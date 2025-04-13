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Boykot Çağrısı Sonrası Diziden Çıkarılan Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki Son Sahnesi Yayınlandı

Boykot Çağrısı Sonrası Diziden Çıkarılan Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki Son Sahnesi Yayınlandı

Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.04.2025 - 01:10

Aybüke Pusat, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı boykota destek vermiş ve ardından TRT dizisi olan Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmıştı. Ancak kararın ardından Pusat, 2 bölümde kalan sahnelerini tamamlama kararı almıştı. Ünlü oyuncunun rol aldığı son bölüm bu akşam yayınlandı.

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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısında bulunmasının ardından Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısında bulunmasının ardından Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan boykotlara destek veren ve 2 Nisan tüketim boykotu için çağrıda bulunan Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasına karar verilmişti. Ancak Pusat'ın, kalan 2 bölüm için çekimlere katılacağı açıklanmıştı.

Bu süreçte herhangi bir açıklama yapmayan ve sessizliğini koruyan Aybüke Pusat'ın rol aldığı son bölüm yayınlandı.

Bu süreçte herhangi bir açıklama yapmayan ve sessizliğini koruyan Aybüke Pusat'ın rol aldığı son bölüm yayınlandı.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat sessizliğini korurken, izleyicinin beklediği iki bölüm de yayınlandı. Aybüke Pusat, Neslihan karakterine ve Teşkilat'a veda etti.

Neslihan, Altay'ı kaybetmekten korkarken tam tersi yaşandı.

Neslihan, kimden geldiği belli olmayan bir telefonla diziden ayrılmış oldu.

Neslihan artık yok...

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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