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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
13.04.2025 - 16:00

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Küfürsüz konuşabilmenin en kibar hali!

1. Küfürsüz konuşabilmenin en kibar hali!
twitter.com

2. Konu Süleyman Çakır ise...

2. Konu Süleyman Çakır ise...
twitter.com

3. 😂😂

3. 😂😂
twitter.com

4. Şöyle bir tepki kaçınılmaz olacak!

4. Şöyle bir tepki kaçınılmaz olacak!
twitter.com

5. Siz de gözünüzde bunu canlandırdınız mı? 😂

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6. Ah be...

6. Ah be...
twitter.com

7. İdeal bacanak ilişkisi denince akla onlar gelir!

8. Bu son dönemler bizdir!

9. İkonik ikilinin muhtemel buluşması!

10. Sen eşittir biz be Pinko!

10. Sen eşittir biz be Pinko!
twitter.com
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11. 🤣🤣🤣

12. "Tam olarak böyle" diyenler burada mı?

13. Hayır bu bildiğin Alya!

13. Hayır bu bildiğin Alya!
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14. Böyle bir kitle var gerçekten...

15. Demet Evgar'ı yeniden Avlu'da düşünsenize!

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16. Nisan eğer istek şarkı çalmayı kabul ederse...

16. Nisan eğer istek şarkı çalmayı kabul ederse...
twitter.com

17. Eee haklı değil mi şimdi?

18. Fav dizilerimizde teoriler üretirken aynı şu hale bürünüyoruz!

18. Fav dizilerimizde teoriler üretirken aynı şu hale bürünüyoruz!
twitter.com

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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