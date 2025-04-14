Boşanma İddialarına Jet Yalanlama: Hacı Sabancı Biricik Eşi Nazlı Sabancı'yı Kalplerle Paylaştı
Hacı Sabancı’nın evlilik dışı ilişkisinden olduğu ortaya çıkan Uzay isimli çocuğu için çıkan babalık kararı adeta gündeme bomba gibi düşmüştü. %99.99’luk DNA sonucuna rağmen itiraz eden Sabancı, mahkemeye sunduğu dilekçede şaşırtıcı ifadeler kullandı. Tüm bu olayların üzerine Nazlı Sabancı’nın boşanmak istediği öne sürüldü. Ancak iddialar sürerken Hacı Sabancı’dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.
Sabancı, eşiyle birlikte verdiği “Her şey yolunda” pozunu jet hızıyla sosyal medyada paylaştı.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Sabancı ailesinde sular durulmuyor.
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F. D. isimli kadının açtığı dava sonucunda, Hacı Sabancı’nın “Uzay” adında bir oğlunun olduğu ortaya çıktı.
Derken gündeme yeni bir iddia daha düştü: Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt’un haberine göre, Nazlı Sabancı boşanmak istiyor!
Ancak tüm bu söylentiler arasında Hacı Sabancı’dan şaşırtıcı bir hamle geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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