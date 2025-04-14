onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Boşanma İddialarına Jet Yalanlama: Hacı Sabancı Biricik Eşi Nazlı Sabancı'yı Kalplerle Paylaştı

Boşanma İddialarına Jet Yalanlama: Hacı Sabancı Biricik Eşi Nazlı Sabancı'yı Kalplerle Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.04.2025 - 12:19

Hacı Sabancı’nın evlilik dışı ilişkisinden olduğu ortaya çıkan Uzay isimli çocuğu için çıkan babalık kararı adeta gündeme bomba gibi düşmüştü. %99.99’luk DNA sonucuna rağmen itiraz eden Sabancı, mahkemeye sunduğu dilekçede şaşırtıcı ifadeler kullandı. Tüm bu olayların üzerine Nazlı Sabancı’nın boşanmak istediği öne sürüldü. Ancak iddialar sürerken Hacı Sabancı’dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi. 

Sabancı, eşiyle birlikte verdiği “Her şey yolunda” pozunu jet hızıyla sosyal medyada paylaştı.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sabancı ailesinde sular durulmuyor.

Sabancı ailesinde sular durulmuyor.

Yıllar sonra gelen bir babalık davası, ardından çıkan %99.99’luk DNA sonucu ve en sonunda evliliği sallayan iddialar! Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Hacı Sabancı, son zamanlarda adeta özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

2017 yılından bu yana birlikte olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Bu evlilikten kısa süre sonra Arzu Alara adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Ancak aile saadeti geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan babalık davasıyla sarsıldı.

F. D. isimli kadının açtığı dava sonucunda, Hacı Sabancı’nın “Uzay” adında bir oğlunun olduğu ortaya çıktı.

F. D. isimli kadının açtığı dava sonucunda, Hacı Sabancı’nın “Uzay” adında bir oğlunun olduğu ortaya çıktı.

Olay büyük yankı uyandırırken, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen DNA raporunun sonucu gündeme bomba gibi düştü.

Rapora göre Hacı Sabancı’nın, çocuğun biyolojik babası olma ihtimali %99.99’du. Mahkeme de bu oranı yeterli bularak Hacı Sabancı’yı resmen Uzay’ın babası ilan etti.

Ancak olay burada kapanmadı. Hacı Sabancı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurarak karara itiraz etti. Dilekçede yer alan şu cümle ise çok konuşuldu: “DNA profilindeki benzerliklerin neler olduğu açıklanmamıştır. %99.99 oran müvekkilin baba olduğunu göstermeye yeterli bir oran değildir.” Bu çıkış haliyle sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Derken gündeme yeni bir iddia daha düştü: Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt’un haberine göre, Nazlı Sabancı boşanmak istiyor!

Derken gündeme yeni bir iddia daha düştü: Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt’un haberine göre, Nazlı Sabancı boşanmak istiyor!

İddiaya göre Nazlı Sabancı, yaşanan bu gelişmelerin ardından evliliği sorgulamaya başladı ve boşanma hazırlıklarına girişti.

Cankurt'un haberine göre boşanma iddiası da ortaya şöyle çıktı:

“Nazlı Sabancı geçen cuma, yalısının olduğu semtteki kuaförüne gitmiş ama resmen burnundan soluyormuş.Olup olmadık yere personele bağırıp çağırınca yanında bulunan yakın arkadaşı kendini, Nazlı Hanım'ın agresifliğini açıklama zorunda hissetmiş. Ve bir personele, 'Kusura bakmayın, Nazlı çok asabi bu aralar. Boşanacak ama parada anlaşamıyorlar. Onun için biraz sinirli, idare edeceğiz' demiş.”

Kaçıranlar için:

Ancak tüm bu söylentiler arasında Hacı Sabancı’dan şaşırtıcı bir hamle geldi.

Ancak tüm bu söylentiler arasında Hacı Sabancı’dan şaşırtıcı bir hamle geldi.

Instagram hesabından eşi Nazlı Sabancı ile bir poz paylaşan iş insanı, deyim yerindeyse “kriz yok” mesajı verdi. Gülümseyen yüzleriyle dikkat çeken çiftin pozu kısa sürede gündem olurken, paylaşımına kalp emojileri de eklemeyi ihmal etmedi.

Boşanma iddiaları mı doğru, yoksa bu sadece iddia mı? Net olan bir şey varsa, o da Sabancı ailesinin magazin gündeminde daha uzun süre konuşulmaya devam edeceği. Gelişmeleri bizden takip etmeye devam edin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın