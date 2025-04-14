Diva Bülent Ersoy’un Mal Varlığını Duyunca Prens Dizisinin Repliği Gibi ‘Aklımı Deliricem’ Diyebilirsiniz!
Lükse olan tutkusu ile de bilinen Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, sahip olduğu mal varlığıyla gündeme oturdu. Son olarak “Dünya Güzellerim Tatilde” adlı televizyon programında boy gösteren Ersoy’un gayrimenkul zenginliği duyanları adeta hayrete düşürdü. Okuduktan sonra Prens dizisinin efsane repliği ‘aklımı deliricem’ demeye hazır mısınız?
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Türk Sanat Müziği’nin en efsane seslerinden biri olan Diva Bülent Ersoy bu kez mal varlığı ile gündeme geldi.
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Bülent Ersoy, Türkiye’nin dört bir yanından gayrimenkullere sahip.
İşte kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Bülent Ersoy’un sahip olduğu mal varlıkları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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