Sevgilisi Teşkilat Oyuncusu Çıkmıştı: Survivor Sunucusu Murat Ceylan Fena Aşka Geldi!

Survivor'ın kendine hayran bırakmakta bir dünya markası olan sunucusu Murat Ceylan, geçtiğimiz hafta yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmıştı. Bu zamana kadar hasretine dayanamayan arkadaşlarının Dominik'e gittiğini duymuştuk ancak bu kez sevgilisi onun için bunca yolu tepti. Teşkilat dizisinden geçtiğimiz ay ayrılan oyuncu Gizem Güneş'e gönlünü kaptıran Murat Ceylan, bir kez daha aşka geldi.