazin gündemine bomba gibi düşen ‘Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı’dan boşanmak istiyor’ başlıklı yazısından detaylar…