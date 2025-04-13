Sevgilisi Teşkilat Oyuncusu Çıkmıştı: Survivor Sunucusu Murat Ceylan Fena Aşka Geldi!
Survivor'ın kendine hayran bırakmakta bir dünya markası olan sunucusu Murat Ceylan, geçtiğimiz hafta yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmıştı. Bu zamana kadar hasretine dayanamayan arkadaşlarının Dominik'e gittiğini duymuştuk ancak bu kez sevgilisi onun için bunca yolu tepti. Teşkilat dizisinden geçtiğimiz ay ayrılan oyuncu Gizem Güneş'e gönlünü kaptıran Murat Ceylan, bir kez daha aşka geldi.
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Murat Ceylan, geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımla yeni sevgilisini duyurmuştu.
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Murat Ceylan, Teşkilat'ın oyuncusu Gizem Güneş'le aşka geldiği bir fotoğrafı daha paylaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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