Boşanma İddialarına Jet Yalanlama: Hacı Sabancı Biricik Eşi Nazlı Sabancı'yı Kalplerle Paylaştı

İddiaya göre Nazlı Sabancı, yaşanan bu gelişmelerin ardından evliliği sorgulamaya başladı ve boşanma hazırlıklarına girişti.

Cankurt'un haberine göre boşanma iddiası da ortaya şöyle çıktı:

“Nazlı Sabancı geçen cuma, yalısının olduğu semtteki kuaförüne gitmiş ama resmen burnundan soluyormuş.Olup olmadık yere personele bağırıp çağırınca yanında bulunan yakın arkadaşı kendini, Nazlı Hanım'ın agresifliğini açıklama zorunda hissetmiş. Ve bir personele, 'Kusura bakmayın, Nazlı çok asabi bu aralar. Boşanacak ama parada anlaşamıyorlar. Onun için biraz sinirli, idare edeceğiz' demiş.”