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Diva Bülent Ersoy’un Mal Varlığını Duyunca Prens Dizisinin Repliği Gibi ‘Aklımı Deliricem’ Diyebilirsiniz!

Diva Bülent Ersoy’un Mal Varlığını Duyunca Prens Dizisinin Repliği Gibi ‘Aklımı Deliricem’ Diyebilirsiniz!

Bülent Ersoy
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.04.2025 - 08:27 Son Güncelleme: 14.04.2025 - 08:29

Lükse olan tutkusu ile de bilinen Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, sahip olduğu mal varlığıyla gündeme oturdu. Son olarak “Dünya Güzellerim Tatilde” adlı televizyon programında boy gösteren Ersoy’un gayrimenkul zenginliği duyanları adeta hayrete düşürdü. Okuduktan sonra Prens dizisinin efsane repliği ‘aklımı deliricem’ demeye hazır mısınız?

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Türk Sanat Müziği’nin en efsane seslerinden biri olan Diva Bülent Ersoy bu kez mal varlığı ile gündeme geldi.

Türk Sanat Müziği’nin en efsane seslerinden biri olan Diva Bülent Ersoy bu kez mal varlığı ile gündeme geldi.

Bülent Ersoy, seslendirdiği 'Yaşamak İstiyorum' ve 'Bizi Hikayemiz' gibi şarkılarla müzik dünyasında kalıcı izler bırakmasının yanı sıra, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever ile birlikte yer aldığı televizyon programıyla da son dönemde sıkça konuşuluyordu. Ancak usta sanatçı, şimdi de görkemli mal varlığı ile magazin gündeminin zirvesine oturdu.

Bülent Ersoy, Türkiye’nin dört bir yanından gayrimenkullere sahip.

Bülent Ersoy, Türkiye’nin dört bir yanından gayrimenkullere sahip.

Akşam gazetesinin haberine göre; Bülent Ersoy yalnızca İstanbul’da değil, Türkiye’nin gözde tatil merkezleri olan Muğla ve Antalya’da da çok sayıda taşınmaza sahip. Diva’nın mal varlığı adeta servet niteliğinde.

İşte kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Bülent Ersoy’un sahip olduğu mal varlıkları:

İşte kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Bülent Ersoy’un sahip olduğu mal varlıkları:

- İstanbul’da 28 daire ve ultra lüks 4 villa

- Muğla Bodrum, Antalya ve Marmaris’te villalar

- İstanbul Fenerbahçe’de sauna

- Antalya Fethiye’de benzin istasyonu

- 30 metrelik lüks yat

- Kiraya verdiği vinç ve dozerler

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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